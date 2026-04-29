Gần 3.000 trụ tiêu gãy đổ sau cơn mưa lớn kéo dài 3 giờ tại Đồng Nai
VOV.VN - Cơn mưa vàng đầu mùa sau nhiều tháng nắng hạn đã giúp giải nhiệt cho cây trồng tại Đồng Nai. Tuy nhiên, đi kèm với đó là dông lốc mạnh gây thiệt hại nặng nề tại một số địa phương, đặc biệt là diện tích hồ tiêu tại xã Phước Sơn (khu vực xã Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ).
Tối ngày 28/4, sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt, một cơn mưa lớn kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ (từ khoảng 18h) đã diễn ra trên diện rộng tại các khu vực xã, phường: Bình Phước, phường Đồng Xoài, Phước Sơn, Nghĩa Trung, Phú Riềng... Đây là những xã, phường thuộc TP.Đồng Xoài, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ.
Lượng mưa lớn đã kịp thời cải thiện độ ẩm đất, mang lại không khí mát mẻ và cung cấp nguồn nước cho các diện tích cây trồng chủ lực trong khu vực.
Tuy nhiên, mưa kèm theo dông lốc mạnh đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng tại xã Phước Sơn. Theo báo cáo từ UBND xã Phước Sơn có 4 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp về cây trồng, trong đó ghi nhận thiệt hại nặng nhất tại 2 hộ gia đình ông Liễu Văn Teo với 1.500 trụ tiêu bị gãy đổ; ông Liễu Văn Hai, với 1.300 trụ tiêu trồng 1 năm tuổi bị lốc xoáy xô đổ hoàn toàn. Ngoài ra, một số diện tích cây ăn trái khác trên địa bàn cũng bị hư hại do gió mạnh.
Sáng ngày 29/4, lãnh đạo UBND xã Phước Sơn đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra thực tế. Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đồng Nai cũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp cùng người dân khắc phục hậu quả ngay trong ngày.
UBND xã khẩn trương rà soát, lập danh sách thiệt hại cụ thể. Tiến hành các biện pháp hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng theo đúng quy định để sớm ổn định sản xuất.