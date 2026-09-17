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Nhiều tuyến giao thông ở Nghệ An tiếp tục bị ngập, sạt lở, chia cắt do mưa lớn

Thứ Năm, 12:43, 17/09/2026
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VOV.VN - Mưa lớn kéo dài tại Nghệ An đã làm nhiều vị trí trên quốc lộ, tỉnh lộ ngập sâu, sạt lở; lực lượng chức năng phải đóng đường, trực gác bảo đảm an toàn. Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa bàn miền núi.

Theo Báo cáo nhanh của Ban Quản lý bảo trì đường bộ, Sở Xây dựng Nghệ An, tính đến 10h30 ngày 17/9, trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh do đơn vị quản lý có 8 vị trí ngập nước gây ách tắc giao thông, gồm 2 vị trí trên quốc lộ và 6 vị trí trên đường tỉnh.

Tại quốc lộ 48 tại đoạn Km23+100 - Km23+600 qua xã Đông Hiếu ngập 0,6m, phải đóng đường và bố trí lực lượng trực gác. Đến 10h30, mực nước tại đây giảm còn 0,4m nhưng tuyến vẫn đóng để bảo đảm an toàn.

nhieu tuyen giao thong o nghe an tiep tuc bi ngap, sat lo, chia cat do mua lon hinh anh 1
Quốc lộ 48 có thời điểm ngập sâu gần 1m.

Trên quốc lộ 48E, đoạn Km61+800 tại khu vực cống hộp, xã Nghĩa Đàn bị ngập 1,5m do sông Sào xả lũ; đến 10h30, mực nước còn 1,2m, giao thông vẫn bị phong tỏa. Một điểm ngập khác tại Km62+600 - Km62+900 đã rút nước và thông tuyến.

Nhiều tuyến đường tỉnh cũng bị ngập sâu, trong đó đường tỉnh 544 tại tràn Km25+250 qua xã Hùng Chân ngập 0,7m; các vị trí tràn Chà Lạp 1, 2 và 3 trên đường tỉnh 541B qua xã Tam Thái ngập từ 0,4-0,5m. Đường tỉnh 534B qua các xã Tân Kỳ, Tân An có hai vị trí ngập, riêng khu vực cầu Suối Sanh tại Km7+030 ngập khoảng 2m. Các điểm này đều đang được đóng đường, trực gác.

Mưa lũ cũng gây sạt trượt taluy tại 51 vị trí trên các tuyến giao thông, tăng thêm 3 điểm so với thời điểm 7h30 cùng ngày. Ba vị trí đang ách tắc giao thông gồm hai điểm trên đường tỉnh.543C qua xã Yên Na và một điểm trên đường tỉnh 538 thuộc phường Hoàng Mai. Các đơn vị đang tổ chức hót dọn, mở đường một vệt tại hiện trường.

nhieu tuyen giao thong o nghe an tiep tuc bi ngap, sat lo, chia cat do mua lon hinh anh 2
Điểm sạt trượt tại đường tỉnh 538 thuộc phường Hoàng Mai. 

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nghệ An, trong 24 giờ từ 23h ngày 15/9 đến 23h ngày 16/9, địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tại Nông trường 15 đạt 394,4mm, Đông Hiếu 235,6mm và Thông Thụ 217,2mm.

Trong 6 giờ tới, Nghệ An tiếp tục có mưa với lượng phổ biến 10-20mm, cục bộ trên 30mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún và ngập úng tại nhiều xã, phường, tập trung ở khu vực miền Tây như Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Con Cuông, Anh Sơn, các xã vùng Nghĩa Đàn, Tam Thái, Yên Hòa, Yên Na, Nhôn Mai…

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây hư hỏng công trình giao thông, thủy lợi, đe dọa an toàn về người và tài sản. Người dân tại khu vực có nguy cơ được khuyến cáo chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, tránh đi qua khu vực ngập sâu, cầu tràn và sườn dốc có dấu hiệu sạt lở.

Bá Thăng/VOV.VN
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