Tuyên Quang quyết tâm xây dựng trường nội trú liên cấp đúng tiến độ

Thứ Tư, 11:45, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thực hiện Kết luận số 81 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 298 của Chính phủ, tỉnh Tuyên Quang đã đồng loạt triển khai xây dựng các Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới.

Nằm ở cực Bắc của Tổ quốc xã Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang có khí hậu khắc nghiệt, mùa đông lạnh thấu xương, mùa khô thì vô cùng thiếu nước. Dự án đầu tư công khẩn cấp xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Vĩ do nhà thầu thi công Liên danh Công ty Cổ phần tập đoàn Đèo Cả và Công ty Cổ phần Xây dựng 216 số 2 thi công được coi là dự án khó khăn nhất trong số các dự án triển khai lần này. Dự án xây dựng trên diện tích khoảng 3,7 ha, tổng mức đầu tư trên 211 tỷ đồng. Ông Trần Văn Công, chuyên viên xây dựng cơ bản Công ty Cổ phần tập đoàn Đèo Cả, cho biết: Toàn bộ khu vực xây dựng là nền đá cứng, phải thực hiện phá đá nổ mìn, san nền tạo mặt bằng mới đủ điều kiện triển khai thi công. Khó khăn nhất đó là thiếu nước sinh hoạt và nước thi công.

Hiện vào tháng 3-4 nước cũng cạn dần rồi. Mặt bằng thi công có gần 300 công nhân. Nguồn nước phải kéo từ các mỏ nước khác nhau xa khoảng 2 km về tới công trường. Nước cũng chỉ đủ để sử dụng cho sinh hoạt thôi, một phần cho thi công. Ban điều hành dự án cũng tính toán dùng xe bồn chở nước từ sông Nho Quế lên cách khoảng 15 đến 20 km.

Cùng với đó, do địa điểm xây dựng trường ở xã Sơn Vĩ cách xa trung tâm, giao thông đi lại khó khăn, điều kiện thi công dự án nhiều bất lợi, vật liệu tại chỗ không có, lao động địa phương có tay nghề xây dựng cũng không, nên phải tuyển lao động từ nơi khác đến càng làm tăng chi phí. Ông Trần Thái Đức, Công ty Cổ phần Xây dựng 216 số 2 là Kỹ sư trưởng dự án, cho biết: Hiện nhà thầu đang triển khai thi công 8/12 hạng mục chính, tổng khối lượng dự án mới ước đạt trên 20%.

Trong quá trình xây dựng phải tuyển công nhân địa phương, nhưng trên này vùng sâu, vùng xa, tập quán, kỹ năng tay nghề trong xây dựng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu nên vừa phải tuyển mộ vừa phải đào tạo rất nhiều. Khâu đấy cũng ảnh hưởng rất nhiều đến thi công, đặc biệt với dự án yêu cầu tiến độ cao như thế này.

Tại các xã vùng cao biên giới ở tỉnh Tuyên Quang những dự án triển khai luôn gặp phải điều kiện thời tiết bất lợi, sương mù nhiều, đường xá đi lại khó khăn cước vận chuyển vật liệu luôn rất cao. Những tháng gần đây cộng thêm biến động về giá nhiên liệu tăng cao đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến chuỗi sản xuất và cung ứng vật liệu xây dựng, giá cả ngày càng tăng đang là áp lực đối với nhà thầu thi công dự án. Ông Lương Sỹ Anh, Giám đốc phụ trách dự án, Công ty TNHH Phúc Thành An, nhà thầu thi công Dự án Xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Phố Bảng, cho biết:

  Khó khăn nhất là nguồn cung cấp vật liệu, lý do là giá cước vận chuyển đến bây giờ đội giá trên 100%. Trước kia một viên gạch lên đến đây chỉ 1.800 đồng nay đã lên đến 2.900 đồng.

Để đảm bảo tiến độ thi công các trường nội trú liên cấp khu vực biên giới, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp chặt chẽ với nhà thầu thi công, thống nhất kiện toàn lại ban chỉ huy công trường, huy động phương tiện, thiết bị triển khai thi công, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các nhà thầu. Trước những biến động về giá cả thị trường, ông Nguyễn Viết Tuyến, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tuyên Quang, cho biết:

Cơ bản thiết kế lập dự toán cho dự án theo Sở Tài chính và Sở xây dựng. Thời gian bối cảnh này cơ bản thị trường tăng giá, giá xăng dầu đang tăng. Về việc hỗ trợ điều chỉnh giá cho nhà thầu thì Ban QLDA cũng điều chỉnh theo đúng quy định pháp luật, để nhà thầu thi công đỡ thiệt thòi

Trong giai đoạn 1, tỉnh Tuyên Quang có 6 dự án trường nội trú liên cấp được đồng loạt khởi công vào cuối tháng 12/2025 với cam kết hoàn thành xong trước ngày 30/8/2026. Do đặc thù địa lý ở vùng cao núi đá, thiếu quỹ đất, thiếu nước, cước vận chuyển cao, thiếu lao động có tay nghề, nên làm được một dự án là vô cùng khó khăn, tốn kém. Cùng với đó, do dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp được xếp vào danh mục đầu tư công khẩn cấp, nên đòi hỏi áp lực về tiến độ rất lớn. Để tháo gỡ khó khăn, đảm bảo tiến độ cho các dự án, ông Lương Văn Đoàn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tuyên Quang, cho biết:

  Bây giờ giải quyết vật tư, vật liệu cho doanh nghiệp cũng kiến nghị với UBND tỉnh các mỏ phải tập trung sản xuất, nhất là các nhà máy gạch phải nâng công suất để đáp ứng gạch để xây trường. Giải quyết cho các nhà thầu khi giá cả tăng như hiện nay thì chúng tôi quan điểm theo luật đầu tư thời điểm nào thì áp giá thời điểm đó để các nhà thầu yên tâm. Về nhân sự vào giai đoạn nước rút có thể huy động thêm quân đội.

   

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn thách thức trong quá trình thi công, nhưng với sự quyết tâm, tinh thần đoàn kết vượt khó của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tuyên Quang và các nhà thầu thi công sẽ đưa dự án trường nội trú liên cấp vùng cao biên giới về đích đúng tiến độ cho dịp khai giảng năm học mới.

Tuyên Quang đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện năm 2026

VOV.VN - UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2026 với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trên cả ba trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Mạnh Phương - VOV1
