Phó Thủ tướng: Cải cách căn bản cơ chế mua sắm trang thiết bị y tế



Sáng nay, 12/9, tại Trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đồng chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành và Ủy ban của Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược và Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Nội dung được các đại biểu tập trung cho ý kiến là sửa đổi, bổ sung Điều 113 về thiết bị y tế trong Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Theo dự thảo, thiết bị y tế được quản lý theo vòng đời sản phẩm và chuỗi cung ứng, được phân loại dựa trên mức độ rủi ro; Công khai, minh bạch về niêm yết giá, kê khai giá và cơ sở kinh doanh thiết bị y tế theo quy định của pháp luật… Đồng thời, dự thảo Luật cũng nêu rõ, Chính phủ quy định chi tiết về quản lý thiết bị y tế; căn cứ tình hình cụ thể và yêu cầu quản lý, Chính phủ quy định lộ trình và việc áp dụng các biện pháp để tăng cường cạnh tranh, phòng ngừa và hạn chế tác động tiêu cực của độc quyền, hạn chế độc quyền.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại cuộc họp.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nêu ý kiến, đề xuất cho phép chủ đầu tư cơ sở y tế được trực tiếp đàm phán giá, mua sắm và nhập khẩu trực tiếp từ nhà sản xuất, chủ sở hữu thiết bị y tế nếu hai bên thống nhất được phương án đảm bảo theo các quy định sau bán hàng và theo quy định của pháp luật. Vì đối với trang thiết bị y tế, việc mua sắm thiết bị còn liên quan đến công tác bảo trì, bảo dưỡng và vật tư y tế tiêu hao”.

Đại diện Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội và các bộ, ngành liên quan cũng đề nghị ban soạn thảo làm rõ quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật; Tăng cường tính công khai, minh bạch trong quản lý trang thiết bị y tế…

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh yêu cầu quán triệt tinh thần chỉ đạo của xác định rõ quan điểm, nguyên tắc trong quản trị và phát triển hệ thống trang thiết bị y tế.

Về quản lý theo vòng đời sản phẩm và chuỗi cung ứng trang thiết bị y tế, Phó Thủ tướng lưu ý, phải gắn với yêu cầu giảm tầng nấc trung gian. Các quy định cũng phải bảo đảm phù hợp với các điều ước quốc tế và khu vực mà Việt Nam là thành viên, đồng thời thống nhất với pháp luật trong nước, các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đồng chủ trì cuộc họp về dự án luật.

Về công khai, minh bạch trong niêm yết giá, kê khai giá và cơ chế mua sắm trang thiết bị y tế, Phó Thủ tướng nêu rõ: "Một là làm sao để cắt giảm được khâu trung gian; thứ hai là minh bạch về giá và thiết bị; thứ ba là làm sao để số hóa được cơ sở dữ liệu để có thể quản lý và phát triển. Trang thiết bị phải truy xuất được nguồn gốc. Ở đây chúng ta lưu ý một điều đó là cải cách một cách căn bản về cơ chế đấu thầu đặt hàng, và cũng phải phát huy đấu thầu tập trung và đàm phán giá... Tôi nghĩ rằng có thể sẽ thực hiện được nội dung về cơ chế đấu thầu và cắt giảm bớt được khâu trung gian".

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, các nội dung Bộ Y tế đề xuất là có cơ sở, song cần tiếp tục hoàn thiện, bảo đảm đầy đủ những vấn đề cơ bản, cốt lõi trong quá trình sửa đổi quy định về trang thiết bị y tế.