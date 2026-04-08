Đường Xuyên Á xuống cấp nghiêm trọng làm đảo lộn cuộc sống người dân

Tuyến đường Xuyên Á được khởi công từ năm 2011 và hoàn thành vào năm 2013, nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 12A dài gần 26 km, nền đường rộng 12 m, với tổng mức đầu tư hơn 850 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Đây là trục giao thông huyết mạch đi qua các xã Hòa Trạch, Trung Thuần, Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị (huyện Quảng Trạch và Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình trước đây).

Công trình này được kỳ vọng thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Trị, giảm tải cho các tuyến quốc lộ, đồng thời kết nối các khu công nghiệp, cảng Hòn La với Quốc lộ 12A đi Cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm khai thác, tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường bị phá vỡ kết cấu, nhiều đoạn bong tróc kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Mỗi lần xe cộ lưu thông, bụi bốc lên thành từng đám dày đặc, bay xa hàng trăm mét. Hàng ngày, người dân ở 2 bên đường phải liên tục tưới nước, bịt kín cửa nhà nhưng không tránh khỏi bụi. Bà Phạm Thị Tâm, thôn Văn Hà, xã Trung Thuần tỏ ra bức xúc: “Con đường để đi lại mà toàn ổ gà, bụi bặm, một số nhà phải tưới nước giảm bụi, ngày nào cũng đóng cửa hết, cuộc sống rất khó khăn. Người dân yêu cầu chính quyền, cấp trên sửa sang lại con đường để người dân đi lại, làm ăn cho dễ dàng hơn”.

Cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày của người dân 2 bên tuyến đường Xuyên Á cũng bị đảo lộn. Quần áo mới phơi ngoài trời bị phủ bụi, đồ dùng trong nhà dù lau dọn thường xuyên vẫn không tránh khỏi bị bám bẩn. Gia đình có trẻ nhỏ, người già lo sợ mắc các bệnh về đường hô hấp.

Ông Hồ Sóc, ở xã Trung Thuần phàn nàn, những ngày nắng, bụi bay mù mịt khiến tầm nhìn bị hạn chế. Người tham gia giao thông phải di chuyển chậm, luôn trong trạng thái đề phòng vì khó quan sát phía trước. Hoạt động kinh doanh 2 bên đường cũng bị ảnh hưởng vì bụi bẩn: “Đường ở đây nối với Quốc lộ, cao tốc, lượng xe lên xuống nhiều, mật độ xe qua lại cũng đông. Người dân xung quanh đây ảnh hưởng rất nhiều vì bụi mà chẳng biết kêu ai”.

Trước tình trạng đường Xuyên Á xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống người dân, chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị các cơ quan chức năng. Cuối năm 2025, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã trực tiếp kiểm tra thực địa, đánh giá hiện trạng và đề xuất phương án xử lý.

Ông Phạm Thanh Huế, Trưởng phòng Kinh tế xã Trung Thuần cho biết, trong khi chờ phương án sửa chữa, tuyến đường này vẫn oằn mình gánh lưu lượng phương tiện lớn. Mỗi ngày người dân và người tham gia giao thông lại phải đối mặt với bụi bẩn cùng nguy cơ tai nạn: “Chúng tôi rất mong muốn cấp tỉnh, Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan đẩy nhanh triển khai thực hiện dự án sửa chữa để khắc phục tình trạng xuống cấp, đảm bảo được việc lưu thông, vận chuyển của phương tiện, đặc biệt là các xe trọng tải lớn phục vụ vận chuyển hàng hóa, đi lại của người dân. Cần phải sớm khắc phục được tình trạng ô nhiễm môi trường để ổn định đời sống, sinh hoạt của người dân”.