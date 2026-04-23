Chủ động phòng chống cháy rừng cho gần 1 triệu ha tại Gia Lai

Trước áp lực này, lực lượng kiểm lâm và các đơn vị chủ rừng đang triển khai quyết liệt phương châm “4 tại chỗ”, duy trì trực 100% quân số, tăng cường tuần tra, ứng dụng theo dõi điểm cháy từ xa, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết bảo vệ rừng, chủ động phòng ngừa cháy ngay từ cơ sở.

Lực lượng kiểm lâm và chủ rừng phối hợp dập lửa, xử lý thực bì tại khu vực rừng thông trong cao điểm mùa khô

Hơn 800ha rừng thông tại khu vực đèo Mang Yang được trồng từ vài chục năm trước, hiện là mảng xanh quan trọng của khu vực. Tuy nhiên, trong điều kiện nắng nóng kéo dài, lớp lá thông khô tích tụ dày dưới tán rừng lại trở thành nguồn vật liệu dễ bắt lửa. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, nguy cơ cháy lan trên diện rộng là rất lớn. Trước thực tế đó, công tác tuần tra, canh gác được duy trì thường xuyên. Các tổ nhận khoán bảo vệ rừng luân phiên kiểm tra từng khu vực, đặc biệt là những điểm có nguy cơ cao.

Ông Phạm Đức Mạnh, tổ nhận khoán bảo vệ rừng thôn 9, xã Đak Pơ, cho biết: “Tổ nhận khoán bảo vệ rừng của chúng tôi thì ngày nào cũng cắt cử anh em đi kiểm tra khu vực rừng của tổ được nhận khoán. Nếu phát hiện cháy thì chúng tôi sẽ nhanh chóng báo cho Ban quản lý rừng”.

Cùng với tuần tra, việc nâng cao ý thức người dân sống gần rừng cũng được chú trọng. Các buổi tuyên truyền được tổ chức thường xuyên, nhắc nhở bà con sử dụng lửa an toàn trong sinh hoạt và sản xuất.

“Luôn tuyên truyền, nhắc nhở bà con phải phòng cháy chữa cháy cho thật tốt. Tuyên truyền cho con em ở ngoài, khi chăn bò là không được đốt lửa, tránh tình trạng lửa làm hư hại hoa màu và lan vào diện tích rừng chúng tôi quản lý”, ông Nguyễn Uyên Danh, tổ 8, xã Đak Pơ chia sẻ.

Các tổ bảo vệ rừng tham gia phát dọn, đốt trước có kiểm soát nhằm giảm vật liệu cháy dưới tán rừng thông.

Việc củng cố, kiện toàn các phương án phòng cháy chữa cháy rừng cũng đang được tích cực triển khai ở ngay các đơn vị chủ rừng tại Gia Lai. Ông Lê Thái Hùng, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê cho biết, Ban chỉ huy PCCCR cơ sở đã được kiện toàn, cùng 4 tổ nhận khoán với hơn 100 thành viên luôn sẵn sàng ứng trực. Công tác phát dọn, xử lý thực bì được triển khai có kiểm soát nhằm giảm vật liệu cháy trong rừng.

“Trong công tác xử lý thực bì, đơn vị đều có sự phối hợp chặt với Hạt Kiểm lâm khu vực An Khê cũng như UBND xã Đắk Pơ. Trước khi tiến hành xử lý, nhất là vào các buổi chiều, chúng tôi đều đặt biển báo ở chân đèo và đỉnh đèo Mang Yang. Đồng thời, thông báo cho UBND xã và kiểm lâm địa bàn biết để phối hợp, giám sát”, ông Lê Thái Hùng thông tin.

Ở những địa bàn trọng điểm, lực lượng kiểm lâm duy trì chế độ trực 100% quân số trong suốt mùa khô, đồng thời tăng cường bám sát cơ sở, nắm chắc từng khu vực, từng hộ dân. Ông Ngô Hữu Niên, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực Tây Sơn, cho biết, đơn vị quản lý hơn 41.000ha rừng đang có cấp cảnh báo cháy rừng cực kỳ nguy hiểm, công tác giám sát được thực hiện liên tục.

“Túc trực lực lượng 100% ở các địa bàn, tập trung ở khu vực rừng trồng với lượng thực bì vài năm tuổi đến khi khai thác. Những diện tích đó đã khoanh vùng được có nguy cơ xảy ra cháy rừng. Bộ phận chuyên môn phải ngồi trước máy tính rà soát điểm cháy đó khi vệ tinh phát và cung cấp ảnh thì lực lượng phải đi xác minh ngay xem có phải cháy rừng hay đốt thực bì để thông tin ngay”, ông Ngô Hữu Niên cho biết thêm.

Lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương và chủ rừng kiểm tra, cắm biển cảnh báo phòng cháy chữa cháy rừng tại khu vực trọng điểm

Sau sáp nhập với tỉnh Bình Định, tỉnh Gia Lai có 987.000ha có rừng, tỷ lệ che phủ hơn 45%. Diện tích quản lý tăng trong khi lực lượng kiểm lâm còn mỏng tạo áp lực lớn cho công tác bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng. Ông Phan Văn Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai cho biết, để chủ động ứng phó nguy cơ cháy rừng, đơn vị đang rà soát, phân vùng các khu vực trọng điểm theo từng thời điểm, đặc biệt tại rừng khộp, khu vực giáp ranh và những nơi có nguy cơ cao trong mùa khô. Trên cơ sở đó, lực lượng kiểm lâm sẽ linh hoạt điều chuyển cán bộ giữa các địa bàn để tăng cường cho các “điểm nóng”. Cùng với đó, lực lượng kiểm lâm tăng cường tuần tra, trực chốt tại khu vực có nguy cơ cháy cao; phối hợp với chính quyền địa phương, chủ rừng và người dân để phát hiện sớm, xử lý kịp thời các nguy cơ gây cháy.

“Chi cục kiểm lâm đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Gia Lai kiện toàn công tác tổ chức, bộ máy, phân công lực lượng các hạt kiểm lâm ở khu vực thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Các khu vực thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ chủ động phòng ngừa là chính, khi phát hiện cháy, khẩn trương kịp thời với lực lượng tại chỗ để chữa cháy kịp thời, tránh cháy lan, cháy lớn”, ông Phan Văn Hải nhấn mạnh.

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, gần 1 triệu ha rừng tại tỉnh Gia Lai luôn đối mặt với nguy cơ cháy rừng ở mức báo động. Điều này đòi hỏi, sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng chức năng, chủ rừng và người dân để chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các vụ cháy rừng.