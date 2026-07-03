Gia Lai mở đợt cao điểm thu nhận ADN từ thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính

Việc lấy mẫu ADN được áp dụng đối với cả thân nhân của liệt sĩ chưa tìm thấy mộ hoặc mộ không có hài cốt và được thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên lấy mẫu theo dòng mẹ.

Với liệt sĩ nam, thứ tự ưu tiên là mẹ đẻ, bà ngoại, anh chị em ruột cùng mẹ, sau đó đến bác, cậu, dì ruột và các thân nhân khác theo dòng ngoại. Đối với liệt sĩ nữ, ưu tiên lần lượt là mẹ đẻ, con đẻ, cháu ngoại rồi mới đến anh chị em cùng mẹ và các diện thân nhân khác theo quy định.

Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đồng loạt triển khai tìm kiếm mẫu hài cốt tại các mộ liệt sĩ chưa biết tên

UBND tỉnh Gia Lai giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện đưa đón thân nhân, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân và giữ bí mật thông tin trong quá trình triển khai.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai cho biết, việc thu nhận mẫu ADN là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ tổ quốc.

“Sớm định danh được liệt sĩ, đưa các liệt sĩ về với gia đình mình là một trong những nhiệm vụ thôi thúc các cấp, ngành tại Gia Lai phải vượt qua nhiều khó khăn để thực hiện. Đặc biệt kỷ niệm 80 năm ngày thương binh liệt sĩ là dịp để các lớp thế hệ tri ân với sự đóng góp của cá liệt sĩ cho nền độc lập tự do của tổ quốc. Công tác triển khai sẽ thực chất để có kết quả cao nhất, nhằm xác định được ADN liệt sĩ, tìm kiếm được thân nhân liệt sĩ”, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch nói.