Xuyên lễ thi công cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, thông tuyến kỹ thuật trước 19/5

Trong những ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, không khí trên công trường Dự án cao tốc Đồng Đăng- Trà Lĩnh (thuộc địa phận tỉnh Cao Bằng) vẫn khẩn trương, nhộn nhịp. Để hoàn thành mục tiêu thông tuyến giai đoạn 1 vào ngày 19/5 sắp tới, hàng nghìn kỹ sư, công nhân cùng các thiết bị, máy móc được yêu cầu hoạt động liên tục, thường xuyên, thi công các hạng mục cầu, hầm, đường. Một số đoạn tuyến đang tổ chức thi công mở rộng nền đường 17m lên 22m theo quy mô hoàn thiện. Đặc biệt, dự án hiện huy động 4 dây chuyền thảm bê tông nhựa công suất lớn để triển khai thảm nhựa mặt đường. Đến nay, tổng sản lượng thực hiện các gói thầu xây lắp đạt 8.726/14.628 tỷ đồng (tương đương 74% giá trị hợp đồng).

Tốp công nhân đang thi công các hạng mục trong hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đoạn qua xã Đông Khê, tỉnh Cao Bằng

Ông Nguyễn Đức Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh cho biết: Nhiệm vụ hoàn thành giai đoạn 1 tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh trước ngày 19/5/2026 được Thủ tướng Chính phủ giao. Đối với tập thể cán bộ, kỹ sư và công nhân tham gia dự án, đây là mệnh lệnh từ trái tim để giúp tỉnh Cao Bằng sớm có tuyến cao tốc hiện đại, từ đó mở ra không gian phát triển kinh tế khu vực.

“Về tài chính, doanh nghiệp dự án đã phối hợp cùng UBND tỉnh Cao Bằng để bố trí các nguồn vốn chủ sở hữu, vốn tín dụng cùng vốn ngân sách Nhà nước, đồng thời đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thanh toán, tạm ứng để kịp thời “bơm máu” cho các nhà thầu thi công trong giai đoạn nước rút, không để tình trạng công trường gián đoạn thi công vì thiếu vốn. Ngoài ra, chúng tôi xác định các hạng mục trọng tâm, trọng điểm để thi công dứt điểm, tránh dàn trải để tập trung nguồn lực cho mục tiêu thông tuyến kỹ thuật trước ngày 19/5 tới đây", ông Tuấn nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Văn Thạch thăm tặng quà, động viên các kỹ sư, công nhân trên công trường dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 (Ảnh: Báo Cao Bằng)

Tại buổi thăm tặng quà kỹ sư, công nhân trên công trường dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Văn Thạch yêu cầu doanh nghiệp dự án, nhà thầu dồn toàn lực, tăng ca, tăng kíp thi công, tập trung xử lý dứt điểm các vị trí đường găng tiến độ, ưu tiên hoàn thiện mặt đường, hộ lan, dải phân cách, vạch sơn biển báo trong phạm vi từ Km52+00 - Km61+700 (đầu địa phận tỉnh Cao Bằng đến nút giao IC04), góp phần đưa công trình về đích đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.