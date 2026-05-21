中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Gia Lai hợp nhất 29 Ban quản lý rừng phòng hộ

Thứ Năm, 18:18, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định về việc thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ Gia Lai trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở hợp nhất 29 Ban quản lý rừng phòng hộ hiện có.

Theo quyết định, Ban quản lý rừng phòng hộ Gia Lai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định. Trụ sở đơn vị đặt tại số 24 đường Quang Trung, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

UBND tỉnh Gia Lai giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực phải chỉ đạo 29 Ban quản lý rừng phòng hộ chuyển giao toàn bộ tài sản, tài chính, tổ chức, nhân sự cùng các quyền, nghĩa vụ liên quan về Ban quản lý rừng phòng hộ Gia Lai; đồng thời chấm dứt hoạt động và nộp lại con dấu theo quy định.

gia lai hop nhat 29 ban quan ly rung phong ho hinh anh 1
Các Ban quản lý rừng phòng hộ tại Gia Lai trước đây sẽ được hợp nhất về 1 đầu mối thành Ban quản lý rừng phòng hộ Gia Lai

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng có trách nhiệm hướng dẫn đơn vị mới xây dựng đề án vị trí việc làm, sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự theo hướng tinh gọn, bảo đảm hoạt động hiệu quả.

Việc hợp nhất nhằm thực hiện chủ trương tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương và Tỉnh ủy Gia Lai; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Hoàng Qui/VOV- Tây Nguyên
Tag: gia lai ban quản lý rừng phòng hộ gia lai sở nông nghiệp môi trường gia lai rừng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bắt tạm giam một trưởng ban quản lý rừng phòng hộ ở Gia Lai
Bắt tạm giam một trưởng ban quản lý rừng phòng hộ ở Gia Lai

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Sở NN&MT tỉnh Gia Lai ra quyết định bắt tạm giam, tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Đức Dân - Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai.

Bắt tạm giam một trưởng ban quản lý rừng phòng hộ ở Gia Lai

Bắt tạm giam một trưởng ban quản lý rừng phòng hộ ở Gia Lai

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Sở NN&MT tỉnh Gia Lai ra quyết định bắt tạm giam, tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Đức Dân - Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục