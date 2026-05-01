中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xuyên lễ thi công cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, thông tuyến kỹ thuật trước 19/5

Thứ Sáu, 20:25, 01/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Để hoàn thành mục tiêu thông xe dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giai đoạn 1 vào ngày 19/5 sắp tới, dù đang trong những ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, các mũi thi công, máy móc, nhân lực vẫn duy trì hoạt động thường xuyên, liên tục nhằm đảm bảo phấn đấu hoàn thành tiến độ đề ra.

Trong những ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, không khí trên công trường Dự án cao tốc Đồng Đăng- Trà Lĩnh (thuộc địa phận tỉnh Cao Bằng) vẫn khẩn trương, nhộn nhịp. Để hoàn thành mục tiêu thông tuyến giai đoạn 1 vào ngày 19/5 sắp tới, hàng nghìn kỹ sư, công nhân cùng các thiết bị, máy móc được yêu cầu hoạt động liên tục, thường xuyên, thi công các hạng mục cầu, hầm, đường. Một số đoạn tuyến đang tổ chức thi công mở rộng nền đường 17m lên 22m theo quy mô hoàn thiện. Đặc biệt, dự án hiện huy động 4 dây chuyền thảm bê tông nhựa công suất lớn để triển khai thảm nhựa mặt đường. Đến nay, tổng sản lượng thực hiện các gói thầu xây lắp đạt 8.726/14.628 tỷ đồng (tương đương 74% giá trị hợp đồng).

xuyen le thi cong cao toc Dong Dang - tra linh, thong tuyen ky thuat truoc 19 5 hinh anh 1
Tốp công nhân đang thi công các hạng mục trong hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đoạn qua xã Đông Khê, tỉnh Cao Bằng

Ông Nguyễn Đức Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh cho biết: Nhiệm vụ hoàn thành giai đoạn 1 tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh trước ngày 19/5/2026 được Thủ tướng Chính phủ giao. Đối với tập thể cán bộ, kỹ sư và công nhân tham gia dự án, đây là mệnh lệnh từ trái tim để giúp tỉnh Cao Bằng sớm có tuyến cao tốc hiện đại, từ đó mở ra không gian phát triển kinh tế khu vực.

xuyen le thi cong cao toc Dong Dang - tra linh, thong tuyen ky thuat truoc 19 5 hinh anh 2
Đến nay, tổng sản lượng thực hiện các gói thầu xây lắp đạt 8.726/14.628 tỷ đồng (tương đương 74% giá trị hợp đồng).

 “Về tài chính, doanh nghiệp dự án đã phối hợp cùng UBND tỉnh Cao Bằng để bố trí các nguồn vốn chủ sở hữu, vốn tín dụng cùng vốn ngân sách Nhà nước, đồng thời đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thanh toán, tạm ứng để kịp thời “bơm máu” cho các nhà thầu thi công trong giai đoạn nước rút, không để tình trạng công trường gián đoạn thi công vì thiếu vốn. Ngoài ra, chúng tôi xác định các hạng mục trọng tâm, trọng điểm để thi công dứt điểm, tránh dàn trải để tập trung nguồn lực cho mục tiêu thông tuyến kỹ thuật trước ngày 19/5 tới đây", ông Tuấn nhấn mạnh.

xuyen le thi cong cao toc Dong Dang - tra linh, thong tuyen ky thuat truoc 19 5 hinh anh 3
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Văn Thạch thăm tặng quà, động viên các kỹ sư, công nhân trên công trường dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 (Ảnh: Báo Cao Bằng)

 Tại buổi thăm tặng quà kỹ sư, công nhân trên công trường dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Văn Thạch yêu cầu doanh nghiệp dự án, nhà thầu dồn toàn lực, tăng ca, tăng kíp thi công, tập trung xử lý dứt điểm các vị trí đường găng tiến độ, ưu tiên hoàn thiện mặt đường, hộ lan, dải phân cách, vạch sơn biển báo trong phạm vi từ Km52+00 - Km61+700 (đầu địa phận tỉnh Cao Bằng đến nút giao IC04), góp phần đưa công trình về đích đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.

ct_tl30.jpg

2.000 người không nghỉ lễ, ăn ngủ trên công trường cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh

VOV.VN - Không nghỉ lễ, hàng nghìn kỹ sư, công nhân tại dự án cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh vẫn tăng tốc thi công ngày đêm để kịp mục tiêu thông xe kỹ thuật 62km vào ngày 19/5. Tuyến cao tốc trọng điểm nối Lạng Sơn và Cao Bằng đang bước vào giai đoạn nước rút với sản lượng đạt 74% giá trị hợp đồng.

Duy Thái/VOV-Đông Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khai thác 24/48 km cao tốc Chí Thạnh – Vân Phong qua Đắk Lắk từ 30/4

VOV.VN - Thông tin từ Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) cho biết Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh-Vân Phong thuộc Dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông tỉnh Đắk Lắk thông xe một phần và thống nhất đưa vào khai thác vào tối 30/4.

VOV.VN - Thông tin từ Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) cho biết Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh-Vân Phong thuộc Dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông tỉnh Đắk Lắk thông xe một phần và thống nhất đưa vào khai thác vào tối 30/4.

Quảng Ninh đón đầu cơ hội từ tuyến đường sắt tốc độ cao

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương GPMB, hỗ trợ nhà đầu tư nhanh chóng triển khai dự án Đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, tuyến đường sắt tốc độ cao liên vùng đầu tiên trong cả nước.

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương GPMB, hỗ trợ nhà đầu tư nhanh chóng triển khai dự án Đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, tuyến đường sắt tốc độ cao liên vùng đầu tiên trong cả nước.

Đường sắt cao tốc và sự thức dậy của tam giác kinh tế Đông Bắc

VOV.VN - Một chuyến đi từ Hà Nội tới Hạ Long chỉ trong 23 phút - con số tưởng như phi thực tế trong điều kiện hạ tầng hiện nay - đang trở thành điểm nhấn của dự án đường sắt cao tốc do VinSpeed triển khai. Ý nghĩa của nó không nằm ở tốc độ, 23 phút ấy có thể là cú hích định hình cấu trúc kinh tế của vùng Đông Bắc Bộ

VOV.VN - Một chuyến đi từ Hà Nội tới Hạ Long chỉ trong 23 phút - con số tưởng như phi thực tế trong điều kiện hạ tầng hiện nay - đang trở thành điểm nhấn của dự án đường sắt cao tốc do VinSpeed triển khai. Ý nghĩa của nó không nằm ở tốc độ, 23 phút ấy có thể là cú hích định hình cấu trúc kinh tế của vùng Đông Bắc Bộ

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục