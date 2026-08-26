Hơn 10 năm chung sống, tôi bất lực nhìn chồng đem tiền cho người tình

VOV.VN - Hơn chục năm chung sống nhưng không có con chung, không cưới hỏi, chỉ đi lại giữa hai bên gia đình, người phụ nữ cho biết nhiều năm nay chồng đi làm nhưng không đưa tiền về lo cuộc sống chung mà thường xuyên mang tiền cho người tình. Chuyên gia Đinh Đoàn đưa ra lời khuyên cho nhân vật
VOV.VN - Trước vợ chồng tôi rất thắm thiết chuyện phòng the nhưng thời gian gần đây bà ấy chẳng thiết tha gì cả. Mỗi lần chỉ là trả bài cho xong. Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội giúp nhân vật lý giải những thắc mắc về vấn đề của mình.
VOV.VN - Năm nay tôi ngoài 50 tuổi và vừa phải phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng. Việc này ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe và liệu tôi có thể quan hệ tình dục bình thường? Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội lý giải những thắc mắc của nhân vật.
VOV.VN - Một số thay đổi trên da, mắt và khuôn mặt có thể cảnh báo chức năng gan gặp vấn đề, nhưng cũng có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác. Nhận biết sớm và thăm khám khi cần giúp xác định nguyên nhân, kiểm soát bệnh gan kịp thời.
VOV.VN - Bé trai 11 tuổi ở Hà Nội xuất hiện lo âu, hoảng sợ, mất ngủ sau thời gian xem nội dung bạo lực, kinh dị trên mạng xã hội.