Dựng "lá chắn" an toàn cho trẻ em ở vùng cao Sơn La

Tai nạn đuối nước ở trẻ em luôn là nỗi lo đối với mỗi gia đình, nhất là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa còn thiếu những sân chơi an toàn cho trẻ. Tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La, hàng năm, không ít trường hợp tai nạn đuối nước đã xảy ra, khiến nhiều em không may mất cả mạng sống và để lại hậu quả đau lòng.

Trẻ em là mầm non tương lai của đất nước, cần được quan tâm bảo vệ và tạo điều kiện để phát triển toàn diện.

Phòng, chống đuối nước là trách nhiệm của cả gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Từ thực tế tại xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La cho thấy, khi công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em được cấp uỷ, chính quyền địa phương chú trọng; các gia đình luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với trẻ, thì ở đó trẻ em được sống trong môi trường an toàn, được học tập, vui chơi và phát triển toàn diện.

Trẻ em vui chơi sau giờ tan học

Đến các bản làng vùng cao Vân Hồ và nhiều địa phương khác ở tỉnh miền núi Sơn La, vào các giờ nghỉ, không khó để bắt gặp từng tốp trẻ em vui vẻ cùng chơi nhảy dây, bắn bi, hay nhắm mắt trốn tìm ở khoảng sân và các tuyến đường nội bản; một số trẻ em nam thì ngồi trên những chiếc xe tự chế vui vẻ trượt từ đầu dốc xuống cuối dốc, có khi ngã kềnh nhưng ríu rít vui tươi…

Vợ chồng anh Triệu Văn Trung, dân tộc Dao, ở bản Hợp Thành, xã Vân Hồ có 2 con nhỏ 8 tuổi và 2 tuổi cho biết, anh thường xuyên nhắc nhở các con không tự ý ra ao, ra suối chơi khi không có người lớn đi cùng. Đặc biệt là khi vợ chồng anh đi nương, ruộng hay đi đâu có việc là đều gửi con để ông bà trông, đảm bảo con trẻ luôn trong tầm mắt của người lớn để đảm bảo sự an toàn.

Một tốp trẻ em nam vui vẻ trong phần chơi đua xe trượt dốc ở tuyến đường nội bản

"Quanh làng có một con suối chảy qua, nước thường dồn về rất lớn, bản thân tôi thường xuyên quán xuyến con là không được đi ra suối tắm và không theo các chị lớn tuổi hơn ra suối tắm, vì ở bản cũng có các chị lớn được bố mẹ cho ra suối tắm. Con tôi còn nhỏ nên tôi phải quán xuyến; nhiều khi cũng phải dùng biện pháp mạnh để con không ra suối vì nguy hiểm", anh Trung chia sẻ.

Tại bản Hợp Thành, xã Vân Hồ hiện có hơn 200 em nhỏ ở độ tuổi từ bậc học mầm non đến bậc THCS. Mỗi dịp hè, khi tiếp nhận bàn giao từ các nhà trường, cấp ủy, chính quyền bản đã bàn giao ngay cho các đoàn thể như thanh niên, phụ nữ quản lý, giám sát và tổ chức các hoạt động cho các em vui chơi trong ngày hè.

Bà Phạm Thị Thơ, Phó Bí thư Chi bộ bản Hợp Thành cho biết, các thời điểm trong năm, trong cuộc họp chi bộ và họp bản, cấp ủy, chính quyền địa phương đều nhắc nhở các đảng viên và phụ huynh chú ý quan tâm chăm sóc, bảo vệ con em mình khỏi các nguy cơ dẫn đến tai nạn thương tích. Đồng thời tổ chức hoạt động tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để trẻ em được học tập, vui chơi, phát triển toàn diện.

Các địa bàn miền núi vùng cao hiện rất thiếu sân chơi cho trẻ nhỏ.

"Cấp ủy, ban quản lý bản thường xuyên tuyên truyền đến bà con nhân dân; bà con cũng rất tiếp thu và quản lý con cháu mình rất tốt, không để xảy ra một trường hợp nào đuối nước, bị tai nạn giao thông hay là một sự việc nào khác đáng tiếc xảy ra", bà Thơ thông tin.

Bản Mường Men, xã Vân Hồ có dòng suối Tân chảy qua trên chiều dài hơn 3km. Trong bản hiện có 236 hộ, gần 950 nhân khẩu, chủ yếu đồng bào Thái và Dao sinh sống. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn chưa ghi nhận có tai nạn thương tích xảy ra đối với trẻ, nhất là không có vụ đuối nước nào xảy ra dù trên địa bàn có nhiều ao và suối chảy ra.

Các trẻ nhỏ tận dụng mọi khu vực để làm sân chơi.

Để đạt được kết quả này, ông Hà Văn Hiền, Bí thư chi bộ, Trưởng bản cho biết, cấp ủy, tổ tự quản của cộng đồng dân cư thường xuyên tuyên truyền nâng cao ý thức của bà con quan tâm chăm sóc, bảo vệ trẻ em, trong đó chú ý nâng cao kỹ năng phòng tránh đuối nước trong dịp hè.

"Bản chúng tôi thường xuyên tuyên truyền vấn đề xâm hại trẻ em và đuối nước ở trẻ, kể cả chưa xảy ra vụ nào, nhưng cũng phải thường xuyên tuyên truyền để bà con nắm được, về tuyên truyền cho con cháu làm sao phải đảm bảo an toàn", ông Hiền nói.

Xã Vân Hồ hiện có hơn 7.500 trẻ em, trong đó có 107 trẻ em đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng và gần 1.200 trẻ em thuộc các gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Đây là những nhóm trẻ cần được quan tâm, theo dõi và hỗ trợ thường xuyên.

Phòng chống tai nạn thương tích, nhất là đuối nước ở trẻ luôn được xã Vân Hồ và tỉnh Sơn La quan tâm đẩy mạnh

Ông Nguyễn Huy Anh, Bí thư Đảng ủy xã Vân Hồ cho biết, thời gian qua, cấp ủy xã đã lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trang bị kỹ năng tự bảo vệ, phòng chống bạo lực, xâm hại và tai nạn thương tích cho trẻ em và các bậc phụ huynh; xã hiện cũng có 36 cộng tác viên đang tham gia công tác trẻ em tại cơ sở.

"Xã thường xuyên thông tin tuyên truyền cho nhân dân nắm và hiểu được về quyền của trẻ em, nhất là đối với người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn để tránh những vụ việc đáng tiếc xảy ra. Hiện các bản đều có các đội an ninh cơ sở, mỗi đội có 3 người. Khi có vấn đề gì liên quan đến trẻ em xảy ra thì sẽ thông tin và vào cuộc kịp thời, đảm bảo an toàn tính mạng cũng như đảm bảo được quyền của trẻ em", ông Huy Anh nhấn mạnh.

Có sự quan tâm, yêu thương từ gia đình, trẻ em như có tấm lá chắn vững chắc bảo vệ sự an toàn

Phòng, chống đuối nước cho trẻ em không chỉ là trách nhiệm riêng của mỗi gia đình, mà còn là sứ mệnh chung của toàn xã hội. Chỉ khi có sự chung tay đồng lòng của các cấp, các ngành trong việc tạo ra những sân chơi an toàn, kết hợp với sự sát sao, yêu thương từ gia đình, chúng ta mới có thể dựng nên tấm lá chắn vững chắc bảo vệ các em. Đó không chỉ là cách chúng ta gìn giữ những mầm non tương lai, mà còn là lời cam kết về một môi trường sống thực sự an lành cho thế hệ mai sau.

Clip Trẻ em bản Hợp Thành, xã Vân Hồ, Sơn La vui chơi.