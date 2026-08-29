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Đừng vội vàng khi kết hôn lần hai

Thứ Bảy, 06:19, 29/08/2026
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VOV.VN - Kết hôn lần hai càng cần thận trọng. Hãy dành đủ thời gian tìm hiểu tính cách, sự chân thành và sự tin tưởng của đối phương trước khi quyết định gắn bó để tránh đi vào "vết xe đổ".

Một phụ nữ 42 tuổi tâm sự: “Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Cả hai đều từng trải qua một lần hôn nhân đổ vỡ nên dễ đồng cảm và dần nảy sinh tình cảm. Hai tháng trước, chúng tôi quyết định dọn về sống chung để tính chuyện gắn bó lâu dài”.

Dung voi vang khi ket hon lan hai hinh anh 1
Sau một lần đổ vỡ, một cuộc hôn nhân mới càng cần được xây dựng trên sự tôn trọng, minh bạch và niềm tin (Ảnh sử dụng do AI minh hoạ)

Anh rất đam mê thể thao, đặc biệt là pickleball. Nửa tháng trước, khi tôi ở nhà cùng con riêng của anh, một người phụ nữ là bạn chơi thể thao của anh đến thăm. Chị ấy rất tự nhiên như người thân, thường xuyên giúp đỡ bố con anh, nhưng suốt thời gian yêu nhau anh chưa từng nhắc đến sự tồn tại của chị. Khi biết tôi là bạn gái và đã chuyển đến sống cùng, chị tỏ ra khó chịu rồi mang những món đồ vừa đem đến về. Hai ngày trước, cả nhóm đi liên hoan chia tay chị trước khi chị chuyển công tác. Đến gần 23h, bạn trai tôi nhất quyết muốn đưa chị về dù chị từ chối và đi cùng người khác. Thái độ bực bội của anh khiến tôi cảm nhận anh dành cho chị sự quan tâm đặc biệt.

Hôm sau, tôi đọc được tin nhắn của anh với chị. Hai người thường xuyên trò chuyện đến 2-3 giờ sáng, nội dung chủ yếu là chuyện cuộc sống, nhưng anh chưa bao giờ nhắc đến tôi. Điều đó khiến tôi bắt đầu nghi ngờ tình cảm anh dành cho mình. Tôi không cấm anh có bạn khác giới, nhưng ranh giới giữa tình bạn và sự quan tâm đặc biệt đôi khi rất mong manh. Liệu tôi có đang quá đa nghi?

Câu chuyện đã nhận được nhiều ý kiến chia sẻ và góp ý từ khán giả, độc giả. Biên tập viên chương trình “Bạn hãy nói với chúng tôi” cho rằng: Tôi rất đồng cảm với hoàn cảnh của bạn. Ở tuổi 42, sau một lần đổ vỡ hôn nhân, việc mở lòng và lựa chọn sống chung trước khi tính chuyện lâu dài là điều hoàn toàn có thể hiểu được. Bởi chỉ khi sống chung, cả hai mới có cơ hội hiểu rõ hơn về tính cách, lối sống và cách ứng xử của nhau, nhất là khi bạn trai còn đang nuôi con riêng.

Điều khiến bạn tổn thương không chỉ là sự xuất hiện của một người phụ nữ mà anh chưa từng nhắc đến, mà còn là cách họ cư xử thân thiết với nhau. Có lẽ cả việc anh chưa từng kể với chị ấy về sự hiện diện của bạn cũng khiến bạn thêm băn khoăn.

Trong cuộc sống, không ít người có những tình bạn khác giới. Tuy nhiên, khi đã xác định gắn bó với một người, những mối quan hệ ấy cần được rõ ràng và có chừng mực để người yêu cảm thấy an tâm, tin tưởng.

Việc bạn trai thường xuyên nhắn tin, trò chuyện với người phụ nữ đó đến đêm khuya nhưng lại không hề nhắc đến sự hiện diện của bạn, cùng thái độ nhất quyết muốn đưa “cô bạn” về sau buổi liên hoan là những điều đủ để khiến bạn băn khoăn. Dù chưa thể kết luận anh ấy phản bội, nhưng rõ ràng đã có sự thiếu tinh tế và chưa xác lập ranh giới rõ ràng trong mối quan hệ này.

Điều quan trọng nhất lúc này là bạn nên thẳng thắn trao đổi với anh về cảm xúc của mình cũng như quan điểm của cả hai về ranh giới trong các mối quan hệ với bạn khác giới. Nếu anh sẵn sàng lắng nghe, điều chỉnh và minh bạch hơn, bạn có thể cho cả hai thêm cơ hội. Ngược lại, nếu anh né tránh hoặc cho rằng những lo lắng của bạn là vô lý, bạn cũng nên nghiêm túc cân nhắc tương lai của mối quan hệ.

Sau một lần đổ vỡ, một cuộc hôn nhân mới càng cần được xây dựng trên sự tôn trọng, minh bạch và niềm tin. Bạn xứng đáng ở bên một người khiến mình cảm thấy bình yên, thay vì luôn bất an vì sự xuất hiện của một người phụ nữ khác. Chúc bạn sớm có lựa chọn phù hợp và tìm được hạnh phúc.

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Khắc khẩu trong hôn nhân: Cãi nhau để yêu nhau hơn?

VOV.VN - Trong hôn nhân, việc vợ chồng “khắc khẩu” dẫn đến tranh cãi, mâu thuẫn là chuyện bình thường. Thế nhưng, nếu không biết cách dung hòa, việc “khắc khẩu” này sẽ trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình.

Thu Hà/VOV2
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