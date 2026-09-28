Bị sóng lớn cuốn ra xa bờ, hai trẻ em đuối nước tử vong khi tắm biển ở Lâm Đồng

Trong lúc tắm biển, sóng lớn bất ngờ cuốn 2 em ra xa bờ dẫn đến đuối nước tử vong, trong đó một em sinh năm 2015 và một em sinh năm 2019.

Vụ việc xảy ra khoảng 15h30 chiều 27/9 tại bãi biển thôn Minh Tân 2, xã Phan Rí Cửa. Nhóm 5 trẻ em trú thôn Phan Hòa, xã Bắc Bình đi xe đạp đến đây tắm biển.

Bãi biển thôn Minh Tân 2, xã Phan Rí Cửa, nơi xảy ra vụ đuối nước khiến 2 trẻ em tử vong chiều 27/9.

Ba em còn lại chạy vào bờ tìm người lớn cứu giúp. Thời điểm này, ông Huỳnh Tý (sinh năm 1972, trú thôn Xuân Giang, xã Phan Rí Cửa) đang ở khu vực bãi biển. Nghe các em kêu cứu, ông Tý nhanh chóng xuống biển, đưa hai em Khánh và Ty vào bờ rồi tiến hành sơ cứu. Tuy nhiên, cả hai không qua khỏi.

Người thân và người dân tập trung giúp gia đình một trong hai trẻ em gặp nạn

Nhận tin báo, Công an xã Phan Rí Cửa có mặt bảo vệ hiện trường, xác minh vụ việc và phối hợp Công an xã Bắc Bình liên hệ gia đình các nạn nhân. Gia đình xác định hai em tử vong do tai nạn đuối nước.