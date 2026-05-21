Gần 800 cán bộ, chiến sỹ Công an Thái Nguyên tham gia ngày hội hiến máu

Gần 800 cán bộ, chiến sĩ, lao động hợp đồng trong toàn lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên đã có mặt để thực hiện đăng ký, khám sàng lọc sức khỏe và tham gia hiến máu tình nguyện. Hoạt động diễn ra nghiêm túc, bảo đảm đúng quy trình chuyên môn.

Gần 800 cán bộ, chiến sỹ Công an Thái Nguyên đăng ký tham gia hiến máu

Để ngày hội đạt hiệu quả thiết thực, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tập trung tuyên truyền sâu rộng tới từng cán bộ, chiến sĩ, lao động hợp đồng về vai trò, tầm quan trọng và ý nghĩa nhân văn của hoạt động hiến máu cứu người; qua đó nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và nghĩa tình đồng đội trong toàn lực lượng.

Hoạt động thể hiện tinh thần, nghĩa cử cao đẹp trong toàn lực lượng

Thông qua ngày hội, Ban tổ chức đã tiếp nhận được 475 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn. Toàn bộ số máu thu được sẽ phục vụ công tác cấp cứu, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, góp phần khắc phục tình trạng thiếu nguồn máu phục vụ điều trị hiện nay.