Gần 100.000 ca tay chân miệng trong 8 tháng

Bộ Y tế vừa có công văn gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc phòng, chống bệnh tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm khác tại các cơ sở giáo dục.

Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, trong 8 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận gần 100.000 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng (cao hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025); các địa phương có số mắc cao nhất trong 4 tuần gần đây, gồm: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Tây Ninh, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Hà Nội.

Số ca mắc bệnh tay chân miệng chủ yếu ở nhóm dưới 5 tuổi, tuổi trẻ đi nhà trẻ và mẫu giáo (chiếm 87,3%). Dự báo số ca mắc mới tay chân miệng, cũng như một số bệnh truyền nhiễm khác (sốt xuất huyết, COVID-19…) có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Gần 100.000 ca tay chân miệng, cảnh báo nguy cơ tăng bệnh đầu năm học (ảnh VOV-TP.HCM)

Tăng cường phòng bệnh tại trường mầm non, mẫu giáo

Để chủ động triển khai công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm khác tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt đối với các trẻ ở các cơ sở mầm non, mẫu giáo và bảo vệ tốt nhất sức khỏe học sinh trong dịp đầu năm học mới; Bộ Y tế trân trọng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế các tỉnh, thành phố triển khai đẩy mạnh tuyên truyền đến phụ huynh học sinh, giáo viên nhận biết các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, các biện pháp phòng, chống bệnh tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm khác.

Bảo đảm vệ sinh môi trường, đảm bảo thông thoáng và đủ ánh sáng tại các lớp học của các cơ sở giáo dục; đối với các nhà trẻ, trường mẫu giáo, cần thường xuyên thực hiện tốt “3 sạch” (ăn uống sạch, ở sạch và bàn tay sạch); thực hiện vệ sinh lớp học, làm sạch bề mặt để phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan chuyên chuyên môn y tế.

Bộ Y tế đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và cơ quan y tế tại địa phương để phát hiện, xử lý, báo cáo kịp thời theo quy định những trường hợp trẻ, học sinh nghi ngờ, mắc bệnh tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm khác.