English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Gần 100.000 ca tay chân miệng, cảnh báo nguy cơ tăng bệnh đầu năm học

Thứ Sáu, 16:16, 04/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - 8 tháng đầu năm, cả nước ghi nhận gần 100.000 ca tay chân miệng, cao gấp 2,5 lần cùng kỳ 2025, chủ yếu ở trẻ dưới 5 tuổi.

Gần 100.000 ca tay chân miệng trong 8 tháng

Bộ Y tế vừa có công văn gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc phòng, chống bệnh tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm khác tại các cơ sở giáo dục.

Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, trong 8 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận gần 100.000 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng (cao hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025); các địa phương có số mắc cao nhất trong 4 tuần gần đây, gồm: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Tây Ninh, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Hà Nội.

Số ca mắc bệnh tay chân miệng chủ yếu ở nhóm dưới 5 tuổi, tuổi trẻ đi nhà trẻ và mẫu giáo (chiếm 87,3%). Dự báo số ca mắc mới tay chân miệng, cũng như một số bệnh truyền nhiễm khác (sốt xuất huyết, COVID-19…)  có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới.

gan 100.000 ca tay chan mieng, canh bao nguy co tang benh dau nam hoc hinh anh 1
Gần 100.000 ca tay chân miệng, cảnh báo nguy cơ tăng bệnh đầu năm học (ảnh VOV-TP.HCM)

Tăng cường phòng bệnh tại trường mầm non, mẫu giáo

Để chủ động triển khai công tác phòng,  chống bệnh tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm khác tại các cơ sở giáo dục,  đặc biệt đối với các trẻ ở các cơ sở mầm non, mẫu giáo và bảo vệ tốt nhất sức  khỏe học sinh trong dịp đầu năm học mới; Bộ Y tế trân trọng đề nghị Bộ Giáo dục  và Đào tạo và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế các tỉnh, thành phố triển khai đẩy mạnh tuyên truyền đến phụ huynh học sinh, giáo viên nhận biết các  dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, các biện pháp phòng, chống bệnh tay chân miệng và  các bệnh truyền nhiễm khác.

Bảo đảm vệ sinh môi trường, đảm bảo thông thoáng và đủ ánh sáng tại các lớp học của các cơ sở giáo dục; đối với các nhà trẻ, trường mẫu giáo, cần thường xuyên thực hiện tốt “3 sạch” (ăn uống sạch, ở sạch và bàn tay sạch); thực hiện vệ sinh lớp học, làm sạch bề mặt để phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan chuyên chuyên môn y tế.

Bộ Y tế đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và cơ quan y tế tại địa phương để phát hiện, xử lý, báo cáo kịp thời theo quy định những trường hợp trẻ, học sinh nghi ngờ, mắc bệnh tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm khác.

Nguyễn Hà/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cả nước ghi nhận hơn 3.000 ca tay chân miệng mỗi tuần, Bộ Y tế cảnh báo
Cả nước ghi nhận hơn 3.000 ca tay chân miệng mỗi tuần, Bộ Y tế cảnh báo

VOV.VN - Trong 4 tuần gần đây, trung bình mỗi tuần cả nước ghi nhận hơn 3.000 ca mắc tay chân miệng, chủ yếu tại các tỉnh, thành phố lớn ở khu vực phía Nam. Bộ Y tế khuyến cáo phụ huynh và trường học thực hiện “3 sạch” để phòng bệnh khi trẻ bước vào năm học mới.

Cả nước ghi nhận hơn 3.000 ca tay chân miệng mỗi tuần, Bộ Y tế cảnh báo

Cả nước ghi nhận hơn 3.000 ca tay chân miệng mỗi tuần, Bộ Y tế cảnh báo

VOV.VN - Trong 4 tuần gần đây, trung bình mỗi tuần cả nước ghi nhận hơn 3.000 ca mắc tay chân miệng, chủ yếu tại các tỉnh, thành phố lớn ở khu vực phía Nam. Bộ Y tế khuyến cáo phụ huynh và trường học thực hiện “3 sạch” để phòng bệnh khi trẻ bước vào năm học mới.

Số ca bệnh tay chân miệng tăng gấp đôi, sốt xuất huyết tăng 1,7 lần
Số ca bệnh tay chân miệng tăng gấp đôi, sốt xuất huyết tăng 1,7 lần

VOV.VN - Theo Bộ Y tế, số ca tay chân miệng từ đầu năm đến nay đã tăng gấp đôi, còn sốt xuất huyết tăng 1,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, Covid-19, bệnh dại và một số bệnh truyền nhiễm khác có xu hướng giảm.

Số ca bệnh tay chân miệng tăng gấp đôi, sốt xuất huyết tăng 1,7 lần

Số ca bệnh tay chân miệng tăng gấp đôi, sốt xuất huyết tăng 1,7 lần

VOV.VN - Theo Bộ Y tế, số ca tay chân miệng từ đầu năm đến nay đã tăng gấp đôi, còn sốt xuất huyết tăng 1,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, Covid-19, bệnh dại và một số bệnh truyền nhiễm khác có xu hướng giảm.

Đồng Tháp ứng phó với dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng đang tăng cao
Đồng Tháp ứng phó với dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng đang tăng cao

VOV.VN - Theo Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp, hiện nay bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng trên địa bàn đang diễn biến phức tạp, ghi nhận mức tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Đồng Tháp ứng phó với dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng đang tăng cao

Đồng Tháp ứng phó với dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng đang tăng cao

VOV.VN - Theo Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp, hiện nay bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng trên địa bàn đang diễn biến phức tạp, ghi nhận mức tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục