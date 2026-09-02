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TP.HCM thông xe tuyến đường đầu tiên thuộc dự án rạch Xuyên Tâm

Thứ Tư, 13:20, 02/09/2026
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VOV.VN - Sáng 2/9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM (Ban Hạ tầng đô thị) tổ chức thông xe kỹ thuật tuyến đường bờ trái thuộc gói thầu XL-03 Dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật).

Đoạn được thông xe kỹ thuật đầu tiên là tuyến đường bờ trái nằm trên địa bàn phường An Nhơn (quận Gò Vấp cũ). Ông Nguyễn Quang Duy, Phó Giám đốc Công ty Hồng An, đại diện liên danh nhà thầu gói XL-03, cho biết nhà thầu đã tổ chức 6 mũi thi công, triển khai đồng thời trên cả hai bờ rạch Xuyên Tâm.

 

"Sau khi thông xe kỹ thuật, đơn vị thi công tiếp tục bố trí các mũi thi công hoàn thiện bên bờ trái. Đồng thời, các mũi thi công hạ tầng và làm đường sẽ đẩy qua bờ phải. Dự kiến trong khoảng 3 tháng nữa (khoảng cuối tháng 11), dự án sẽ thông xe bờ phải và cố gắng đến cuối năm hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng", ông Duy nói.

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Hạ tầng đô thị cho biết, sau khi thông xe kỹ thuật tuyến đường bờ trái của gói thầu XL-03, các đơn vị đang nỗ lực thi công để thông xe bờ phải vào tháng 11 và hoàn thành toàn bộ gói thầu trong tháng 12/2026.

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Gói thầu XL-03 dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026 (ảnh: M.Q)

"Đến cuối năm nay sẽ thông xe toàn bộ gói XL-03. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục triển khai thi công gói XL-01, XL-02 để đảm bảo tiến độ là hoàn thành toàn bộ công trình vào 31/12/2027", ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng nói.

Gói thầu XL-03 khởi công ngày 21/5/2025. Đến nay, chủ đầu tư và nhà thầu đã hoàn thành các hạng mục xử lý nền; hạng mục kè đạt khoảng 90%, thu gom nước thải đạt 97%, đường giao thông đạt 70% và hào kỹ thuật đạt 75%.

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Người dân đi lại dễ dàng trên tuyến mới thông xe kỹ thuật

Tại gói thầu XL-03, tổng chiều dài đường giao thông hai bờ rạch hơn 2,8 km, trong đó làm mới hơn 1,4 km phía bờ trái; nâng cấp, mở rộng và tăng cường đường hiện hữu hơn 1,4 km phía bờ phải. Chiều rộng mặt cắt ngang đường từ 12 - 20 m, trong đó mặt đường rộng từ 6 - 11 m.

Dự án cải tạo và xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm có tổng mức đầu tư 17.229 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, thực hiện trong giai đoạn 2023-2028.

Tổng chiều dài tuyến rạch được cải tạo, xây dựng hơn 8,8 km, gồm tuyến chính từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật dài hơn 6,6 km và 3 tuyến nhánh Cầu Sơn, Bình Lợi, Bình Triệu có tổng chiều dài hơn 2,2 km.

Dự án gồm 3 gói thầu xây lắp. Gói XL-01 thực hiện đoạn từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến cầu Bùi Đình Túy, bao gồm rạch Cầu Sơn dài 2,94 km; gói XL-02 từ cầu Bùi Đình Túy đến đường Lương Ngọc Quyến, bao gồm rạch Bình Lợi và rạch Bình Triệu, dài khoảng 4,5 km; gói XL-03 từ đường Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật, dài khoảng 1,3 km.

 

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TP.HCM phấn đấu hoàn thành dự án cải tạo Rạch Xuyên Tâm trong năm 2027

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị, địa phương và cảm ơn người dân đã đồng lòng, hợp tác để hoàn thành mục tiêu giải phóng mặt bằng dự án cải tạo Rạch Xuyên Tâm, đồng thời chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phấn đấu về đích vào năm 2027.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
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