Đường Cộng Hòa thông thoáng trong ngày thử nghiệm phương án phân làn linh hoạt

Sáng 14/5, lực lượng chức năng TP.HCM đã thử nghiệm phương án phân luồng giao thông mới trên đường Cộng Hòa trước thời điểm chính thức áp dụng từ ngày 15/5.

Theo phương án phân làn, trong cao điểm sáng hướng vào trung tâm TP sẽ được di chuyển trên 4 làn xe

Theo phương án điều chỉnh của Sở Xây dựng, trong sáng nay, đường Cộng Hòa, đoạn từ Trường Chinh đến Út Tịch được tổ chức lưu thông linh hoạt với hai làn giữa tim đường theo hướng vào trung tâm TP. Các phương tiện theo hướng từ Trường Chinh về Út Tịch được lưu thông trên 4 làn xe, trong khi chiều ngược lại còn 2 làn.

Tại các nút giao, lực lượng CSGT túc trực để điều tiết và hướng dẫn người dân lưu thông theo phương án mới. Giao thông chỉ xảy ra ùn nhẹ cục bộ tại khu vực nút giao Cộng Hòa - 18E, lối vào sân bay Tân Sơn Nhất, do phương tiện dừng chờ đèn tín hiệu.

Được biết, để triển khai phương án mới, các đơn vị chức năng đã tháo dỡ dải phân cách bê tông giữa tuyến, lắp đặt dải phân cách thép, hàng rào di động và hệ thống biển báo. Theo Sở Xây dựng TP.HCM, việc tổ chức đảo chiều làn xe nhằm tăng khả năng thông hành cho trục Cộng Hòa mà không cần mở rộng mặt đường.

Đường Cộng Hòa dài khoảng 2,5km, từ nút giao Trường Chinh đến Út Tịch, là một trong những trục giao thông huyết mạch kết nối cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM với sân bay Tân Sơn Nhất và khu vực trung tâm. Tuyến đường đi qua các phường Bảy Hiền, Tân Bình và Tân Sơn Nhất, với lưu lượng phương tiện luôn ở mức cao, đặc biệt vào giờ cao điểm sáng và chiều. Dù TP.HCM đã đưa vào khai thác tuyến đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa để giảm tải cho khu vực sân bay, tình trạng ùn ứ tại các nút giao như Hoàng Hoa Thám, Ấp Bắc, Út Tịch vẫn thường xuyên, đặc biệt là khi có sự cố giao thông.

Một số hình ảnh tại đường Cộng Hòa trong sáng 14/5:

Chiều từ trung tâm đi ra dù chỉ hai làn nhưng khá thoáng (ảnh: L.S)

Từ ngày mai (15/5), TP.HCM áp dụng chính thức phương án phân làn linh hoạt (ảnh: L.S)

Nhìn chung giao thông trên đường Cộng Hòa trong sáng 14/5 khá ổn (ảnh: L.S)

Giao thông có thời điểm đông đúc (ảnh: L.S)

Ghi nhận ở chiều vào trung tâm lượng phương tiện đông nhưng ổn định vì được tăng cường 4 làn xe (ảnh: L.S)

CSGT túc trực để điều tiết giao thông tại các giao lộ (ảnh: L.S)

Cầu vượt Hoàng Hoa Thám trong cao điểm sáng chỉ cho phép lưu thông theo chiều vào trung tâm (ảnh: L.S)

Khu vực gần cầu vượt Lăng Cha Cả khá đông khi lượng phương tiện dồn về đây (ảnh: L.S)