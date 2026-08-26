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Gia Lai: Giao lưu thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia

Thứ Tư, 12:09, 26/08/2026
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VOV.VN - Sáng 26/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, đã diễn ra Chương trình Giao lưu thanh niên tỉnh Gia Lai với thanh niên 4 tỉnh Nam Lào và 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia năm 2026.

Sự kiện quy tụ hơn 150 đại biểu là cán bộ Đoàn, hội viên thanh niên và các doanh nhân trẻ tiêu biểu của ba nước. Phát biểu tại chương trình giao lưu, các đại biểu đều nhấn mạnh Việt Nam, Lào và Campuchia đã cùng nhau chia sẻ lịch sử, giao lưu gắn bó lâu đời; từng đồng hành, giúp đỡ nhau vượt qua những giai đoạn khó khăn của lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong thời đại mới, ba nước tiếp tục đồng hành trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Mối quan hệ hữu nghị là tiền đề quan trọng để các địa phương mở rộng hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học - công nghệ, văn hóa và du lịch.

gia lai giao luu thanh nien viet nam - lao - campuchia hinh anh 1
Chương trình Giao lưu thanh niên tỉnh Gia Lai với thanh niên 4 tỉnh Nam Lào và 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia năm 2026

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã nêu 4 định hướng trọng tâm cho lực lượng thanh niên 3 nước là đổi mới phương thức giáo dục truyền thống bằng các hoạt động trải nghiệm, giao lưu văn hóa và ứng dụng công nghệ số; kết nối doanh nhân trẻ, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế; đầu tư nguồn nhân lực, trong đó đẩy mạnh hợp tác giáo dục, chuyển giao khoa học - công nghệ và hỗ trợ lưu học sinh; duy trì cơ chế giao lưu bằng việc cụ thể hóa các chương trình hợp tác hằng năm với lộ trình, thời gian và kết quả rõ ràng. Ông Phạm Anh Tuấn mong muốn những đóng góp của thanh niên 3 nước sẽ tạo được những giá trị mới cho kinh tế - xã hội và cho quan hệ hữu nghị.

“Lãnh đạo tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để tuổi trẻ Gia Lai tăng cường giao lưu, hợp tác với thanh niên các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia; góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia ngày càng bền chặt, thực chất và hiệu quả. Tôi mong các bạn trẻ Việt Nam - Lào - Campuchia hãy tiếp tục giữ liên lạc, tiếp tục kết nối, cùng nhau học tập, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và cùng tạo ra những giá trị mới cho cộng đồng, cho địa phương và cho quan hệ hữu nghị giữa ba nước”, ông Phạm Anh Tuấn nói.

gia lai giao luu thanh nien viet nam - lao - campuchia hinh anh 2
Ký kết biên bản ghi nhớ giữa Tỉnh đoàn Gia Lai với các tỉnh Nam Lào

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, Tỉnh đoàn Gia Lai đã tiến hành ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 với Tỉnh đoàn các tỉnh Sekong, Salavan và Attapeu (Lào) nhằm hiện thực hóa các cam kết phát triển. Ngay sau nghi thức khai mạc, chương trình chuyển sang nội dung Tọa đàm với chủ đề: "Thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia: Kết nối hữu nghị - Khát vọng khởi nghiệp - Kiến tạo tương lai" cùng chuỗi hoạt động tham quan thực tế và trải nghiệm văn hóa tại địa phương.

Hoàng Qui/ VOV-Tây Nguyên
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