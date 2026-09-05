English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ga Sài Gòn thông thoáng trong ngày đầu bán vé tàu Tết 2027

Thứ Bảy, 15:03, 05/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong sáng đầu tiên mở bán vé tàu Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, ga Sài Gòn khá thông thoáng do phần lớn hành khách chuyển sang mua vé trực tuyến và qua các kênh khác. Hoạt động bán vé diễn ra thuận lợi, không xảy ra tình trạng quá tải.

Ra ga vì sợ… nghẽn mạng

Từ 8h ngày 5/9, ngành đường sắt chính thức mở bán rộng rãi vé Tàu Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 trên toàn quốc. Hành khách có thể mua vé qua website của ngành đường sắt, ứng dụng ngân hàng, ví điện tử, các nhà ga và nhiều kênh bán vé chính thức khác.

Ghi nhận tại ga Sài Gòn trong sáng 5/9, một số người dân đã có mặt từ sớm để chờ đến giờ mở bán. Phần lớn là người trung niên, cao tuổi hoặc sống gần nhà ga, lựa chọn mua vé trực tiếp để yên tâm vì lo ngại tình trạng nghẽn mạng. Quầy bán vé Tết được bố trí ngay tại tầng trệt, thuận tiện cho hành khách tiếp cận.

ga sai gon thong thoang trong ngay dau ban ve tau tet 2027 hinh anh 1
Ga Sài Gòn thông thoáng trong sáng 5/9

Nhiều người cho biết, đã tranh thủ ngày cuối tuần đến ga để chọn được hành trình và vị trí phù hợp. Nhờ chủ động bố trí nhân viên hướng dẫn, phân luồng từ sớm, việc mua vé diễn ra khá nhanh chóng.

"Năm nào tôi cũng về nên canh thông tin nhà ga. Nay 8h sáng bán thì 7h tôi đã ra để mua vé Sài Gòn – Vinh và khứ hồi. Tôi thấy ra đây bốc số, ngồi đợi, bán vé thì nhanh. Giá vé năm nay cũng như mọi năm, hợp lý", anh Hoàng Tiến Sỹ, quê Nghệ An chia sẻ.

ga sai gon thong thoang trong ngay dau ban ve tau tet 2027 hinh anh 2
Nhân viên nhà ga hướng dẫn, tư vấn hành khách trước khi mua vé

Anh Lê Đình Trường, quê Quảng Ninh, mua vé khứ hồi cho gia đình 4 người đến ga Hà Nội với tổng số tiền gần 26 triệu đồng. Mức giá này khá cao nhưng gia đình vẫn lựa chọn đi tàu: "Năm nay lên mua vé thấy thông thoáng hơn mọi năm. Mình thấy giá vé này cũng ngang ngửa như vé máy bay nhưng cả nhà vẫn thích đi tàu hơn do dịp Tết máy bay hay delay", anh Hoàng Tiến Sỹ, quê Nghệ An, cho biết:

Khoảng 300.000 vé tàu phục vụ hành khách

Dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, ngành đường sắt dự kiến sử dụng 57 đoàn tàu với tổng cộng 800 toa xe, cung ứng khoảng 300.000 vé tàu đi suốt. Thời gian vận tải cao điểm kéo dài từ ngày 16 tháng Chạp đến hết ngày 20 tháng Giêng. Mỗi khách hàng được đặt tối đa 10 vé cho chiều đi và 10 vé cho chiều về. Giá vé năm nay được ghi nhận tăng khoảng 4-8% so với năm trước.

ga sai gon thong thoang trong ngay dau ban ve tau tet 2027 hinh anh 3
Việc bán vé trong ngày đầu tiên diễn ra thuận lợi

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, công tác chuẩn bị bán vé tàu Tết đã được triển khai từ sớm. Từ thời điểm mở bán đến trưa 5/9, hệ thống hoạt động ổn định, việc phục vụ hành khách diễn ra thuận lợi. Đến 12h, Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn đã bán được hơn 1.300 vé với tổng số tiền hơn 3,3 tỷ đồng.

"Việc khách đến ga mua vé trực tiếp ít hơn các năm trước có lý do khách quan là tất cả trang web bán vé, app bán vé trên điện thoại đã phát triển tốt và người dân sử dụng thông thạo. Do đó việc người dân ít ra ga để mua trực tiếp cũng là bình thường", ông Lê Anh Tuấn cho biết thêm.

ga sai gon thong thoang trong ngay dau ban ve tau tet 2027 hinh anh 4
Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn

Ngành đường sắt khuyến cáo hành khách chỉ mua vé qua các kênh chính thức và cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin người đi tàu. Trong ngày khởi hành, hành khách cần đến ga sớm, mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ để làm thủ tục, tránh bị nhỡ tàu.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

TP.HCM thông xe tuyến đường đầu tiên thuộc dự án rạch Xuyên Tâm
TP.HCM thông xe tuyến đường đầu tiên thuộc dự án rạch Xuyên Tâm

VOV.VN - Sáng 2/9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM (Ban Hạ tầng đô thị) tổ chức thông xe kỹ thuật tuyến đường bờ trái thuộc gói thầu XL-03 Dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật).

TP.HCM thông xe tuyến đường đầu tiên thuộc dự án rạch Xuyên Tâm

TP.HCM thông xe tuyến đường đầu tiên thuộc dự án rạch Xuyên Tâm

VOV.VN - Sáng 2/9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM (Ban Hạ tầng đô thị) tổ chức thông xe kỹ thuật tuyến đường bờ trái thuộc gói thầu XL-03 Dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật).

Đóng lối lên cao tốc TP.HCM đi TP.Đồng Nai trong ngày 2/9
Đóng lối lên cao tốc TP.HCM đi TP.Đồng Nai trong ngày 2/9

VOV.VN - Từ 5h đến 24h ngày 2/9, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tạm dừng phương tiện hướng đi TP.Đồng Nai để tổ chức lưu thông một chiều về thành phố. Lượng xe đi Đồng Nai sẽ được phân luồng từ xa qua tuyến lộ trình khác nhằm ngăn chặn ùn tắc.

Đóng lối lên cao tốc TP.HCM đi TP.Đồng Nai trong ngày 2/9

Đóng lối lên cao tốc TP.HCM đi TP.Đồng Nai trong ngày 2/9

VOV.VN - Từ 5h đến 24h ngày 2/9, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tạm dừng phương tiện hướng đi TP.Đồng Nai để tổ chức lưu thông một chiều về thành phố. Lượng xe đi Đồng Nai sẽ được phân luồng từ xa qua tuyến lộ trình khác nhằm ngăn chặn ùn tắc.

TP.HCM rực rỡ cờ hoa chào mừng Quốc khánh 2/9
TP.HCM rực rỡ cờ hoa chào mừng Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Những ngày này, TP.HCM khoác lên mình diện mạo rực rỡ với cờ đỏ sao vàng, băng rôn, biểu ngữ được trang hoàng trên nhiều tuyến đường, khu vực trung tâm và các công trình công cộng... để đón mừng Quốc khánh.

TP.HCM rực rỡ cờ hoa chào mừng Quốc khánh 2/9

TP.HCM rực rỡ cờ hoa chào mừng Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Những ngày này, TP.HCM khoác lên mình diện mạo rực rỡ với cờ đỏ sao vàng, băng rôn, biểu ngữ được trang hoàng trên nhiều tuyến đường, khu vực trung tâm và các công trình công cộng... để đón mừng Quốc khánh.

Đường sắt tăng cường gần 40 chuyến tàu dịp Quốc khánh 2/9, đã bán 64.000 vé
Đường sắt tăng cường gần 40 chuyến tàu dịp Quốc khánh 2/9, đã bán 64.000 vé

VOV.VN - Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, ngành đường sắt sẽ chạy thêm 4 chuyến tàu Thống Nhất và 33 chuyến tàu khu đoạn. Cụ thể, tuyến Hà Nội - Đà Nẵng, chạy thường xuyên đôi tàu chất lượng cao SE19/20 và chạy thêm 2 chuyến tàu SE17 ngày 29/8 và SE18 ngày 30/8.

Đường sắt tăng cường gần 40 chuyến tàu dịp Quốc khánh 2/9, đã bán 64.000 vé

Đường sắt tăng cường gần 40 chuyến tàu dịp Quốc khánh 2/9, đã bán 64.000 vé

VOV.VN - Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, ngành đường sắt sẽ chạy thêm 4 chuyến tàu Thống Nhất và 33 chuyến tàu khu đoạn. Cụ thể, tuyến Hà Nội - Đà Nẵng, chạy thường xuyên đôi tàu chất lượng cao SE19/20 và chạy thêm 2 chuyến tàu SE17 ngày 29/8 và SE18 ngày 30/8.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục