Gia Lai hợp nhất 29 Ban quản lý rừng phòng hộ

Theo quyết định, Ban quản lý rừng phòng hộ Gia Lai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định. Trụ sở đơn vị đặt tại số 24 đường Quang Trung, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

UBND tỉnh Gia Lai giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực phải chỉ đạo 29 Ban quản lý rừng phòng hộ chuyển giao toàn bộ tài sản, tài chính, tổ chức, nhân sự cùng các quyền, nghĩa vụ liên quan về Ban quản lý rừng phòng hộ Gia Lai; đồng thời chấm dứt hoạt động và nộp lại con dấu theo quy định.

Các Ban quản lý rừng phòng hộ tại Gia Lai trước đây sẽ được hợp nhất về 1 đầu mối thành Ban quản lý rừng phòng hộ Gia Lai

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng có trách nhiệm hướng dẫn đơn vị mới xây dựng đề án vị trí việc làm, sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự theo hướng tinh gọn, bảo đảm hoạt động hiệu quả.

Việc hợp nhất nhằm thực hiện chủ trương tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương và Tỉnh ủy Gia Lai; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Gia Lai.