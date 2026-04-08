Đường Xuyên Á xuống cấp nghiêm trọng làm đảo lộn cuộc sống người dân

Thứ Tư, 16:51, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau hơn 10 năm sử dụng, đường nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 12A (còn gọi là đường Xuyên Á) đoạn qua xã Trung Thuần, tỉnh Quảng Trị xuống cấp nghiêm trọng. Hàng ngày, con đường này vẫn phải “oằn mình” gánh xe tải trọng lớn qua lại, bụi bẩn mù mịt ảnh hưởng đời sống người dân và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Tuyến đường Xuyên Á được khởi công từ năm 2011 và hoàn thành vào năm 2013, nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 12A dài gần 26 km, nền đường rộng 12 m, với tổng mức đầu tư hơn 850 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Đây là trục giao thông huyết mạch đi qua các xã Hòa Trạch, Trung Thuần, Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị (huyện Quảng Trạch và  Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình trước đây). 

Đường Xuyên Á nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 12A dài gần 26 km
Đường Xuyên Á nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 12A dài gần 26 km

Công trình này được kỳ vọng thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Trị, giảm tải cho các tuyến quốc lộ, đồng thời kết nối các khu công nghiệp, cảng Hòn La với Quốc lộ 12A đi Cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm khai thác, tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường bị phá vỡ kết cấu, nhiều đoạn bong tróc kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Hàng ngày, người dân phải tưới nước phía trước nhà để giảm bụi bốc lên
Hàng ngày, người dân phải tưới nước phía trước nhà để giảm bụi bốc lên

Mỗi lần xe cộ lưu thông, bụi bốc lên thành từng đám dày đặc, bay xa hàng trăm mét. Hàng ngày, người dân ở 2 bên đường phải liên tục tưới nước, bịt kín cửa nhà nhưng không tránh khỏi bụi. Bà Phạm Thị Tâm, thôn Văn Hà, xã Trung Thuần tỏ ra bức xúc: “Con đường để đi lại mà toàn ổ gà, bụi bặm, một số nhà phải tưới nước giảm bụi, ngày nào cũng đóng cửa hết, cuộc sống rất khó khăn. Người dân yêu cầu chính quyền, cấp trên sửa sang lại con đường để người dân đi lại, làm ăn cho dễ dàng hơn”.

Trường mầm non cạnh đường Xuyên Á phải che bạt để hạn chế bụi bay vào gây ảnh hưởng sức khỏe giáo viên và học sinh
Trường mầm non cạnh đường Xuyên Á phải che bạt để hạn chế bụi bay vào gây ảnh hưởng sức khỏe giáo viên và học sinh

Cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày của người dân 2 bên tuyến đường Xuyên Á cũng bị đảo lộn. Quần áo mới phơi ngoài trời bị phủ bụi, đồ dùng trong nhà dù lau dọn thường xuyên vẫn không tránh khỏi bị bám bẩn. Gia đình có trẻ nhỏ, người già lo sợ mắc các bệnh về đường hô hấp.

Bụi bay mù mịt cản trở tầm nhìn của người tham gia giao thông
Bụi bay mù mịt cản trở tầm nhìn của người tham gia giao thông

Ông Hồ Sóc, ở xã Trung Thuần phàn nàn, những ngày nắng, bụi bay mù mịt khiến tầm nhìn bị hạn chế. Người tham gia giao thông phải di chuyển chậm, luôn trong trạng thái đề phòng vì khó quan sát phía trước. Hoạt động kinh doanh 2 bên đường cũng bị ảnh hưởng vì bụi bẩn: “Đường ở đây nối với Quốc lộ, cao tốc, lượng xe lên xuống nhiều, mật độ xe qua lại cũng đông. Người dân xung quanh đây ảnh hưởng rất nhiều vì bụi mà chẳng biết kêu ai”.

Bụi bay mù mịt mỗi khi có xe tải chạy qua
Bụi bay mù mịt mỗi khi có xe tải chạy qua

Trước tình trạng đường Xuyên Á xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống người dân, chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị các cơ quan chức năng. Cuối năm 2025, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã trực tiếp kiểm tra thực địa, đánh giá hiện trạng và đề xuất phương án xử lý.

Đường Xuyên Á xuống cấp nhưng vẫn oằn mình gánh xe tải trọng lớn chạy qua hàng ngày
Đường Xuyên Á xuống cấp nhưng vẫn oằn mình gánh xe tải trọng lớn chạy qua hàng ngày

 

Nền đường bị hư hỏng
Nền đường bị hư hỏng

Ông Phạm Thanh Huế, Trưởng phòng Kinh tế xã Trung Thuần cho biết, trong khi chờ phương án sửa chữa, tuyến đường này vẫn oằn mình gánh lưu lượng phương tiện lớn. Mỗi ngày người dân và người tham gia giao thông lại phải đối mặt với bụi bẩn cùng nguy cơ tai nạn: “Chúng tôi rất mong muốn cấp tỉnh, Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan đẩy nhanh triển khai thực hiện dự án sửa chữa để khắc phục tình trạng xuống cấp, đảm bảo được việc lưu thông, vận chuyển của phương tiện, đặc biệt là các xe trọng tải lớn phục vụ vận chuyển hàng hóa, đi lại của người dân. Cần phải sớm khắc phục được tình trạng ô nhiễm môi trường để ổn định đời sống, sinh hoạt của người dân”.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
Tag: Quảng Trị đường Xuyên Á xuống cấp hư hỏng bụi bặm ô nhiễm tai nạn giao thông
Tin liên quan

Một số vỉa hè ở Hà Nội xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn tai nạn cho người đi bộ

VOV.VN - Tình trạng vỉa hè bong tróc, sụt lún xuất hiện tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người đi bộ. Người dân kiến nghị sớm cải tạo, đồng thời siết chặt quản lý để tránh tái diễn xuống cấp.

Quốc lộ 24 qua Kon Plông vẫn xuống cấp, khẩn trương vá sửa tạm thời

VOV.VN - Thời gian gần đây, một số đoạn trên Quốc lộ 24 qua xã Kon Pông, tỉnh Quảng Ngãi (xã Kon Plông, tỉnh Kon Tum cũ) xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường bong tróc, xuất hiện hàng trăm ổ gà, ổ voi.

Quảng Ngãi ưu tiên khắc phục đường miền núi xuống cấp năm 2026

VOV.VN - Tại kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Ngãi chiều 10/12, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết sẽ bố trí kinh phí sửa chữa các đoạn hư hỏng nặng trên Tỉnh lộ 672 và 678 trong năm 2026.

Lột bỏ vẻ nhếch nhác, xuống cấp, Vành đai 2 (Hà Nội) “thay áo mới”

VOV.VN - Sau hơn 8 tháng thực hiện thí điểm chỉnh trang đồng bộ, cảnh quan tuyến Vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở – Ngã Tư Vọng (Hà Nội) "thay áo mới", không còn hình ảnh tuyến đường xuống cấp, nhếch nhác thường xuyên bị người đổ rác thải trộm trước kia...

Nhiều tuyến đường miền núi phía Tây Quảng Ngãi xuống cấp

VOV.VN - Những năm gần đây, hệ thống giao thông ở khu vực miền núi phía Tây tỉnh Quảng Ngãi (tỉnh Kon Tum trước đây) liên tục xuống cấp, nhiều tuyến đường hư hỏng nghiêm trọng sau các đợt mưa bão. Trước cơn bão số 12, các xã phía Tây tỉnh Quảng Ngãi đối mặt với nỗi lo sạt lở, cô lập do tắc đường.

