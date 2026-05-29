Gia Lai nâng tổng vốn đầu tư công 2026 lên gần 18.000 tỷ đồng

Thứ Sáu, 21:15, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm nay, 29/5, kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua 40 nghị quyết quan trọng nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Gia Lai đã xem xét, quyết nghị phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026; chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, khoa học công nghệ, nhà ở xã hội, phát triển nguồn nhân lực và an sinh xã hội.

Đáng chú ý, HĐND tỉnh Gia Lai thông qua nghị quyết bổ sung hơn 4.700 tỷ đồng từ nguồn tăng thu và ngân sách chuyển nguồn sang năm 2026, nâng tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 lên gần 18.000 tỷ đồng.

Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua 40 nghị quyết quan trọng

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Gia Lai  dự kiến hỗ trợ thực hiện 65 dự án liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản giai đoạn 2026-2030 với tổng kinh phí hơn 100  tỷ đồng; ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; thông qua chính sách thu hút, ưu đãi bác sĩ, dược sĩ với nguồn kinh phí dự kiến 81 tỷ đồng; chính sách khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn…

Tăng vốn đầu tư công sẽ là cú hích tạo dư địa để các địa phương ở Gia Lai phát triển nhanh và bền vững

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh  Gia Lai  Rah Lan Chung đề nghị UBND tỉnh Gia Lai cùng các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai hiệu quả các nghị quyết vừa được thông qua, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững cho Gia Lai.

"Cần tập trung cao độ cho việc triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, động lực lan tỏa cho phát triển kinh tế xã hội. Quá trình tổ chức thực hiện phải đảm bảo quyết liệt, thực chất, hiệu quả.

Kiên quyết khắc phục tình trạng chậm phân bổ vốn, chậm giải ngân đầu tư dàn trải, thiếu trọng tâm trọng điểm. Kịp thời xem xét triển khai các dự án cấp bách, khắc phục thiên tai bão lũ có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ".

Hoàng Qui/VOV- Tây Nguyên
Tin liên quan

HĐND tỉnh Gia Lai tháo gỡ điểm nghẽn, hoàn thiện thể chế cho giai đoạn mới
VOV.VN - Sáng 24/4 tại phường Quy Nhơn, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc kỳ họp thứ Hai (kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét, thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, cấp bách thuộc thẩm quyền, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Rah Lan Chung đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai
VOV.VN - Sáng 30/3, tại phường Quy Nhơn, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 khai mạc kỳ họp thứ nhất để kiện toàn tổ chức, bầu các chức danh chủ chốt của HĐND nhiệm kỳ mới.

Nhiều lãnh đạo tỉnh Gia Lai ứng cử đại biểu HĐND tỉnh
VOV.VN - Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai vừa ban hành nghị quyết công bố danh sách 138 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031.

