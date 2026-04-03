Giá nhiên liệu tăng, nhà thầu cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột linh hoạt thi công

Thứ Sáu, 09:06, 03/04/2026
VOV.VN - Biến động giá xăng dầu đang tác động trực tiếp đến chi phí và hoạt động thi công các công trình tại tỉnh Đắk Lắk. Trước áp lực giá nhiên liệu tăng cao, nhà thầu tại dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đã chủ động điều chỉnh kế hoạch, tổ chức thi công linh hoạt nhằm tiết giảm chi phí và đảm bảo tiến độ.

Những ngày đầu tháng 4, trên công trường gói thầu xây lắp số 2 (XL02) thuộc Dự án thành phần 2 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Công nhân, kỹ sư cùng hàng loạt máy móc, thiết bị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Phương Thành đang gấp rút triển khai xây dựng các hạng mục như đúc bê tông trụ, dầm cầu và thảm nhựa hai đầu cầu.

Anh Đỗ Đình Huấn, lái máy múc san lấp mặt bằng cho biết, trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao, việc vận hành máy móc được yêu cầu chặt chẽ, hợp lý hơn nhằm tiết kiệm chi phí và bảo đảm tiến độ thi công.

Công nhân lái máy múc được yêu cầu vận hành an toàn, tiết kiệm nhiên liệu trong bối cảnh giá dầu diesel leo thang và có thời điểm khan hiếm.

“Anh em chủ động tiết kiệm khi vận hành máy thì đạp đúng nhịp ga, nâng hạ gầu cho đều, không nhấn mạnh tức thì. Lúc di chuyển cũng chạy chậm, giữ ga ổn định, tránh thốc ga vì sẽ hao nhiên liệu hơn. Những lúc chờ xe vận chuyển, hay nghỉ giải lao, ăn trưa thì đều tắt máy để tiết kiệm dầu”, anh Huấn cho hay. 

Theo ông Lương Công Lý, Giám đốc điều hành thi công gói thầu XL02, giá dầu tăng cao và nguồn cung hạn chế đã làm chi phí vận hành máy móc đội lên đáng kể, đồng thời còn kéo theo giá các loại vật tư như sắt thép, xi măng, cát, đá tăng đến 20%. Trước thực tế này, đơn vị đã chủ động điều hành linh hoạt nguồn dầu diesel và điều chỉnh kế hoạch thi công, nhằm đảm bảo đủ nhiên liệu và giữ tiến độ dự án.

Một số hạng mục được ưu tiên thi công, trong ảnh là thi công dầm cầu cạn.

“Nguồn nhiên liệu và vật liệu tăng cao và khan hiếm, chúng tôi chủ động tìm thêm các nguồn cung để đảm bảo thi công. Đồng thời, đơn vị cũng rà soát, thu gọn và ưu tiên triển khai các hạng mục chính như thi công lớp base (nhựa đường), CTB và thảm nhựa ở những đoạn tuyến trọng điểm”, ông Lý chia sẻ. 

Không khí thi công khẩn trương cũng đang diễn ra tại gói thầu xây lắp số 3 (XL03), thuộc Dự án thành phần 2 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. Gói thầu có tổng giá trị khoảng 1.000 tỷ đồng, gồm 2 hầm chui, hệ thống cầu cạn và khoảng 2,5 km đường. Ông Trịnh Trung Lượng, Chỉ huy trưởng gói thầu XL03 cho biết, gần một tháng qua, giá dầu tăng mạnh, nguồn cung có thời điểm khan hiếm khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Dù vậy, đơn vị vẫn duy trì khoảng 250 công nhân, kỹ sư cùng 100 máy móc, phương tiện để đảm bảo tiến độ thi công.

Thảm nhựa mặt đường trên cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Hiện đang vào cao điểm mùa khô, điều kiện thời tiết thuận lợi cho thi công nên mỗi ngày đơn vị cần khoảng 3.000-4.000 lít dầu diesel để vận hành máy móc. Vì vậy, theo ông Trịnh Trung Lượng, việc đảm bảo nguồn nhiên liệu ổn định đang là bài toán mà đơn vị tập trung giải quyết.

“Giá dầu tăng rất cao lại còn khan hiếm nữa khiến chúng tôi phải chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Chúng tôi đã chủ động làm việc với các đơn vị cung cấp để đặt hàng sớm, mua nhiều về dự trữ. Hiện chúng tôi đang trữ 3 bồn lớn từ 15.000 đến 20.000 lít dầu diezel và có thể sử dụng thi công được từ 1-1,5 tháng”, ông Lượng nêu giải pháp. 

Dự án thành phần 2 do Ban Quản lý dự án 6 (Bộ Xây dựng, trước là Bộ Giao thông Vận tải) làm chủ đầu tư. Đến nay, khối lượng thi công đạt khoảng 64-70% tùy từng gói thầu.

Khởi công từ tháng 6/2023 với tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột được kỳ vọng tạo cú hích cho liên kết vùng Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ.

Trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao, các nhà thầu thi công dự án đã chủ động triển khai nhiều giải pháp linh hoạt để bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột bứt tốc để sớm về đích

VOV.VN - Cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột đã thi công được 18 tháng và chỉ còn hơn 8 tháng để hoàn thiện tuyến đường nối rừng với biển, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Hiện chủ đầu tư và các nhà thầu trên tuyến đang tập trung nhân lực, vật lực để đưa dự án sớm về đích.

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên
Báo động nạn phá hoại cáp trên cao tốc Bắc - Nam

VOV.VN - Trước tình trạng liên tiếp xảy ra các vụ cắt trộm, phá hoại cáp điện và cáp dữ liệu trên các tuyến cao tốc Bắc - Nam, Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm nhằm bảo đảm an toàn giao thông và hệ thống vận hành.

Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh chậm tiến độ, chủ đầu tư “tuýt còi” 2 nhà thầu

VOV.VN - Chủ đầu tư dự án cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh vừa phát đi cảnh báo hai nhà thầu do chậm tiến độ thi công, yêu cầu khẩn trương tăng tốc để kịp hoàn thành trước ngày 25/4/2026, nếu không sẽ xem xét chấm dứt hợp đồng.

Tiếp tục cấm xe khách từ 9 chỗ ngồi trở lên đi trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên

VOV.VN - Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh vừa có văn bản về việc tổ chức giao thông tạm thời Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hoà Liên.

