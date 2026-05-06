  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Giải cứu 4 người mắc kẹt trong vụ cháy cửa hàng cháo lúc nửa đêm ở phố cổ Hà Nội

Thứ Tư, 07:07, 06/05/2026
VOV.VN - Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, vào khoảng 23h19 ngày 5/5, Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114 nhận được tin báo xảy ra cháy tại một cửa hàng kinh doanh cháo ở địa chỉ số 5 Hàng Vôi, phường Hoàn Kiếm. Theo thông tin ban đầu, cửa hàng tiếp giáp với nhà dân phía sau, bên trong có 4 người bị mắc kẹt.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Thông tin Chỉ huy đã khẩn trương điều động lực lượng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 7, 8, 9 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH. Tổng cộng 5 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe máy chữa cháy, 2 xe chỉ huy và 1 xe tải chở phương tiện cùng khoảng 40 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng được huy động đến hiện trường để triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng chức năng đưa người bị nạn ra ngoài an toàn

Tại hiện trường, đám cháy được xác định xuất phát từ khu vực tầng 1, tỏa ra nhiều khói và khí độc, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan sang nhà dân phía sau. Qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện có người mắc kẹt trong ngôi nhà phía sau. Chỉ huy chữa cháy đã lập tức chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng bình thở và các thiết bị chuyên dụng tiếp cận các tầng để tìm kiếm, đưa nạn nhân ra ngoài; đồng thời triển khai đội hình chữa cháy từ nhiều hướng nhằm khống chế và ngăn chặn cháy lan.

Sau quá trình nỗ lực chữa cháy và cứu nạn, cùng sự phối hợp của chính quyền địa phương, lực lượng Công an phường và người dân, đến khoảng 23h45 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người, đồng thời được khống chế kịp thời, không để cháy lan sang các nhà lân cận và các tầng phía trên.

Lực lượng chức năng đưa người bị nạn ra ngoài an toàn

Lực lượng chức năng đã cứu và đưa được 4 nạn nhân mắc kẹt ra vị trí an toàn, bàn giao cho lực lượng y tế và Công an phường Hoàn Kiếm để kiểm tra, theo dõi sức khỏe. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vụ việc một lần nữa cho thấy sự phản ứng nhanh chóng, hiệu quả của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Thủ đô trong công tác xử lý sự cố, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

Từ vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức và chủ động phòng cháy, chữa cháy tại gia đình, đặc biệt với mô hình nhà ở kết hợp kinh doanh hoặc nhà ống, nhà nhiều tầng:

Trang bị bình chữa cháy xách tay (bột hoặc khí CO₂), chăn chữa cháy và các dụng cụ phá dỡ thô sơ. Lắp đặt thiết bị cảnh báo cháy sớm như đầu báo khói, chuông báo cháy độc lập.

Lực lượng chức năng đưa người bị nạn ra ngoài an toàn

Chuẩn bị phương án thoát nạn, bố trí lối thoát hiểm thứ hai (ban công, cửa sổ, thang dây…) và không để vật cản. Kiểm tra định kỳ hệ thống điện, thiết bị tiêu thụ điện; tắt nguồn điện, nguồn nhiệt khi không cần thiết.

Tham gia tập huấn kỹ năng thoát nạn và sử dụng phương tiện chữa cháy cho các thành viên trong gia đình. Việc chủ động phòng ngừa và trang bị phương tiện PCCC ban đầu sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại, nâng cao khả năng xử lý khi có sự cố xảy ra.

Văn Ngân/VOV.VN
Tag: Cháy cửa hàng cháo Hàng Vôi Hà Nội cháy nhà đêm cứu nạn 4 người Cảnh sát PCCC hỏa hoạn Hà Nội giải cứu người mắc kẹt cháy nhà dân an toàn phòng cháy cứu hộ khẩn cấp
Giải cứu nam thanh niên mắc kẹt trong thang máy ở Hà Nội
VOV.VN - Vào khoảng 12h50 ngày 26/3, Trung tâm Thông tin chỉ huy – Công an TP Hà Nội nhận tin báo về việc một nam thanh niên bị mắc kẹt trong thang máy chở hàng tại số 223 phố Trần Đại Nghĩa, phường Bạch Mai.

Cháy lớn lúc nửa đêm ở Minh Khai, cảnh sát Hà Nội giải cứu kịp thời người mắc kẹt
VOV.VN - Một vụ cháy bùng phát dữ dội tại nhà ở kết hợp kinh doanh trên phố Minh Khai (Hà Nội) vào gần nửa đêm 17/1 khiến 1 người dân mắc kẹt tại tầng 4. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tiếp cận hiện trường chỉ sau 4 phút, kịp thời cứu người và dập tắt đám cháy.

