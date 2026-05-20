Quảng Trị đón nhận 28 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện hy sinh tại Lào

Thứ Tư, 21:33, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm nay (20/5), tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo – Đen Sa Vẳn, tỉnh Quảng Trị phối hợp với hai tỉnh Sa Vẳn Na Khệt và Khăm Muồn (Lào) tổ chức lễ bàn giao, đón nhận 28 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào trong các thời kỳ chiến tranh.

Đây là các hài cốt liệt sĩ do Đội 584 và Đội 589 thuộc Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tìm kiếm, cất bốc, quy tập trong mùa khô 2025 – 2026 tại hai tỉnh Sa Vẳn Na Khệt và Khăm Muồn.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng đại diện Ban Công tác đặc biệt, lực lượng vũ trang và nhân dân hai tỉnh Sa Vẳn Na Khệt, Khăm Muồn của Lào.

Lễ bàn giao và đón nhật 28 hài cốt liệt sĩ tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo – Đen Sa Vẳn

Trong mùa khô 2025 – 2026, vượt qua nhiều khó khăn về địa hình, thời tiết và điều kiện sinh hoạt, cán bộ, chiến sĩ Đội 584 và Đội 589 đã bám địa bàn, kiên trì tìm kiếm tại nhiều khu vực rừng núi hiểm trở. Với sự hỗ trợ của chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các bộ tộc Lào, hai đội đã tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 28 hài cốt liệt sĩ, trong đó Đội 584 quy tập được 12 hài cốt, Đội 589 quy tập được 16 hài cốt.

Tại buổi lễ, Ban Công tác đặc biệt 3 tỉnh đã ký kết biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Sau lễ đón, 28 hài cốt liệt sĩ được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9

Ngay sau lễ đón nhận, 28 hài cốt liệt sĩ được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 để lấy mẫu sinh phẩm, phục vụ công tác xác định danh tính theo quy định.

Truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị

VOV.VN - Ngày 14/5, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội Quy tập 584, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị quy tập tại thôn XiPa, xã Đakrông.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
VOV.VN - Những ngày gần đây, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại thôn Tân Hòa, xã Hiếu Giang (huyện Cam Lộ cũ), tỉnh Quảng Trị. Điều này cho thấy khu vực này cần tiếp tục mở rộng tìm kiếm.

VOV.VN - Những ngày gần đây, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại thôn Tân Hòa, xã Hiếu Giang (huyện Cam Lộ cũ), tỉnh Quảng Trị. Điều này cho thấy khu vực này cần tiếp tục mở rộng tìm kiếm.

VOV.VN - Hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” do Chính phủ phát động, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa tìm kiếm quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại thôn XiPa, xã Đakrông.

VOV.VN - Hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” do Chính phủ phát động, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa tìm kiếm quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại thôn XiPa, xã Đakrông.

VOV.VN - Từ ngày 11/3 đến nay, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) đã tìm kiếm, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại 3 vị trí khác nhau trên địa bàn xã Hướng Lập.

VOV.VN - Từ ngày 11/3 đến nay, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) đã tìm kiếm, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại 3 vị trí khác nhau trên địa bàn xã Hướng Lập.

