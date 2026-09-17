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Dùng thuyền, ô tô chở lợn chạy lụt ở Nghệ An

Thứ Năm, 16:01, 17/09/2026
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VOV.VN - Mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều khu vực ở xã Nghĩa Lộc, Nghệ An ngập sâu. Lực lượng chức năng và người dân đã dùng thuyền, ô tô tải giải cứu đàn lợn, gà của các hộ chăn nuôi khỏi vùng nguy hiểm.

Chiều 17/9, lãnh đạo UBND xã Nghĩa Lộc, Nghệ An cho biết, từ tối 15/9, mưa to kéo dài kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về đã khiến nhiều xóm trên địa bàn bị ngập lụt.

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Hàng chục người dân tham gia đưa đàn lợn lên xe ô tô tải đến nơi an toàn. 

Đỉnh điểm vào trưa 16/9, dù mưa đã giảm nhưng nước tiếp tục dâng nhanh, gây ngập nặng tại nhiều khu vực. Đến chiều 17/9, nước đã chững lại và bắt đầu rút.

Tại xóm Vĩnh Lộc và xóm Nam Long, nhiều khu chăn nuôi, trang trại của người dân bị nước lũ uy hiếp.

Trước tình hình trên, xã Nghĩa Lộc đã phối hợp lực lượng quân sự, công an cùng người dân địa phương dùng thuyền và ô tô tải hỗ trợ đưa toàn bộ số lợn, gà của các hộ dân đến nơi an toàn.

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Mặc dù trong nước lũ nhưng những người tham gia giải cứu lợn đều vui tươi, nhiệt tình.

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, hình ảnh nhiều người chung tay đưa lợn khỏi vùng ngập đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng mạng.

Theo lãnh đạo xã Nghĩa Lộc, hiện lực lượng chức năng cũa xã đang có mặt tại các khu vực ngập lụt, kiểm tra tình hình và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

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Bá Thăng/VOV.VN
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