Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng đổ trộm hơn 567 tấn da bò phế thải ở Đồng Nai

Thứ Bảy, 17:08, 18/04/2026
VOV.VN - Ngày 18/4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Văn Lợi và Phạm Trọng Nghĩa (cùng SN 1986, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

Theo điều tra ban đầu, Phan Văn Lợi hành nghề mua mặt hàng da bò vụn phế thải để bán lại cho các nhà máy kiếm lời. Trong những tháng cuối năm 2024, Lợi thu mua hơn 1.000 tấn da bò vụn nhưng không tìm được đầu ra tiêu thụ.

khoi to, bat tam giam 2 doi tuong do trom hon 567 tan da bo phe thai o Dong nai hinh anh 1
Số da bò bốc mùi, gây ô nhiễm  

Để giải quyết số hàng tồn, Lợi liên hệ với Phạm Trọng Nghĩa nhờ tìm bãi đất trống để tập kết. Thông qua người quen, Nghĩa thuê khu đất rộng khoảng 4.000m2 của ông T.N.D (SN 1982, ngụ xã Lộc Thạnh, tỉnh Đồng Nai - trước thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) với giá 15 triệu đồng/tháng.

Tại đây, các đối tượng đã cho vận chuyển và đổ trái phép tổng cộng hơn 567 tấn da bò phế thải. Toàn bộ số chất thải này bị bỏ mặc, tiếp xúc trực tiếp với nền đất, không có mái che hay biện pháp xử lý.

Qua thời gian, khối lượng lớn da bò phân hủy tự nhiên, bốc mùi hôi thối nồng nặc, gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước và môi trường sinh hoạt của người dân xung quanh.

Liên quan đến vụ án, Công an tỉnh Đồng Nai thông báo, các cá nhân từng được Phan Văn Lợi và Phạm Trọng Nghĩa thuê vận chuyển số chất thải nêu trên cần sớm liên hệ, trình diện tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để phối hợp làm việc theo quy định của pháp luật.

 

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Tin liên quan

Xả nước thải vượt quy chuẩn, 2 doanh nghiệp ở KCN Bắc Ninh bị phạt nặng
Xả nước thải vượt quy chuẩn, 2 doanh nghiệp ở KCN Bắc Ninh bị phạt nặng

VOV.VN - Vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Công ty TNHH Yi Yin Energy Việt Nam và Công ty TNHH cơ khí mạ Thiên Đông có địa chỉ tại Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng, phường Tiền Phong (Bắc Ninh) bị xử phạt nặng.

Xả nước thải vượt quy chuẩn, 2 doanh nghiệp ở KCN Bắc Ninh bị phạt nặng

Xả nước thải vượt quy chuẩn, 2 doanh nghiệp ở KCN Bắc Ninh bị phạt nặng

VOV.VN - Vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Công ty TNHH Yi Yin Energy Việt Nam và Công ty TNHH cơ khí mạ Thiên Đông có địa chỉ tại Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng, phường Tiền Phong (Bắc Ninh) bị xử phạt nặng.

Cơ sở sản xuất bún 70m² ở TP.HCM bị xử phạt 552 triệu đồng vì xả thải
Cơ sở sản xuất bún 70m² ở TP.HCM bị xử phạt 552 triệu đồng vì xả thải

VOV.VN - Giữa nỗ lực mưu sinh của một cơ sở sản xuất bún nhỏ tại phường Tân Sơn (TP.HCM), quyết định xử phạt hơn 552 triệu đồng của UBND phường này đang đẩy doanh nghiệp vào nguy cơ đóng cửa. Câu chuyện đặt ra tranh luận về tính hợp lý và nhân văn trong áp dụng pháp luật môi trường.

Cơ sở sản xuất bún 70m² ở TP.HCM bị xử phạt 552 triệu đồng vì xả thải

Cơ sở sản xuất bún 70m² ở TP.HCM bị xử phạt 552 triệu đồng vì xả thải

VOV.VN - Giữa nỗ lực mưu sinh của một cơ sở sản xuất bún nhỏ tại phường Tân Sơn (TP.HCM), quyết định xử phạt hơn 552 triệu đồng của UBND phường này đang đẩy doanh nghiệp vào nguy cơ đóng cửa. Câu chuyện đặt ra tranh luận về tính hợp lý và nhân văn trong áp dụng pháp luật môi trường.

Khánh Hòa yêu cầu xử lý dứt điểm trại heo không phép, xả thải quá 10 lần quy chuẩn
Khánh Hòa yêu cầu xử lý dứt điểm trại heo không phép, xả thải quá 10 lần quy chuẩn

VOV.VN - Ngày 25/3, ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ký văn bản giao UBND xã Hòa Trí chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai xử lý vi phạm đối với hai trại heo không phép, xả thải ở mức rất nguy hại trên địa bàn.

Khánh Hòa yêu cầu xử lý dứt điểm trại heo không phép, xả thải quá 10 lần quy chuẩn

Khánh Hòa yêu cầu xử lý dứt điểm trại heo không phép, xả thải quá 10 lần quy chuẩn

VOV.VN - Ngày 25/3, ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ký văn bản giao UBND xã Hòa Trí chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai xử lý vi phạm đối với hai trại heo không phép, xả thải ở mức rất nguy hại trên địa bàn.

