Quảng Trị đón nhận 28 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện hy sinh tại Lào

Đây là các hài cốt liệt sĩ do Đội 584 và Đội 589 thuộc Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tìm kiếm, cất bốc, quy tập trong mùa khô 2025 – 2026 tại hai tỉnh Sa Vẳn Na Khệt và Khăm Muồn.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng đại diện Ban Công tác đặc biệt, lực lượng vũ trang và nhân dân hai tỉnh Sa Vẳn Na Khệt, Khăm Muồn của Lào.

Lễ bàn giao và đón nhật 28 hài cốt liệt sĩ tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo – Đen Sa Vẳn

Trong mùa khô 2025 – 2026, vượt qua nhiều khó khăn về địa hình, thời tiết và điều kiện sinh hoạt, cán bộ, chiến sĩ Đội 584 và Đội 589 đã bám địa bàn, kiên trì tìm kiếm tại nhiều khu vực rừng núi hiểm trở. Với sự hỗ trợ của chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các bộ tộc Lào, hai đội đã tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 28 hài cốt liệt sĩ, trong đó Đội 584 quy tập được 12 hài cốt, Đội 589 quy tập được 16 hài cốt.

Tại buổi lễ, Ban Công tác đặc biệt 3 tỉnh đã ký kết biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Ngay sau lễ đón nhận, 28 hài cốt liệt sĩ được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 để lấy mẫu sinh phẩm, phục vụ công tác xác định danh tính theo quy định.