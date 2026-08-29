Ga tàu, sân bay Tân Sơn Nhất không quá đông đúc trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2/9



Tại ga Sài Gòn sáng 29/8, khu vực sảnh chờ và sân ga không có quá nhiều hành khách. Thỉnh thoảng, những nhóm gia đình mang theo hành lý, quà cáp vội vã làm thủ tục trước giờ tàu khởi hành, nhưng phần lớn không gian nhà ga vẫn thông thoáng.

Khu vực cửa vào ga thông thoáng

Tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, không khí cũng không quá nhộn nhịp trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ. Khu vực làm thủ tục ở ga quốc nội vắng vẻ so với thường ngày, không xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài.

Ở một số quầy check-in, hành khách chỉ mất thời gian ngắn để hoàn tất thủ tục. Khu vực kiểm tra an ninh và cửa ra máy bay cũng duy trì trạng thái ổn định, không xuất hiện những dòng người xếp hàng dài. Việc di chuyển bên trong nhà ga nhìn chung khá thuận lợi.

Quầy làm thủ tục không quá đông, không có tình trạng ùn ứ kéo dài.

Anh Sơn Tùng (phường Xuân Hòa, TPHCM) - một hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất chia sẻ: "Tôi thấy tình hình sân bay hôm nay khá ổn, lượng khách cũng vắng hơn. So với đợt đầu hè khi gia đình tôi đi du lịch, hôm nay sân bay thông thoáng hơn rất nhiều, việc di chuyển cũng thuận tiện. Tôi chỉ hy vọng khi vào bên trong sẽ không gặp tình trạng chuyến bay bị hoãn hoặc phải xếp hàng chờ quá lâu".

Các tuyến đường dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất cũng chưa ghi nhận cảnh ùn tắc nghiêm trọng. Hoạt động đưa đón hành khách diễn ra liên tục nhưng không tạo áp lực quá lớn lên khu vực trước nhà ga.

Nhà ga T1 - sân bay Tân Sơn Nhất khá vắng vẻ

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài 5 ngày, tạo điều kiện để người dân có thêm thời gian lựa chọn lịch trình di chuyển. Có thể việc nhiều người chủ động xuất phát vào các thời điểm khác nhau đã phần nào giúp phân tán lượng hành khách tại các đầu mối giao thông.

Dù dự kiến lượng người đi lại có thể thay đổi trong những ngày tiếp theo, song trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, nhịp di chuyển tại ga Sài Gòn và sân bay Tân Sơn Nhất vẫn khá nhẹ nhàng. Thay vì cảnh tất bật, đông nghịt người thường được dự báo trước mỗi kỳ nghỉ lễ dài ngày, nhiều khu vực tại hai đầu mối giao thông lớn này vẫn còn khá thông thoáng.