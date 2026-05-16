Tắm sông, 4 cháu học sinh ở Đắk Lắk bị đuối nước thương tâm

Trước đó, khoảng 9h sáng cùng ngày, 4 cháu học sinh gồm Nguyễn Anh H. (SN 2017), Nguyễn Bảo P. (SN 2015), Nguyễn Nhật B. (SN 2012) và Nguyễn Gia B. (SN 2015), cùng trú tại xóm Núi Lá, thôn Ngọc Lâm 1, xã Hòa Mỹ, rủ nhau ra sông Bánh Lái để tắm.

Đến 21h10 tối 16/5 lực lượng chức năng xã Hoà Mỹ, tỉnh Đắk Lắk đã tìm thấy thi thể 4 cháu học sinh bị đuối nước thương tâm khi đi tắm sông Bánh Lái. (Ảnh người dân xã Hoà Mỹ)

Các em là học sinh Trường Tiểu học Hòa Mỹ Tây và Trường THCS Tây Sơn, xã Hòa Mỹ. Trong lúc tắm sông, cả 4 em không may sa vào khu vực nước sâu, chảy xiết và bị cuốn trôi.

Đến 17 giờ 30 phút phát hiện xe đạp và quần áo ở khu vực Sông Bánh Lái (thôn Ngọc Lâm 1, xã Hòa Mỹ), người dân đã thông báo chính quyền, lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương, công an, lực lượng cứu hộ cùng người dân nhanh chóng tổ chức tìm kiếm các nạn nhân.

Chính quyền, lực lượng chức năng và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm ở sông Bánh Lái nơi các cháu học sinh gặp nạn. (Clip người dân xã Hoà Mỹ)

Đến 21h10 phút tối nay, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 4 cháu học sinh Nguyễn Gia B., Nguyễn Nhật B., Nguyễn Anh H. và Nguyễn Bảo P.

Chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã Hoà Mỹ đang tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình tổ chức mai táng các nạn nhân theo tục lệ địa phương.