Tắm sông, 4 cháu học sinh ở Đắk Lắk bị đuối nước thương tâm

Thứ Bảy, 22:46, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 16/5, lãnh đạo UBND xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm ở sông Bánh Lái khiến 4 cháu học sinh tử vong.

Trước đó, khoảng 9h sáng cùng ngày, 4 cháu học sinh gồm Nguyễn Anh H. (SN 2017), Nguyễn Bảo P. (SN 2015), Nguyễn Nhật B. (SN 2012) và Nguyễn Gia B. (SN 2015), cùng trú tại xóm Núi Lá, thôn Ngọc Lâm 1, xã Hòa Mỹ, rủ nhau ra sông Bánh Lái để tắm.

tam song, 4 chau hoc sinh o Dak lak bi duoi nuoc thuong tam hinh anh 1
Đến 21h10 tối 16/5 lực lượng chức năng xã Hoà Mỹ, tỉnh Đắk Lắk đã tìm thấy thi thể 4 cháu học sinh bị đuối nước thương tâm khi đi tắm sông Bánh Lái. (Ảnh người dân xã Hoà Mỹ)

Các em là học sinh Trường Tiểu học Hòa Mỹ Tây và Trường THCS Tây Sơn, xã Hòa Mỹ. Trong lúc tắm sông, cả 4 em không may sa vào khu vực nước sâu, chảy xiết và bị cuốn trôi.

Đến 17 giờ 30 phút phát hiện xe đạp và quần áo ở khu vực Sông Bánh Lái (thôn Ngọc Lâm 1, xã Hòa Mỹ), người dân đã thông báo chính quyền, lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương, công an, lực lượng cứu hộ cùng người dân nhanh chóng tổ chức tìm kiếm các nạn nhân.

Chính quyền, lực lượng chức năng và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm ở sông Bánh Lái nơi các cháu học sinh gặp nạn. (Clip người dân xã Hoà Mỹ)

Đến 21h10 phút tối nay, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 4 cháu học sinh Nguyễn Gia B., Nguyễn Nhật B., Nguyễn Anh H. và Nguyễn Bảo P.

Chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã Hoà Mỹ đang tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình tổ chức mai táng các nạn nhân theo tục lệ địa phương.

PV/VOV Tây Nguyên
Rủ bạn đi tắm thác dịp nghỉ lễ, nam sinh tử vong do đuối nước
Rủ bạn đi tắm thác dịp nghỉ lễ, nam sinh tử vong do đuối nước

VOV.VN - Chiều 1/5, tại khu vực thác Krom (làng Mèo, xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ đuối nước khiến một nam sinh lớp 10 tử vong.

