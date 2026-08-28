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Giải cứu hai phụ nữ mắc kẹt trong đám cháy rừng trên núi Vũng Chua, Gia Lai

Thứ Sáu, 09:47, 28/08/2026
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VOV.VN - Trong quá trình chữa cháy rừng, lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai đã phát hiện và nhanh chóng giải cứu 2 phụ nữ mắc kẹt trong đám cháy thực bì tại núi Vũng Chua, phường Quy Nhơn. Nam.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 27/8, Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai nhận tin báo cháy và đã nhanh chóng điều 1 xe chữa cháy, 1 xe cứu thương, 1 xe chỉ huy cùng 45 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

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Lực lượng chức năng đã phát hiện và nhanh chóng giải cứu 2 phụ nữ mắc kẹt trong đám cháy thực bì tại núi Vũng Chua, phường Quy Nhơn Nam.

Do địa hình đồi núi hiểm trở, xe chữa cháy không thể tiếp cận, các cán bộ, chiến sĩ phải đi bộ từ 3 đến 7 km, mang theo thiết bị chữa cháy để khoanh vùng, dập lửa và ngăn cháy lan.

Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện bà Lê Thị Bích Nga, 46 tuổi và bà Lê Thị Bích Loan, 60 tuổi, bị mắc kẹt giữa đám cháy. Hai người mất phương hướng, gặp nguy hiểm do khói và hơi nóng. Các chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận, đưa cả hai đến nơi an toàn.

Đến 21h30 ngày 27/8, các lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được đám cháy rừng tại núi Vũng Chua. Tuy nhiên, do có gió lớn, các lực lượng vẫn đang túc trực, sẵn sàng ứng phó, không để lửa tái bùng phát.

Hoàng Qui/VOV Tây Nguyên
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