Gia Lai: Cháy rừng phòng hộ ở núi Vũng Chua, lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa

Ngay sau khi phát hiện đám cháy vào khoảng 11 giờ trưa 27/8, lực lượng biên phòng phối hợp với công an, quân đội và chính quyền địa phương khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường, khoanh vùng và dập lửa.

Các lực lượng được chia thành nhiều tổ, triển khai đội hình bao vây, ngăn cháy lan; đồng thời sử dụng phương tiện chữa cháy và các dụng cụ thủ công để xử lý những điểm cháy.

Lực lượng chức năng khống chế đám cháy

Khu vực xảy ra cháy có thảm thực bì khô, địa hình đồi núi phức tạp, trong khi thời điểm xảy ra cháy có gió nên nguy cơ lửa tiếp tục lan rộng. Đặc biệt, một số điểm cháy nằm ở khu vực đỉnh núi khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Trao đổi với phóng viên vào lúc 17h chiều 27/8, ông Lê Công Trình, Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai cho biết, đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Các lực lượng đang tiếp tục bám hiện trường, tập trung xử lý các điểm cháy trên cao và ngăn lửa lan rộng.

Khu vực cháy ở núi Vũng Chua, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai

Nguyên nhân vụ cháy và diện tích rừng bị ảnh hưởng đang được cơ quan chức năng xác minh, thống kê.