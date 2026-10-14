Toán học là ngôn ngữ thực tiễn nhất để giải quyết bài toán về công nghệ bán dẫn

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo Quốc tế về Tối ưu hóa, Giải tích biến phân và Lý thuyết điều khiển (OVACT 2026) diễn ra từ ngày 13/10-15/10. Hội thảo do Đại học Phenikaa, Viện Toán học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 phối hợp tổ chức, với sự tham gia của các giảng viên, các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế. Các phiên báo cáo tập trung vào những kết quả nghiên cứu mới, phương pháp tiếp cận và khả năng ứng dụng trong toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ.

Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành về toán học, khoa học, kỹ thuật, công nghệ trong nước và quốc tế

Tối ưu hóa, Giải tích biến phân và Lý thuyết điều khiển là những lĩnh vực có mối liên hệ chặt chẽ trong toán học hiện đại. Các phương pháp của những lĩnh vực này được sử dụng để tìm điều kiện tối ưu, phân tích hoạt động của các hệ động lực, nghiên cứu tính ổn định và giải quyết các bài toán điều khiển phức tạp.

Phát biểu tại phiên khai mạc, TSKH. Bùi Trọng Kiên (Viện Toán học - VAST), Trưởng Ban Tổ chức hội thảo, chia sẻ: “Tối ưu hóa, giải tích biến phân và lý thuyết điều khiển là các lĩnh vực Toán học có mối liên hệ mật thiết. Chúng cung cấp những khái niệm nền tảng cùng các công cụ mạnh mẽ để giải quyết các bài toán phức tạp trong toán học, khoa học, kỹ thuật, kinh tế và nhiều lĩnh vực khác. Ngày nay, các lĩnh vực này đang tiếp tục khẳng định vai trò then chốt trong trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu và công nghệ mới".

TSKH. Bùi Trọng Kiên (Viện Toán học - VAST), Trưởng Ban Tổ chức phát biểu tại hội thảo

GS.TS. Vũ Văn Trường, Phó Giám đốc Đại học Phenikaa, cho biết: “Tối ưu hóa và lý thuyết điều khiển không chỉ dừng lại ở toán học thuần túy, chúng tôi đưa các công cụ này vào giải quyết bài toán vận hành liên ngành từ phân bổ nguồn lực, tối ưu ngẫu nhiên cho đến điều khiển thông minh ứng dụng trên xe tự hành, cánh tay robot và lưới điện thông minh. Toán học chính là nền tảng vận hành và là ngôn ngữ thực tiễn nhất để giải quyết các bài toán lớn, từ công nghệ bán dẫn cho tới kỹ thuật y sinh tương lai".

GS.TS. Vũ Văn Trường, Phó Giám đốc Đại học Phenikaa phát biểu tại hội thảo

Thông qua các hội thảo khoa học quốc tế, giảng viên và nhà nghiên cứu có thêm cơ hội trao đổi kết quả, nhận phản hồi chuyên môn và tìm kiếm hướng hợp tác và thảo luận những hướng ứng dụng Toán học trong Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ. Đây cũng là điều kiện để các nhóm nghiên cứu phát triển đề tài, nâng cao chất lượng công bố khoa học và hỗ trợ đào tạo nghiên cứu sinh, giảng viên trẻ.