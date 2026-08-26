Một cuộc hôn nhân không thiếu thứ gì, trừ cảm giác được yêu

VOV.VN - Hơn 10 năm chung sống, có người chồng thành đạt, hai con trai và một gia đình tưởng như đủ đầy, người phụ nữ vẫn cảm thấy cô đơn ngay trong chính cuộc hôn nhân của mình. Một lần đọc được tin nhắn chồng so sánh mình với người cũ khi đang mang thai đã trở thành cú sốc khiến chị rơi vào trầm cảm suốt 3 năm.
VOV.VN - Trước vợ chồng tôi rất thắm thiết chuyện phòng the nhưng thời gian gần đây bà ấy chẳng thiết tha gì cả. Mỗi lần chỉ là trả bài cho xong. Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội giúp nhân vật lý giải những thắc mắc về vấn đề của mình.
VOV.VN - Năm nay tôi ngoài 50 tuổi và vừa phải phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng. Việc này ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe và liệu tôi có thể quan hệ tình dục bình thường? Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội lý giải những thắc mắc của nhân vật.
VOV.VN - Một số thay đổi trên da, mắt và khuôn mặt có thể cảnh báo chức năng gan gặp vấn đề, nhưng cũng có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác. Nhận biết sớm và thăm khám khi cần giúp xác định nguyên nhân, kiểm soát bệnh gan kịp thời.
VOV.VN - Vu Lan là dịp để mỗi gia đình bày tỏ lòng hiếu kính với cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Một mâm cơm chay thanh đạm, đủ món và dễ làm không chỉ phù hợp với tinh thần ngày lễ mà còn tạo không khí ấm cúng, sum vầy.