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Đưa đoạn cao tốc Tân Thanh - Đông Khê vào khai thác dịp Tết 2027

Chủ Nhật, 19:30, 27/09/2026
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VOV.VN - Hai cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh qua Lạng Sơn và Cao Bằng đang được đẩy nhanh tiến độ, hướng tới sớm đưa các đoạn tuyến đủ điều kiện vào khai thác, phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán 2027.

Quyết liệt hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 10

Ngày 27/9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh kiểm tra thực địa dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Cùng đi có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh.

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Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc (phải) kiểm tra công tác thi công cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Tại công trường, lãnh đạo Chính phủ, Bộ Xây dựng, địa phương và nhà đầu tư tập trung rà soát tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), phương án tổ chức thi công và khả năng sớm đưa một số đoạn tuyến vào khai thác.

Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh có tổng chiều dài hơn 121km. Giai đoạn 1 thực hiện trên 93,35km với quy mô cao tốc 4 làn xe hạn chế; giai đoạn 2 sẽ mở rộng đoạn này và thi công phần còn lại theo quy mô 4 làn hoàn chỉnh, vận tốc thiết kế 80km/h. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 26.184 tỷ đồng, trong đó vốn nhà đầu tư huy động 8.197 tỷ đồng, vốn Nhà nước 17.987 tỷ đồng.

Theo kế hoạch ban đầu, giai đoạn 1 hoàn thành năm 2027 và giai đoạn 2 hoàn thành năm 2028. Tuy nhiên, các địa phương và nhà đầu tư đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, hướng tới hoàn thành sớm hơn kế hoạch. Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, trên đoạn Km0-Km93 hiện có 132 mũi thi công, gần 900 máy móc, thiết bị và hơn 2.000 nhân lực được huy động.

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Hai cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh qua Lạng Sơn và Cao Bằng khi hoàn thành sẽ tạo giá trị liên kết vận tải, rút ngắn quãng đường lên biên giới.

Để đáp ứng tiến độ, nhà đầu tư đề nghị tỉnh Cao Bằng báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành xem xét bổ sung 7.715 tỷ đồng vốn ngân sách Nhà nước còn thiếu trong giai đoạn 2026-2028 theo tiến độ thực hiện dự án.

Nhà đầu tư cũng đề nghị UBND hai tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn và Bộ Xây dựng thống nhất báo cáo Chính phủ xem xét cho phép tạm đưa đoạn Tân Thanh (Km0) - Đông Khê (Km62) vào phục vụ miễn phí trong dịp Tết Nguyên đán 2027, trong điều kiện một số hạng mục thuộc phần mở rộng giai đoạn 2 chưa hoàn thành nghiệm thu đồng bộ.

Theo báo cáo tại cuộc làm việc, phía Lạng Sơn vẫn còn một số vị trí GPMB chưa được giải quyết dứt điểm trên đường gom.

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Nhân sự, máy cơ giới thi công cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả, đề nghị địa phương hoàn thành GPMB các vị trí này trong tháng 10. Đối với trạm dừng nghỉ, hiện công tác GPMB đang được triển khai và chưa thể hoàn thành trong năm 2026. Nhà đầu tư đề nghị xem xét phương án nghiệm thu có điều kiện để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Lãnh đạo hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng khẳng định sẽ tập trung giải quyết các vướng mắc, phấn đấu hoàn thành GPMB các dự án trong tháng 10.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh thi công

Báo cáo tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết theo kế hoạch ban đầu, các dự án được hoàn thành trong năm 2027 và 2028. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của các địa phương và nhà đầu tư trong công tác GPMB, khắc phục khó khăn, hai giai đoạn được tổ chức thực hiện đồng thời, qua đó tạo điều kiện đẩy tiến độ sớm hơn kế hoạch.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho rằng dù trạm dừng nghỉ chưa thể hoàn thành vào cuối năm nay, các hạng mục còn lại cần được tiếp tục triển khai, đồng thời nghiên cứu phương án đưa cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và đoạn từ Đồng Đăng (Lạng Sơn) đến Đông Khê (Cao Bằng) vào khai thác, phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2027.

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Thi công hầm Đông Khê trên tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Tại công trường, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng quyết liệt chỉ đạo, hoàn thành GPMB trong tháng 10. Các nhà thầu được yêu cầu ngay khi có mặt bằng phải tăng cường nhân lực, máy móc, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh thi công.

Phó Thủ tướng đồng thời lưu ý phải bảo đảm an toàn trong thi công, đặc biệt có giải pháp phòng ngừa sạt lở mái ta-luy trong quá trình xây dựng và khai thác. Đối với đề xuất nghiệm thu có điều kiện, Phó Thủ tướng Thường trực đồng ý về chủ trương và cho biết Chính phủ sẽ phối hợp với các bộ, ngành đánh giá cụ thể trước khi triển khai. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh việc đưa tuyến đường vào khai thác phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn. Các tuyến phải hoàn thiện theo quy mô được xác định, có đầy đủ hệ thống an toàn giao thông theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

Cũng tại công trường, Phó Thủ tướng yêu cầu khi đưa đoạn Tân Thanh - Đông Khê vào khai thác phải hoàn thiện các điều kiện cần thiết, trong đó có hệ thống hộ lan, tổ chức giao thông, phương tiện và lực lượng cứu hộ, cứu nạn; đặc biệt phải bảo đảm an toàn tại các đoạn qua hầm.

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Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và các lãnh đạo tặng quà, động viên công nhân thi công trên tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý việc đầu tư cao tốc cần hướng tới quy mô hoàn chỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài. Với những đoạn trước mắt được đầu tư theo quy mô hạn chế, cần có phương án tiếp tục đầu tư để hoàn thiện 4 làn xe. Cùng với đó, các trạm dừng nghỉ trên tuyến cần được bố trí đầy đủ, đáp ứng nhu cầu của người dân và yêu cầu khai thác.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Lạng Sơn sớm hoàn thành xây dựng cửa khẩu thông minh để khai thác hiệu quả các tuyến cao tốc, góp phần tăng cường kết nối giao thông, thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Trước đó, Chính phủ đã nhiều lần yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hai dự án Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Hai tuyến được xác định có vai trò kết nối Lạng Sơn, Cao Bằng với mạng lưới giao thông quốc gia và các cửa khẩu khu vực biên giới.

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2.000 người không nghỉ lễ, ăn ngủ trên công trường cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh

VOV.VN - Không nghỉ lễ, hàng nghìn kỹ sư, công nhân tại dự án cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh vẫn tăng tốc thi công ngày đêm để kịp mục tiêu thông xe kỹ thuật 62km vào ngày 19/5. Tuyến cao tốc trọng điểm nối Lạng Sơn và Cao Bằng đang bước vào giai đoạn nước rút với sản lượng đạt 74% giá trị hợp đồng.

Phi Long/VOV.VN
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