Bắt tạm giam một trưởng ban quản lý rừng phòng hộ ở Gia Lai

Thứ Năm, 17:29, 16/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Sở NN&MT tỉnh Gia Lai ra quyết định bắt tạm giam, tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Đức Dân - Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai.

Ngày 16/4, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai thông tin, quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Đức Dân, Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai (Sinh năm 1980, trú tại tổ 5, xã Phú Thiện) vì có liên quan đến hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ".

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cũng đã bắt tạm giam ông Vũ Đức Dân để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ".

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình điều tra một số sai phạm xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Gia Lai đã phát hiện nhiều sai phạm.

Trong đó, ông Vũ Đức Dân đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây thất thoát ngân sách hơn 100 triệu đồng tiền dịch vụ môi trường rừng.

Dựa trên các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam với ông Vũ Đức Dân về hành vi "lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ".

bat tam giam mot truong ban quan ly rung phong ho o gia lai hinh anh 1
Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai (Ảnh: Hoàng Thanh).

Được biết, Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai.

Hiện đơn vị này có chức năng quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng trên diện tích gần 18.000 ha thuộc địa bàn xã Ia Rsai và xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai.

Trước đó, tháng 9/2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã khởi tố, bắt tạm giam các bị can thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Nhận hối lộ và Đưa hối lộ”, xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQL RPH) Vĩnh Thạnh, Công ty CP sản xuất, thương mại Vĩnh Thạnh và các cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Quá trình điều tra, ngày 17/8/2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với nhiều người gồm: Trần Phước Phi, Giám đốc BQL rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh, về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Nhận hối lộ”; Lê Đức Sáu, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai, về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Đặng Bá Quang, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vĩnh Thạnh; Đinh Giang Bình, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm thuộc Hạt Kiểm lâm Vĩnh Thạnh; Phan Thanh Kha, Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm Vĩnh Thạnh, cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Nhận hối lộ”.

 

Nguyễn Gia/VTCNEWS
Tag: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sở NN&MT tỉnh Gia Lai quyết định bắt tạm giam tạm đình chỉ công tác Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai
Khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng dùng dao chém người tại nhà riêng ở TP.HCM
Khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng dùng dao chém người tại nhà riêng ở TP.HCM

VOV.VN - Ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, đang tiến hành điều tra vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 2/4 tại một căn nhà trên đường Trần Bình Trọng, phường Tam Thắng (TP. Vũng Tàu cũ), nay thuộc TP.HCM.

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng dùng dao chém người tại nhà riêng ở TP.HCM

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng dùng dao chém người tại nhà riêng ở TP.HCM

VOV.VN - Ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, đang tiến hành điều tra vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 2/4 tại một căn nhà trên đường Trần Bình Trọng, phường Tam Thắng (TP. Vũng Tàu cũ), nay thuộc TP.HCM.

Bắt tạm giam người có hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác
Bắt tạm giam người có hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác

VOV.VN - Ngày 8/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can, tạm giam đối với Cao Thị Bé (54 tuổi, ngụ phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) để điều tra tội xâm phạm chỗ ở của người khác. 

Bắt tạm giam người có hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác

Bắt tạm giam người có hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác

VOV.VN - Ngày 8/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can, tạm giam đối với Cao Thị Bé (54 tuổi, ngụ phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) để điều tra tội xâm phạm chỗ ở của người khác. 

47 phạm nhân tại Trại tạm giam số 1 CATP Hải Phòng được giảm án
47 phạm nhân tại Trại tạm giam số 1 CATP Hải Phòng được giảm án

VOV.VN - Sáng 09/4/2026, Trại tạm giam số 1 - Công an TP Hải Phòng tổ chức Lễ công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt 30/4/2026 cho các phạm nhân đang cải tạo tại đơn vị.

47 phạm nhân tại Trại tạm giam số 1 CATP Hải Phòng được giảm án

47 phạm nhân tại Trại tạm giam số 1 CATP Hải Phòng được giảm án

VOV.VN - Sáng 09/4/2026, Trại tạm giam số 1 - Công an TP Hải Phòng tổ chức Lễ công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt 30/4/2026 cho các phạm nhân đang cải tạo tại đơn vị.

