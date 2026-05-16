Gia Lai nỗ lực hoàn thành 7 trường liên cấp biên giới trước năm học mới

Trước áp lực thời gian ngày càng lớn, tỉnh Gia Lai đang triển khai nhiều giải pháp cấp bách để tháo gỡ khó khăn về nhân công, đẩy nhanh tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ.

Giữa cái nắng oi ả và bụi đỏ biên giới Ia O, tỉnh Gia Lai, công trường xây dựng trường liên cấp tiểu học và THCS vẫn rền vang tiếng máy móc từ sáng sớm đến đêm khuya.

Trên các giàn giáo, công nhân khẩn trương buộc sắt, đổ bê tông, hoàn thiện từng hạng mục. Tuy nhiên, phía sau không khí thi công gấp rút là áp lực lớn về thiếu nhân lực, khiến tiến độ bị chậm.

Một thợ chính đang xây tường bao ở khu nhà chính thuộc Trường liên cấp xã biên giới Ia Chía, tỉnh Gia Lai

Dù đã huy động 200 công nhân làm việc “3 ca, 4 kíp”, tăng cường cơ giới hóa để giảm sức lao động thủ công, theo tính toán của nhà thầu, công trình vẫn chậm và cần thêm 100 công nhân để kịp tiến độ.

Ông Nguyễn Dũng Anh, Chỉ huy trưởng công trình cho biết, đơn vị đang liên tục tuyển thêm lao động và nỗ lực giữ chân công nhân trong giai đoạn nước rút.

“Theo kế hoạch tiến độ, công trường cần khoảng 250 người, nhưng để bảo đảm tiến độ thì phải nhiều hơn thế. Guồng quay tiến độ rất cấp bách, công nhân phải tăng ca từ 5 đến 6 ngày/tuần. Để khắc phục tình trạng thiếu hụt công nhân, Ban chỉ huy công trình và công ty đã đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ tiền đi lại, ăn ở, tiền ăn đêm cho công nhân tăng ca”, ông Nguyễn Anh Dũng cho biết.

Tại công trường trường liên cấp xã Ia O, nhiều khu nhà đang chuẩn bị đổ mái

Tại các công trình trường liên cấp vùng biên ở Gia Lai, lao động phổ thông không thiếu nhưng chủ yếu chỉ đảm nhận việc phụ trợ, nên các nhà thầu phải tuyển thợ chính từ nhiều địa phương khác.

Dù đã tăng hỗ trợ ăn ở, dựng lán trại và tổ chức thi công xuyên ngày đêm để giữ chân công nhân, tình trạng thiếu hụt lao động vẫn chưa được khắc phục.

Tại công trình trường liên cấp xã Ia Chía, tiến độ hiện chậm khoảng 15 ngày so với kế hoạch, dù cả 14 hạng mục đều được triển khai đồng loạt với khoảng 200 công nhân làm việc liên tục.

Thượng tá Đỗ Đức Nhật, đại diện nhà thầu thi công cho biết, đang điều động thêm công nhân để đẩy nhanh giai đoạn hoàn thiện công trình: “Chúng tôi đã có kế hoạch điều động công nhân ở các phía Bắc vào. Hôm nay có 20 công nhân, trong tuần có thêm 40 công nhân nữa từ Bình Định và Đà Nẵng lên triển khai. Chúng tôi vẫn tiếp tục huy động lực lượng nhân công. Theo tính toán với lượng công việc hiện nay thì cần tới 180 đến 200 công nhân”.

Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, thời gian hoàn thành các trường học chỉ còn được tính bằng tuần để kịp năm học mới. Tuy nhiên, 7 trường liên cấp tại các xã biên giới phía Tây của tỉnh mới thi công đạt 42% khối lượng trong tổng giá trị hợp đồng xây lắp hơn 1.226 tỷ đồng.

Hầu hết 7 trường đang ở giai đoạn xây dựng thô

Đáng lo ngại, có tới 6/7 điểm trường đang chậm tiến độ từ 10 đến 15 ngày, chỉ duy nhất một điểm trường còn bám sát kế hoạch đề ra. Trong đó, nút thắt lớn nhất là sự thiếu hụt nghiêm trọng đội ngũ nhân công có tay nghề, ảnh hưởng tiến độ các dự án.

Ông Phan Hữu Phước, Phó phòng Quản lý dự án 3, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết, đã liên tục cảnh báo các nhà thầu, đồng thời đang tham mưu tỉnh có giải pháp hỗ trợ về nhân công: “Nhà thầu mà không đạt được các mốc tiến độ thì sẽ cảnh cáo theo quy định của hợp đồng, rồi có những biện pháp xử phạt. Thứ hai, Ban cũng đã có công văn gửi UBND tỉnh đề nghị cử các lực lượng quân đội, công an, bộ đội biên phòng hỗ trợ về nhân nhân công”.

Yêu cầu hoàn thiện trước năm học mới 2026 - 2027, khiếp áp lưc thi công tại các trường đang rất lớn

Dự án xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới Gia Lai (tổng vốn đầu tư 1.516 tỷ đồng) không chỉ là công trình giáo dục đơn thuần mà còn mang ý nghĩa đặc biệt về an sinh xã hội, nâng cao dân trí và tạo nền tảng phát triển bền vững vùng biên.

Để kịp phục vụ năm học mới, việc tháo gỡ “điểm nghẽn” nhân lực, tăng tốc thi công để các công trình kịp đưa vào sử dụng đang trở thành nhiệm vụ cấp bách đối với các nhà thầu, chủ đầu tư và chính quyền tỉnh Gia Lai.