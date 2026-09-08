Em trai hiến một phần gan cứu anh mắc ung thư

Bệnh nhân N.N.Th., sinh năm 1976, mắc ung thư biểu mô tế bào gan trên nền xơ gan Child-Pugh C do viêm gan B và C, kèm đái tháo đường type 2. Bệnh nhân từng nhiều lần nhập viện vì cổ trướng, xuất huyết tiêu hóa do giãn tĩnh mạch thực quản.

Khoảng một tháng trước khi nhập viện, các bác sĩ phát hiện khối ung thư gan kích thước khoảng 33 x 50 mm, xâm lấn một phần tĩnh mạch gan và có huyết khối ở nhánh trái tĩnh mạch cửa. Sau đánh giá, ê-kíp xác định ghép gan là phương án phù hợp cho người bệnh.

Họp bàn phương án kết hợp để ghép gan cho người bệnh (Ảnh: BVCC)

Người hiến là em trai ruột, N.N.T., sinh năm 1997, khỏe mạnh và tự nguyện hiến một phần gan cho anh.

Trước phẫu thuật, người em được kiểm tra toàn diện về sức khỏe, chức năng gan, giải phẫu mạch máu và đường mật, thể tích gan còn lại cùng các yếu tố miễn dịch. Hội đồng chuyên môn đánh giá các điều kiện y khoa, pháp lý và đạo đức trước khi quyết định ghép.

Ngày 22/8, ca phẫu thuật được thực hiện với sự tham gia của các chuyên gia Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cùng ê-kíp đa chuyên khoa Bệnh viện Thống Nhất.

Hai phòng mổ được triển khai đồng thời. Một ê-kíp lấy phần gan phải từ người hiến, trong khi ê-kíp còn lại cắt bỏ gan bệnh và chuẩn bị vị trí ghép cho người nhận. Các bác sĩ phối hợp từ khâu lấy, bảo quản mảnh ghép đến nối mạch máu, đường mật và tái tưới máu.

Kiểm tra hình ảnh gan (Ảnh: BVCC)

Sau 8 giờ, mảnh gan ghép được tái tưới máu tốt, các chỉ số ban đầu đáp ứng yêu cầu. Người hiến và người nhận được chuyển đến khu vực hồi sức để tiếp tục theo dõi.

Hiện, người hiến đã xuất viện và tiếp tục được bệnh viện theo dõi. Người nhận tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, chức năng gan ghép tốt; các chỉ số huyết học và sinh hóa cải thiện, tiến dần về mức bình thường. Các bác sĩ tiếp tục theo dõi chức năng gan ghép, nguy cơ thải ghép, nhiễm trùng cũng như các biến chứng về mạch máu và đường mật.

Ca phẫu thuật ghép gan kéo dài 8 tiếng liên tục cho kết quả tốt (Ảnh: BVCC)

Đây là lần đầu Bệnh viện Thống Nhất thực hiện ghép gan từ người hiến sống. Để chuẩn bị, từ tháng 8/2024, bệnh viện và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã ký hợp đồng nguyên tắc chuyển giao kỹ thuật ghép gan.

Trong quá trình này, các chuyên gia Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 hỗ trợ đào tạo, hội chẩn, chuẩn hóa quy trình và cùng bệnh viện chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai kỹ thuật.

Theo Trung tướng, GS.TS.BS Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, ghép gan là kỹ thuật đòi hỏi sự phối hợp của nhiều chuyên khoa và tổ chức thực hiện đồng bộ trong toàn bệnh viện. Bệnh viện 108 đã có kinh nghiệm ghép gan và chuyển giao kỹ thuật này cho nhiều bệnh viện trong nước.

Hai phòng mổ cùng triển khai, một ê-kíp lấy phần gan phải của người em, ê-kíp còn lại cắt bỏ gan bệnh và chuẩn bị ghép cho người anh (Ảnh: BVCC)

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ các bệnh viện, trong đó có những trường hợp ghép gan cấp cứu hoặc khó. Bệnh viện mong muốn tiếp tục hợp tác với Bệnh viện Thống Nhất, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm để đội ngũ tại đây từng bước làm chủ kỹ thuật ghép gan cũng như tiếp cận thêm các kỹ thuật mới.

PGS.TS.BS.Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất cho biết, việc thực hiện ca ghép gan đầu tiên là kết quả của quá trình chuẩn bị lâu dài, từ xây dựng quy trình chuyên môn, đào tạo nhân lực, hoàn thiện cơ sở vật chất đến phối hợp đa chuyên khoa,

"Với ca ghép gan đầu tiên đã mở ra một trang mới trong ghép tạng của Bệnh viện Thống Nhất là có thể ghép được gan. Đây là một trong những mục tiêu phấn đấu nhằm đưa Bệnh viện Thống Nhất trở thành trung tâm lão khoa chuyên sâu toàn diện, phục vụ ngày càng tốt hơn cho cán bộ và nhân dân trong khu vực".

Hiện khu vực phía Nam đã có 7 cơ sở y tế triển khai ghép gan, tập trung tại TP.HCM, gồm: Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Vinmec Central Park và Bệnh viện Thống Nhất.