Ga Sài Gòn thông thoáng trong ngày đầu bán vé tàu Tết 2027

Ra ga vì sợ… nghẽn mạng

Từ 8h ngày 5/9, ngành đường sắt chính thức mở bán rộng rãi vé Tàu Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 trên toàn quốc. Hành khách có thể mua vé qua website của ngành đường sắt, ứng dụng ngân hàng, ví điện tử, các nhà ga và nhiều kênh bán vé chính thức khác.

Ghi nhận tại ga Sài Gòn trong sáng 5/9, một số người dân đã có mặt từ sớm để chờ đến giờ mở bán. Phần lớn là người trung niên, cao tuổi hoặc sống gần nhà ga, lựa chọn mua vé trực tiếp để yên tâm vì lo ngại tình trạng nghẽn mạng. Quầy bán vé Tết được bố trí ngay tại tầng trệt, thuận tiện cho hành khách tiếp cận.

Ga Sài Gòn thông thoáng trong sáng 5/9

Nhiều người cho biết, đã tranh thủ ngày cuối tuần đến ga để chọn được hành trình và vị trí phù hợp. Nhờ chủ động bố trí nhân viên hướng dẫn, phân luồng từ sớm, việc mua vé diễn ra khá nhanh chóng.

"Năm nào tôi cũng về nên canh thông tin nhà ga. Nay 8h sáng bán thì 7h tôi đã ra để mua vé Sài Gòn – Vinh và khứ hồi. Tôi thấy ra đây bốc số, ngồi đợi, bán vé thì nhanh. Giá vé năm nay cũng như mọi năm, hợp lý", anh Hoàng Tiến Sỹ, quê Nghệ An chia sẻ.

Nhân viên nhà ga hướng dẫn, tư vấn hành khách trước khi mua vé

Anh Lê Đình Trường, quê Quảng Ninh, mua vé khứ hồi cho gia đình 4 người đến ga Hà Nội với tổng số tiền gần 26 triệu đồng. Mức giá này khá cao nhưng gia đình vẫn lựa chọn đi tàu: "Năm nay lên mua vé thấy thông thoáng hơn mọi năm. Mình thấy giá vé này cũng ngang ngửa như vé máy bay nhưng cả nhà vẫn thích đi tàu hơn do dịp Tết máy bay hay delay", anh Hoàng Tiến Sỹ, quê Nghệ An, cho biết:

Khoảng 300.000 vé tàu phục vụ hành khách

Dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, ngành đường sắt dự kiến sử dụng 57 đoàn tàu với tổng cộng 800 toa xe, cung ứng khoảng 300.000 vé tàu đi suốt. Thời gian vận tải cao điểm kéo dài từ ngày 16 tháng Chạp đến hết ngày 20 tháng Giêng. Mỗi khách hàng được đặt tối đa 10 vé cho chiều đi và 10 vé cho chiều về. Giá vé năm nay được ghi nhận tăng khoảng 4-8% so với năm trước.

Việc bán vé trong ngày đầu tiên diễn ra thuận lợi

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, công tác chuẩn bị bán vé tàu Tết đã được triển khai từ sớm. Từ thời điểm mở bán đến trưa 5/9, hệ thống hoạt động ổn định, việc phục vụ hành khách diễn ra thuận lợi. Đến 12h, Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn đã bán được hơn 1.300 vé với tổng số tiền hơn 3,3 tỷ đồng.

"Việc khách đến ga mua vé trực tiếp ít hơn các năm trước có lý do khách quan là tất cả trang web bán vé, app bán vé trên điện thoại đã phát triển tốt và người dân sử dụng thông thạo. Do đó việc người dân ít ra ga để mua trực tiếp cũng là bình thường", ông Lê Anh Tuấn cho biết thêm.

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn

Ngành đường sắt khuyến cáo hành khách chỉ mua vé qua các kênh chính thức và cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin người đi tàu. Trong ngày khởi hành, hành khách cần đến ga sớm, mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ để làm thủ tục, tránh bị nhỡ tàu.