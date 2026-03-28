Quảng Trị: Vướng mặt bằng, dự án Quốc lộ 15D gặp khó khăn

Dự án Quốc lộ 15D có tổng chiều dài tuyến 92,5km. Đoạn Quốc lộ 15D đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn có chiều dài khoảng 21km đi qua 3 xã Diên Sanh, Mỹ Thủy và Vĩnh Định, tỉnh Quảng Trị. Đây là dự án này có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối giao thông từ cao tốc Cam Lộ - La Sơn đến cảng Mỹ Thủy với hệ thống giao thông quốc gia. Tuyến đường này còn là tiền đề để phát triển logistics và kinh tế của tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của dự án là công tác giải phóng mặt bằng.

Tại xã Diên Sanh, tỉnh Quảng Trị (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị trước đây), có 297 trường hợp trong diện thu hồi đất giải phóng mặt bằng cho dự án. Một số hộ dân đã đồng ý di dời đến khu tái định cư do UBND xã Diên Sanh bố trí. Tuy nhiên, vẫn còn một số lượng lớn hộ dân chưa chấp nhận phương án này, hoặc đang chờ đền bù để di chuyển. Bên cạnh đó, tại thôn Hậu Trường, xã Diên Sanh, nhiều hộ dân đã dựng các công trình tạm bằng tôn, sắt trên đất nông nghiệp để sinh sống, chờ đền bù.

Chị Lê Thị Tình, một trong những hộ dân ở thôn Hậu Trường, xã Diên Sanh giải thích, gia đình chị đã sinh sống tại đây hơn 2 năm nay vì không có nơi ở ổn định. Gia đình chị buộc phải dựng công trình tạm để sinh sống và thuận tiện cho công việc, dù biết rằng công trình này sẽ bị tháo dỡ khi công tác giải phóng mặt bằng hoàn tất.

“Gia đình tôi mong muốn địa phương hỗ trợ cho đất nền để dựng nhà ở vì gia đình đông con. Gia đình bố mẹ cũng đông con cái, nhà toàn con trai mà cũng đã lập gia đình nên cũng không thể ở chung được mới ra đây dựng nhà để ở”, chị Tình bày tỏ nguyện vọng.

Các công trình tạm được dựng lên chủ yếu là mái tôn, khung sắt và có nền bê tông. Theo thống kê, có khoảng 25-30 công trình kiểu này tại thôn Hậu Trường, xã Diên Sanh. Tuy nhiên, rất ít hộ dân thực sự sinh sống tại các công trình này.

Ông Lê Xuân Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Diên Sanh, tỉnh Quảng Trị cho biết, dự án Quốc lộ 15D có khoảng 13km đi qua địa bàn xã, ảnh hưởng đến 534 thửa đất của 297 tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. Chính quyền xã Diên Sanh đã lập biên bản vi phạm đối với 35 hộ dân xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Các hộ này sẽ phải chịu các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật nếu không tự tháo dỡ công trình vi phạm.

Ông Lê Xuân Nam khẳng định, địa phương sẽ thực hiện cưỡng chế đối với các hộ dân không chấp hành việc thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật.

“Hiện nay tỉnh đã giao tiến độ theo 3 giai đoạn. Về việc xây dựng phương án cưỡng chế, xã đã chuẩn bị và thực hiện theo quy định. Trong giai đoạn này, UBND xã tích cực tuyên truyền vận động người dân tháo dỡ công trình trái phép trước khi kiểm đếm”, ông Nam cho biết.

Dự án Quốc lộ 15D có tổng mức đầu tư 1.940 tỷ đồng; trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ 1.600 tỷ đồng, phần còn lại là vốn đối ứng của tỉnh phục vụ giải phóng mặt bằng và tái định cư. Tuyến đường được xác định là một trong những trục giao thông quan trọng của miền Trung trong quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự án do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư phần xây dựng tuyến. Công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư được giao cho các xã trực tiếp triển khai.

Dự án này đã được đưa vào diện theo dõi đặc biệt của tỉnh Quảng Trị và buộc phải hoàn thành trước 31/12 năm nay. Vì tiến độ rất gấp, tỉnh Quảng Trị đã phân công lãnh đạo tỉnh tổ chức kiểm tra định kỳ nửa tháng một lần, thiết lập cơ chế giám sát chặt chẽ, khen thưởng rõ ràng, đồng thời quy trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, đơn vị. Tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu công tác giải phóng mặt bằng phải hoàn thành trước 30/4 năm nay. Các địa phương cần áp dụng tối đa chính sách hỗ trợ để tạo thuận lợi cho người dân; trường hợp không chấp hành, tỉnh sẽ thực hiện bảo vệ thi công.

Tại cuộc họp thường kỳ UBND tỉnh Quảng Trị vừa qua, ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu chủ đầu tư cần phối hợp chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng. Việc giải phóng mặt bằng không chỉ giao khoán cho chính quyền xã mà đòi hỏi có sự vào cuộc các ngành, các chủ đầu tư để tháo gỡ vướng mắc.

Ông Lê Hồng Vinh yêu cầu: “Thực hiện theo quy định pháp luật, từng bước rà soát lại trình tự thủ tục. Đã có sổ tay giải phóng mặt bằng rồi, chúng ta chi tiết hóa để ở cơ sở thực hiện đúng đủ trình tự thủ tục theo quy định pháp luật. Khi đúng đủ trình tự thì cần phải làm quyết tâm, song song với đó là gửi đến Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh để tiếp tục rà soát. Đến thời điểm quy định, nếu người dân không bàn giao mặt bằng thì sẽ bảo vệ thi công, nếu còn khó khăn thì tiến hành cưỡng chế”.