Đường Cộng Hòa thông thoáng trong ngày chính thức áp dụng phân làn linh hoạt

Trong sáng 15/5, lực lượng CSGT điều tiết cho phương tiện lưu thông theo hướng từ đường Trường Chinh đến Út Tịch bằng 4 làn đường, gồm hai làn đảo chiều và hai làn sát vỉa hè. Ngay tại giao lộ Cộng Hòa - Trường Chinh, lực lượng chức năng bố trí nhân sự hướng dẫn phương tiện di chuyển đúng phần đường.

Ghi nhận trong sáng đầu tiên triển khai chính thức, phần lớn phương tiện vẫn di chuyển vào làn sát vỉa hè, trong khi phương tiện lưu thông trên làn đảo chiều còn khá ít. Nhìn chung tình hình lưu thông khá thông thoáng, chỉ đôi lúc có tình trạng đông đúc tại khu vực cầu vượt Hoàng Hoa Thám, nút giao Cộng Hòa – Út Tịch… Khi đó lực lượng chức năng có mặt nhanh chóng giải quyết nên không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Được biết, việc phân luồng đảo chiều được áp dụng trong giờ cao điểm sáng từ 6h - 8h30 và cao điểm chiều từ 16h - 18h30. Trong giai đoạn đầu, lực lượng chức năng sẽ điều tiết linh hoạt tùy theo tình hình thực tế.

Trong cao điểm sáng, hệ thống biển báo điện tử ở đầu lối vào thông tin cho phép ô tô và xe máy lưu thông vào 4 làn đường ở hướng đi vào trung tâm. Trong khi đó, đoạn gần nút giao Út Tịch có biển báo cấm phương tiện đi vào hai làn này. Các biển báo sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo từng khung giờ.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, đường Cộng Hòa là tuyến đường trục, cửa ngõ ra vào Thành phố có lượng xe lưu thông rất lớn. Với tính chất là đường cửa ngõ nên vào giờ cao điểm sáng, lượng xe chiều vào thành phố lớn hơn rất nhiều so với lượng xe chiều ra thành phố, vượt quá khả năng thông xe của phần đường chiều vào gây ùn ùn xe tại các giao lộ, trong khi đó, phần đường chiều ra thành phố thông thoáng. Vào giờ cao điểm chiều, tính chất giao thông ngược lại.

Do đó, việc tổ chức giao thông linh hoạt trên từng làn đường nhằm đảm bảo phần đường xe chạy đáp ứng đầy đủ lưu lượng xe trong từng thời điểm từ đó giảm ùn tắc giao thông.

Dự kiến sau một tháng áp dụng, ngành chức năng sẽ đánh giá hiệu quả thực tế, bổ sung các giải pháp tăng cường an toàn giao thông, hoàn thiện phương án và nhân rộng trên địa bàn TP đối với các tuyến đường có tính chất tương tự…

Phương án tổ chức giao thông trên đường Cộng Hòa từ 15/5 + Giờ cao điểm sáng: - Hướng từ đường C12 đến đường Út Tịch (hướng vào Thành phố): Lưu thông 4 làn đường. - Hướng từ đường Út Tịch đến đường C12 (hướng ra Thành phố): Lưu thông 2 làn đường. + Giờ cao điểm chiều: - Hướng từ đường C12 đến đường Út Tịch (hướng vào Thành phố): Lưu thông 2 làn đường - Hướng từ đường Út Tịch đến đường C12 (hướng ra Thành phố): Lưu thông 4 làn đường. + Ngoài giờ cao điểm: - Hướng từ đường C12 đến đường Út Tịch (hướng vào Thành phố): Lưu thông 3 làn đường. - Hướng từ đường Út Tịch đến đường C12 (hướng ra Thành phố): Lưu thông 3 làn đường.

Một số hình ảnh trong ngày đầu triển khai phân làn linh hoạt trên đường Cộng Hòa:

