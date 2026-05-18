中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đuối nước đặc biệt nghiêm trọng trên sông Lô ở Phú Thọ, 5 học sinh tử vong

Thứ Hai, 19:01, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 18/5, tại khu vực sông Lô thuộc địa bàn xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 học sinh tử vong. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, vụ việc xảy ra tại khu vực sông Lô thuộc địa phận xã Tứ Yên cũ. Một nhóm học sinh ra khu vực ven sông vui chơi thì không may gặp nạn.

Thông tin ban đầu, khoảng 16h, nhóm học sinh là người địa phương ra khu vực bãi bồi sông Lô thuộc xã Sông Lô để tắm. Một em bất ngờ bị đuối nước, các bạn đi cùng phát hiện đã lao ra ứng cứu nhưng cũng bị nước cuốn chìm.

Duoi nuoc dac biet nghiem trong tren song lo o phu tho, 5 hoc sinh tu vong hinh anh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: UBND xã Sông Lô.

Trao đổi về vụ việc, ông Hoàng Mạnh Hồng, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Sông Lô, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng.

Ông Hồng cho biết, đến khoảng 17h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 5 học sinh. Công tác tìm kiếm và rà soát tại hiện trường vẫn đang được tiếp tục triển khai.

Trong khi đó, ông Phùng Quang Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Sông Lô, cho biết địa phương đang huy động các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Theo lãnh đạo Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ, báo cáo ban đầu cho thấy nhóm học sinh ra khu vực sông Lô chơi vào chiều cùng ngày và không may bị đuối nước.

Đến khoảng 18h30, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể của 5 em học sinh.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Phi Long-Đức Đông/VOV.VN
Tag: Phú Thọ đuối nước sông Lô học sinh tử vong tai nạn thương tâm cứu hộ cứu nạn xã Sông Lô đuối nước trẻ em tin nóng tai nạn trẻ em
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tắm sông, 4 cháu học sinh ở Đắk Lắk bị đuối nước thương tâm
Tắm sông, 4 cháu học sinh ở Đắk Lắk bị đuối nước thương tâm

VOV.VN - Tối 16/5, lãnh đạo UBND xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm ở sông Bánh Lái khiến 4 cháu học sinh tử vong.

Tắm sông, 4 cháu học sinh ở Đắk Lắk bị đuối nước thương tâm

Tắm sông, 4 cháu học sinh ở Đắk Lắk bị đuối nước thương tâm

VOV.VN - Tối 16/5, lãnh đạo UBND xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm ở sông Bánh Lái khiến 4 cháu học sinh tử vong.

Tắm sông, 4 học sinh ở Đắk Lắk bị đuối nước thương tâm
Tắm sông, 4 học sinh ở Đắk Lắk bị đuối nước thương tâm

VOV.VN - Tối 16/5, lãnh đạo UBND xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm ở sông Bánh Lái khiến 4 học sinh tử vong.

Tắm sông, 4 học sinh ở Đắk Lắk bị đuối nước thương tâm

Tắm sông, 4 học sinh ở Đắk Lắk bị đuối nước thương tâm

VOV.VN - Tối 16/5, lãnh đạo UBND xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm ở sông Bánh Lái khiến 4 học sinh tử vong.

Dạy bơi trong nhà trường giúp phòng, chống đuối nước cho học sinh
Dạy bơi trong nhà trường giúp phòng, chống đuối nước cho học sinh

VOV.VN - Mới đầu mùa nắng nóng nhưng tại tỉnh Quảng Trị đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ đuối nước cướp đi sinh mạng của nhiều học sinh. Thực trạng này gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn trong dịp hè đối với học sinh.

Dạy bơi trong nhà trường giúp phòng, chống đuối nước cho học sinh

Dạy bơi trong nhà trường giúp phòng, chống đuối nước cho học sinh

VOV.VN - Mới đầu mùa nắng nóng nhưng tại tỉnh Quảng Trị đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ đuối nước cướp đi sinh mạng của nhiều học sinh. Thực trạng này gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn trong dịp hè đối với học sinh.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục