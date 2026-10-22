English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đưa trường nghề về địa phương: Đổi đầu mối nhưng chưa đủ

Thứ Năm, 06:00, 22/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đưa quản lý giáo dục nghề nghiệp về địa phương là cơ hội gắn đào tạo với doanh nghiệp và thị trường lao động. Tuy nhiên, thay đổi đầu mối quản lý chỉ phát huy hiệu quả khi đi cùng đội ngũ đủ chuyên môn, cơ chế phối hợp thực chất và quyền tự chủ gắn với trách nhiệm chất lượng của các trường nghề.

 

Phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp diễn ra cùng quá trình sắp xếp trường nghề, tinh gọn bộ máy. Tuy nhiên, giao thêm thẩm quyền không đồng nghĩa với việc địa phương đã có đủ điều kiện để thực hiện tốt nhiệm vụ. Không ít công chức Sở GDĐT trưởng thành từ giảng dạy, quản lý trường phổ thông.

Kinh nghiệm ấy quý nhưng không tự nó bảo đảm khả năng xử lý những yêu cầu đặc thù của GDNN, từ quản lý chương trình đào tạo, thiết bị thực hành đến bảo đảm chất lượng. Dù chưa có khảo sát toàn diện, nguy cơ thiếu hụt chuyên môn cần được tính đến ngay trong quá trình phân cấp.

Khác từ sứ mạng đến yêu cầu quản lý

Trường phổ thông trang bị học vấn và năng lực nền tảng. Trường nghề còn phải giúp người học làm được việc, nâng cao kỹ năng khi nghề nghiệp thay đổi. Người học có thể là thanh thiếu niên sau lớp 9, người tốt nghiệp THPT hay lao động cần chuyển nghề; cách tổ chức đào tạo vì thế phải linh hoạt, kể cả khóa ngắn hạn.

Ở trường nghề, chương trình là “xương sống” chi phối đội ngũ, nhà xưởng, thiết bị, tài chính và quan hệ doanh nghiệp. Mở nghề cơ điện tử không thể chỉ thêm mã ngành, giáo trình mà phải xác định chuẩn năng lực, thiết bị, nơi thực tập và cách đánh giá tay nghề. Công nghệ thay đổi, trường phải cập nhật chương trình, bồi dưỡng giáo viên và đầu tư thiết bị; những việc này đòi hỏi hiểu biết về sản xuất.

Ít trường nghề có đủ nguồn lực cập nhật thiết bị như doanh nghiệp. Vì thế, doanh nghiệp cần tham gia xây dựng chương trình, cho sử dụng thiết bị, hướng dẫn thực hành và đánh giá kỹ năng. Tuyển sinh phụ thuộc vào triển vọng nghề nghiệp: người tốt nghiệp khó tìm việc phù hợp sẽ ảnh hưởng đến uy tín, nguồn tuyển và khả năng phát triển của trường. Đầu ra không tốt thì đầu vào khó bền vững.

Những khác biệt ấy đặt ra yêu cầu riêng cho quản lý nhà nước. Cơ sở GDNN được tự chủ chuyên môn theo pháp luật, nhưng cơ quan quản lý vẫn tham mưu chính sách, sắp xếp mạng lưới, phân bổ nguồn lực và giám sát chất lượng. Thiếu hiểu biết về đào tạo nghề có thể dẫn đến chỉ đạo không phù hợp, đầu tư dàn trải hoặc yêu cầu hành chính không cần thiết. Môi trường phổ thông vận hành trên chương trình quốc gia tương đối ổn định trong khi GDNN phải đáp ứng biến động kỹ năng và công nghệ. Kinh nghiệm quản lý phổ thông vì vậy không thể mặc nhiên thay thế năng lực quản lý GDNN.

Phân quyền phải đi cùng năng lực và tự chủ

Bộ GD&ĐT cần xây dựng chuẩn năng lực cho công chức quản lý nhà nước về GDNN, nhất là đội ngũ phòng GDNN và GDTX thuộc các Sở GD&ĐT. Chuẩn bao quát phân tích nhu cầu kỹ năng, hiểu biết về đào tạo theo năng lực nghề, bảo đảm chất lượng, quản lý nguồn lực và quan hệ doanh nghiệp. Từ đó, địa phương đánh giá năng lực, bố trí người am hiểu GDNN và bồi dưỡng đúng những khoảng trống chuyên môn.

Công chức xuất thân từ giáo dục phổ thông có thể đảm nhiệm tốt nếu được chuẩn bị phù hợp. Cần tận dụng người từng quản lý GDNN và được bồi dưỡng qua tình huống thực tế, khảo sát doanh nghiệp, thẩm định thiết bị, phân tích dữ liệu việc làm. Bồi dưỡng cần thực hiện thường xuyên, có đánh giá kết quả, thay vì chỉ phổ biến văn bản.

Không thể kỳ vọng quản lý nhà nước hiệu quả nếu người thực thi chưa hiểu GDNN; bộ máy được giao khơi thông nguồn lực có thể lại tạo ra những nút thắt mới. Sở GD&ĐT còn phải chủ động phối hợp với các sở, ngành, hiệp hội và doanh nghiệp, tham mưu UBND tỉnh hình thành các hội đồng kỹ năng nghề theo ngành, lĩnh vực. Thông qua đó, nhu cầu nhân lực và kỹ năng được xác định, cập nhật để định hướng mạng lưới, đặt hàng đào tạo và hỗ trợ các trường phát triển chương trình sát thực tế. Chính quyền tập trung hoạch định chính sách, đầu tư và giám sát kết quả; cơ sở GDNN phát huy quyền tự chủ, chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo.

Sắp xếp để trường nghề mạnh hơn

Sắp xếp mạng lưới là dịp nghiên cứu hình thành các cơ sở đào tạo kỹ thuật đủ mạnh ở đô thị lớn. Có thể kết hợp ba, bốn trường có ngành nghề bổ trợ nhau thành một tổ chức đa địa điểm, dùng chung chiến lược, bộ máy hỗ trợ và thiết bị đắt tiền, đồng thời phân quyền cho các khoa, xưởng. ITE Singapore với hệ thống ba trường thành viên gợi mở cách quản trị thống nhất và gắn kết doanh nghiệp, không phải khuôn mẫu để sao chép. Các thành phố lớn cần mạnh dạn tận dụng cơ hội sắp xếp để hình thành những hệ sinh thái đào tạo nghề đủ mạnh, có khả năng thu hút doanh nghiệp cùng đầu tư và phát triển kỹ năng. Đây có thể là bước chuyển quan trọng, tạo sức bật mới cho GDNN.

Mô hình này có thể giúp giảm các đầu mối hành chính trùng lặp, nhưng phải tránh sáp nhập cơ học, tạo thêm tầng quản lý hoặc cắt giảm máy móc giáo viên thực hành. Người đứng đầu phải hiểu GDNN, thị trường lao động, quản trị nguồn lực và có khả năng dẫn dắt các đơn vị với văn hóa tổ chức khác nhau. Thành tích quản lý trường cũ chưa đủ để bảo đảm năng lực ấy.

Hiệu quả sắp xếp cần được đánh giá bằng năng lực người tốt nghiệp, chất lượng việc làm, phản hồi doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng nguồn lực, chứ không chỉ bằng số trường giảm được. Phân cấp đưa GDNN đến gần thực tiễn hơn, còn sắp xếp mạng lưới phải giúp trường nghề mạnh hơn. Nếu chỉ thay đổi đầu mối mà không nâng cao năng lực quản lý nhà nước và tạo điều kiện cho trường nghề phát huy quyền tự chủ, chất lượng đào tạo khó có chuyển biến thực chất.

2aobor6ztj3qpqdoa6drsnanr3gw3zygmrsamjts.jpg

Ninh Bình gắn khoa học, công nghệ với tăng trưởng hai con số

VOV.VN - Đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân tối thiểu 11% mỗi năm giai đoạn 2026 - 2030, Ninh Bình xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng để nâng năng suất lao động, thu hút đầu tư và gia tăng giá trị cho nền kinh tế.

TS. Hoàng Ngọc Vinh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Học nghề để mở thêm cơ hội việc làm tại Đắk Lắk
Học nghề để mở thêm cơ hội việc làm tại Đắk Lắk

VOV.VN - Triển khai Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 1719, các lớp đào tạo nghề tại Đắk Lắk đang được tổ chức theo nhu cầu thực tế của người học và phù hợp với yêu cầu của thị trường.

Học nghề để mở thêm cơ hội việc làm tại Đắk Lắk

Học nghề để mở thêm cơ hội việc làm tại Đắk Lắk

VOV.VN - Triển khai Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 1719, các lớp đào tạo nghề tại Đắk Lắk đang được tổ chức theo nhu cầu thực tế của người học và phù hợp với yêu cầu của thị trường.

Đẩy mạnh hợp tác giáo dục, khoa học – công nghệ Việt Nam – Trung Quốc
Đẩy mạnh hợp tác giáo dục, khoa học – công nghệ Việt Nam – Trung Quốc

VOV.VN - Thăm và làm việc tại Đại học Thanh Hoa ngày 13/10, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị Việt Nam và Trung Quốc tăng cường hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu chung trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ số và năng lượng xanh.

Đẩy mạnh hợp tác giáo dục, khoa học – công nghệ Việt Nam – Trung Quốc

Đẩy mạnh hợp tác giáo dục, khoa học – công nghệ Việt Nam – Trung Quốc

VOV.VN - Thăm và làm việc tại Đại học Thanh Hoa ngày 13/10, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị Việt Nam và Trung Quốc tăng cường hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu chung trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ số và năng lượng xanh.

Toán học là ngôn ngữ thực tiễn nhất để giải quyết bài toán về công nghệ bán dẫn
Toán học là ngôn ngữ thực tiễn nhất để giải quyết bài toán về công nghệ bán dẫn

VOV.VN - Các chuyên gia cho rằng, Toán học chính là nền tảng vận hành và là ngôn ngữ thực tiễn nhất để giải quyết các bài toán lớn từ công nghệ bán dẫn cho tới kỹ thuật y sinh tương lai.

Toán học là ngôn ngữ thực tiễn nhất để giải quyết bài toán về công nghệ bán dẫn

Toán học là ngôn ngữ thực tiễn nhất để giải quyết bài toán về công nghệ bán dẫn

VOV.VN - Các chuyên gia cho rằng, Toán học chính là nền tảng vận hành và là ngôn ngữ thực tiễn nhất để giải quyết các bài toán lớn từ công nghệ bán dẫn cho tới kỹ thuật y sinh tương lai.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục