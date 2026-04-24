  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Dùng ô tô chở rác đi đổ trộm, nam thanh niên bị phạt 1,5 triệu, buộc dọn sạch rác

Thứ Sáu, 14:24, 24/04/2026
VOV.VN - Ngày 24/4, Công an xã Krông Pắc (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một người đàn ông khi ông này cố tình chở rác đi đổ trộm tại nơi đã cắm biển cảnh báo, cấm đổ rác.

Trước đó, qua hệ thống camera an ninh, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông điều khiển ô tô chở rác đến đổ tại đường Lê Duẩn (khu dân cư Đông Bắc), thuộc thôn Phước An 9, xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

Khu vực đã cắm biển cảnh báo, cấm đổ rác nhưng một số người dân, trong đó có ông C.X.C vẫn cố tình chở rác đến đổ trộm trong đêm.

Khu vực này được xác định là “điểm đen môi trường” do đó đã được cắm biển cảnh báo, tuyên truyền không vứt rác bừa bãi. Tuy nhiên, một số người dân vẫn mang rác đến đây đổ trộm, khiến tình trạng ô nhiễm môi trường tái diễn. Cơ quan chức năng phải lắp camera để theo dõi.

Camera an ninh đã ghi lại hình ảnh ông C.X.C dùng xe ô tô con chở rác đi đổ trộm. (Ảnh cắt từ clip)

Qua xác minh, người vi phạm là ông C.X.C (SN 1996, đang tạm trú ở xã Krông Pắc). Làm việc với cơ quan công an, ông C.X.C cho biết, ngày 17/4, trong quá trình sửa chữa nhà, ông thu gom được 5 bao rác thải. Đến khoảng 21 giờ 20 cùng ngày, sau khi hoàn tất việc sửa chữa, ông đã dùng xe ô tô chở số rác này đến đổ trộm tại đường Lê Duẩn.

Ông C.X.C thừa nhận hành vi “vứt, thải rác trên vỉa hè, lòng đường” là vi phạm quy định về bảo vệ môi trường. Công an xã Krông Pắc đã ra quyết định xử phạt ông C.X.C số tiền 1,5 triệu đồng, đồng thời buộc ông này khắc phục hậu quả, thu dọn toàn bộ số rác thải.

PV/VOV-Tây Nguyên
Tag: đổ trộm rác thải Krông Pắc Đắk Lắk camera an ninh vi phạm môi trường xử phạt 1 5 triệu đồng điểm đen môi trường ô nhiễm khu dân cư vứt rác trái phép công an xã xử lý ý thức bảo vệ môi trường
Tin liên quan

Đập kính ô tô trộm đồ hiệu và trộm xe điện tại khu đô thị

VOV.VN - Công an Hà Nội vừa triệt phá vụ việc đập kính ô tô trộm đồ hiệu, trộm xe đạp, thu hồi nhiều tài sản.

Đột nhập hầm chung cư cậy cửa ô tô trộm đồ, nam thanh niên bị bắt tại chỗ

VOV.VN - Lực lượng Công an Hà Nội vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ một đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản tại khu chung cư trên địa bàn phường Bồ Đề, Hà Nội.

Lén trộm lại xe vừa bị tạm giữ sau khi vi phạm nồng độ cồn

VOV.VN - Ngày 16/2, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Tổ công tác thuộc Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khống chế, bàn giao một lái xe vi phạm nồng độ cồn có hành vi lén lút trộm lại xe mô tô sau khi bị tạm giữ, để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định của pháp luật.

