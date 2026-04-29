Gần 3.000 trụ tiêu gãy đổ sau cơn mưa lớn kéo dài 3 giờ tại Đồng Nai

Tối ngày 28/4, sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt, một cơn mưa lớn kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ (từ khoảng 18h) đã diễn ra trên diện rộng tại các khu vực xã, phường: Bình Phước, phường Đồng Xoài, Phước Sơn, Nghĩa Trung, Phú Riềng... Đây là những xã, phường thuộc TP.Đồng Xoài, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ.

Trụ tiêu trồng 1 năm tuổi của gia đình ông Liễu Văn Hai bị lốc xoáy xô đổ hoàn toàn

Lượng mưa lớn đã kịp thời cải thiện độ ẩm đất, mang lại không khí mát mẻ và cung cấp nguồn nước cho các diện tích cây trồng chủ lực trong khu vực.

Mưa dông kèm gió lốc khiến vườn tiêu của gia đình ông Liễu Văn Teo gãy đổ

Tuy nhiên, mưa kèm theo dông lốc mạnh đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng tại xã Phước Sơn. Theo báo cáo từ UBND xã Phước Sơn có 4 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp về cây trồng, trong đó ghi nhận thiệt hại nặng nhất tại 2 hộ gia đình ông Liễu Văn Teo với 1.500 trụ tiêu bị gãy đổ; ông Liễu Văn Hai, với 1.300 trụ tiêu trồng 1 năm tuổi bị lốc xoáy xô đổ hoàn toàn. Ngoài ra, một số diện tích cây ăn trái khác trên địa bàn cũng bị hư hại do gió mạnh.

Vườn sầu riêng của các hộ dân khác bị ngã đổ

Sáng ngày 29/4, lãnh đạo UBND xã Phước Sơn đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra thực tế. Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đồng Nai cũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp cùng người dân khắc phục hậu quả ngay trong ngày.

UBND xã khẩn trương rà soát, lập danh sách thiệt hại cụ thể. Tiến hành các biện pháp hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng theo đúng quy định để sớm ổn định sản xuất.