Đường lên Cổng Trời Tam Đảo sạt lở sau mưa lớn

Sáng 29/7, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, một phần tuyến đường lên khu vực Cổng Trời, thuộc địa phận Thôn 1, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và các phương tiện lưu thông.

Sạt lở đường lên Cổng Trời tại Phú Thọ, người dân được khuyến cáo hạn chế lưu thông.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) đã khẩn trương phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp cảnh báo, phân luồng giao thông và xử lý ban đầu tại hiện trường nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng xác định khu vực sạt lở chịu tác động trực tiếp của dòng nước mặt hình thành do mưa lớn kéo dài.

Sạt lở đường lên Cổng Trời ở xã Tam Đảo, lực lượng chức năng khẩn trương xử lý.

Để ngăn ngừa tình trạng sạt lở tiếp diễn, các lực lượng đã phối hợp với chính quyền địa phương và người dân triển khai các giải pháp xử lý trước mắt, trong đó tập trung điều hướng dòng chảy mặt nhằm giảm áp lực nước lên mái taluy, hạn chế đất, đá tiếp tục tràn xuống mặt đường.

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, việc xử lý bước đầu được triển khai khẩn trương nhằm giảm thiểu nguy cơ sạt lở lan rộng, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông qua khu vực.

Khu vực Cổng Trời, thuộc địa phận Thôn 1, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và các phương tiện lưu thông.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân và du khách thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết; nghiêm túc chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng cũng như hệ thống biển cảnh báo; không dừng, đỗ hoặc di chuyển vào khu vực có nguy cơ sạt lở.

Trong thời gian mưa lớn, người dân cần hạn chế lưu thông trên các tuyến đường ven taluy, sườn dốc hoặc những vị trí đã xuất hiện đất, đá tràn xuống mặt đường nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.