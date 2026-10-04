Gia Lai giám sát người phơi nhiễm sau khi phát hiện ca bệnh Whitmore

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết, nam bệnh nhân mắc bệnh Whitmore 47 tuổi, trú tại thôn Plei Ơi, xã Chư A Thai, làm nghề nông. Bệnh khởi phát ngày 7/9 với các triệu chứng sốt, rét run, ho nhiều, khó thở và đau tức ngực.

Trước đó, bệnh nhân bị thương ở ngón cái tay trái trong lúc rửa bồn chứa nước mưa. Sau thời gian điều trị tại nhiều cơ sở y tế, kết quả cấy máu ngày 23/9 xác định bệnh nhân dương tính với vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, tác nhân gây bệnh Whitmore.

Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm trùng huyết do Burkholderia pseudomallei cùng một số bệnh lý khác. Ngày 24/9, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Gia Lai điều trị. Đến thời điểm báo cáo, sức khỏe bệnh nhân ổn định.

Ngành y tế tỉnh Gia Lai khuyến cáo cần có bảo hộ lao động để tránh tiếp xúc trực tiếp với đất

Điều tra dịch tễ cho thấy bệnh nhân thường xuyên làm rẫy và lưu trú qua đêm tại lán trại ở khu vực vườn điều dưới chân đèo Chư Sê, cách nhà khoảng 4 km. Trong quá trình lao động, bệnh nhân thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với đất, bùn và nước mưa, nhưng không sử dụng ủng, găng tay cao su.

Tại khu vực nhà bệnh nhân cũng có môi trường ẩm thấp, với hai vũng nước tù đọng lâu ngày. Theo ngành Y tế, đây là những yếu tố làm tăng nguy cơ tiếp xúc với vi khuẩn gây bệnh Whitmore. Vi khuẩn có thể xâm nhập cơ thể qua các vết trầy xước trên da hoặc qua niêm mạc khi tiếp xúc với đất, bùn, nước nhiễm khuẩn.

Ngay sau khi ghi nhận ca bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Y tế Phú Thiện tiến hành điều tra tại nơi ở và khu vực bệnh nhân làm rẫy; phun khử khuẩn bằng Chloramin B tại hộ gia đình và lán trại, xử lý nguồn nước sinh hoạt, khơi thông các điểm nước tù đọng và tuyên truyền người dân các biện pháp phòng bệnh.

Ngành Y tế cũng lập danh sách những người có cùng yếu tố phơi nhiễm với bệnh nhân, hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe ít nhất 21 ngày kể từ lần phơi nhiễm cuối cùng.

Qua rà soát, chưa ghi nhận trường hợp nào khác trong gia đình, khu vực lân cận có triệu chứng nghi ngờ mắc Whitmore. Người trực tiếp chăm sóc bệnh nhân hiện có sức khỏe bình thường. Đến thời điểm điều tra, chưa ghi nhận thêm trường hợp nghi mắc bệnh trong gia đình và cộng đồng.

Ngành Y tế khuyến cáo người dân, đặc biệt những người thường xuyên làm ruộng, làm rẫy, sử dụng ủng, găng tay và quần áo dài khi tiếp xúc với đất, bùn, nước. Các vết thương hở cần được làm sạch, sát khuẩn, che phủ và tránh tiếp xúc trực tiếp với bùn đất.