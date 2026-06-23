Đường tắc dài, tài xế ô tô "khôn lỏi" không chịu xếp hàng và cái kết

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video ghi lại cảnh một ô tô con thực hiện hành vi vượt xe tại khu vực đường Liên Mạc (Hà Nội) trong điều kiện tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đã được người dân đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận. Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ và xử lý người vi phạm theo quy định của pháp luật.

Ô tô “Vượt xe trong những trường hợp không được vượt” bị các phương tiện đi ngược chiều chặn đứng

Theo chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã giao Đội CSGT đường bộ số 6 tiến hành xác minh, làm rõ thông tin liên quan đến xe ô tô con mang biển kiểm soát 29E-578.XX.

Ngày 22/6/2026, lực lượng chức năng đã mời người điều khiển phương tiện đến trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, tài xế khai nhận vào khoảng 14h ngày 20/6/2026, khi điều khiển xe lưu thông trên đường Liên Mạc đã thực hiện hành vi vượt một xe tải trong điều kiện phía trước có chướng ngại vật, không đảm bảo quan sát được xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt. Người điều khiển phương tiện thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT đường bộ số 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh P.V.D. (SN 1978, trú tại Hà Nội), người điều khiển xe ô tô biển số 29E-578.XX, về hành vi “Vượt xe trong những trường hợp không được vượt” theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Với hành vi vi phạm này, tài xế bị xử phạt từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng và bị trừ 02 điểm giấy phép lái xe theo quy định hiện hành.

Cục CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông cần tuân thủ nghiêm quy định về vượt xe, chỉ thực hiện khi bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn, có tầm nhìn thông thoáng và không thuộc các trường hợp bị cấm vượt.

Việc tuân thủ quy định không chỉ giúp tránh bị xử phạt mà còn góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.