Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng đổ trộm hơn 567 tấn da bò phế thải ở Đồng Nai

Theo điều tra ban đầu, Phan Văn Lợi hành nghề mua mặt hàng da bò vụn phế thải để bán lại cho các nhà máy kiếm lời. Trong những tháng cuối năm 2024, Lợi thu mua hơn 1.000 tấn da bò vụn nhưng không tìm được đầu ra tiêu thụ.

Số da bò bốc mùi, gây ô nhiễm

Để giải quyết số hàng tồn, Lợi liên hệ với Phạm Trọng Nghĩa nhờ tìm bãi đất trống để tập kết. Thông qua người quen, Nghĩa thuê khu đất rộng khoảng 4.000m2 của ông T.N.D (SN 1982, ngụ xã Lộc Thạnh, tỉnh Đồng Nai - trước thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) với giá 15 triệu đồng/tháng.

Tại đây, các đối tượng đã cho vận chuyển và đổ trái phép tổng cộng hơn 567 tấn da bò phế thải. Toàn bộ số chất thải này bị bỏ mặc, tiếp xúc trực tiếp với nền đất, không có mái che hay biện pháp xử lý.

Qua thời gian, khối lượng lớn da bò phân hủy tự nhiên, bốc mùi hôi thối nồng nặc, gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước và môi trường sinh hoạt của người dân xung quanh.

Liên quan đến vụ án, Công an tỉnh Đồng Nai thông báo, các cá nhân từng được Phan Văn Lợi và Phạm Trọng Nghĩa thuê vận chuyển số chất thải nêu trên cần sớm liên hệ, trình diện tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để phối hợp làm việc theo quy định của pháp luật.