Giải cứu 4 người mắc kẹt trong vụ cháy cửa hàng cháo lúc nửa đêm ở phố cổ Hà Nội

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Thông tin Chỉ huy đã khẩn trương điều động lực lượng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 7, 8, 9 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH. Tổng cộng 5 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe máy chữa cháy, 2 xe chỉ huy và 1 xe tải chở phương tiện cùng khoảng 40 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng được huy động đến hiện trường để triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng chức năng đưa người bị nạn ra ngoài an toàn

Tại hiện trường, đám cháy được xác định xuất phát từ khu vực tầng 1, tỏa ra nhiều khói và khí độc, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan sang nhà dân phía sau. Qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện có người mắc kẹt trong ngôi nhà phía sau. Chỉ huy chữa cháy đã lập tức chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng bình thở và các thiết bị chuyên dụng tiếp cận các tầng để tìm kiếm, đưa nạn nhân ra ngoài; đồng thời triển khai đội hình chữa cháy từ nhiều hướng nhằm khống chế và ngăn chặn cháy lan.

Sau quá trình nỗ lực chữa cháy và cứu nạn, cùng sự phối hợp của chính quyền địa phương, lực lượng Công an phường và người dân, đến khoảng 23h45 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người, đồng thời được khống chế kịp thời, không để cháy lan sang các nhà lân cận và các tầng phía trên.

Lực lượng chức năng đã cứu và đưa được 4 nạn nhân mắc kẹt ra vị trí an toàn, bàn giao cho lực lượng y tế và Công an phường Hoàn Kiếm để kiểm tra, theo dõi sức khỏe. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vụ việc một lần nữa cho thấy sự phản ứng nhanh chóng, hiệu quả của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Thủ đô trong công tác xử lý sự cố, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

Từ vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức và chủ động phòng cháy, chữa cháy tại gia đình, đặc biệt với mô hình nhà ở kết hợp kinh doanh hoặc nhà ống, nhà nhiều tầng:

Trang bị bình chữa cháy xách tay (bột hoặc khí CO₂), chăn chữa cháy và các dụng cụ phá dỡ thô sơ. Lắp đặt thiết bị cảnh báo cháy sớm như đầu báo khói, chuông báo cháy độc lập.

Chuẩn bị phương án thoát nạn, bố trí lối thoát hiểm thứ hai (ban công, cửa sổ, thang dây…) và không để vật cản. Kiểm tra định kỳ hệ thống điện, thiết bị tiêu thụ điện; tắt nguồn điện, nguồn nhiệt khi không cần thiết.

Tham gia tập huấn kỹ năng thoát nạn và sử dụng phương tiện chữa cháy cho các thành viên trong gia đình. Việc chủ động phòng ngừa và trang bị phương tiện PCCC ban đầu sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại, nâng cao khả năng xử lý khi có sự cố xảy ra.