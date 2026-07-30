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Huế xảy ra 60 vụ cháy rừng, thiệt hại hơn 97 ha rừng

Thứ Năm, 16:46, 30/07/2026
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VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, thành phố Huế xảy ra 60 vụ cháy rừng, thiệt hại hơn 97 ha rừng và đất lâm nghiệp. Trong bối cảnh nắng nóng kéo dài, nguy cơ cháy rừng luôn ở mức cao, lực lượng kiểm lâm đang tăng cường nhiều giải pháp nhằm chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Theo Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế, các vụ cháy rừng khiến hơn 77 ha rừng trồng, phần còn lại là trảng cỏ, cây bụi, lau lách và thực bì bị cháy. Vụ cháy lớn nhất xảy ra trong hai ngày 19 và 20/7 tại tiểu khu 156, phường Phú Bài. Đám cháy bùng phát tại 5 vị trí, thiêu rụi khoảng 42ha, trong đó hơn 4 ha rừng keo và khoảng 38 ha thực bì dưới tán rừng keo bị cháy.

hue xay ra 60 vu chay rung, thiet hai hon 97 ha rung hinh anh 1
Chữa cháy rừng trồng tại xã A Lưới 4, thành phố Huế

Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế đã tham mưu UBND thành phố ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; chỉ đạo các địa phương, chủ rừng triển khai phương án ứng phó phù hợp với diễn biến thời tiết.

Lực lượng kiểm lâm tăng cường kiểm tra việc thực hiện các phương án phòng cháy, chữa cháy tại các đơn vị chủ rừng, tổ chức và hộ gia đình được giao quản lý rừng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phối hợp xử lý 17 vụ vi phạm, xử phạt hơn 41 triệu đồng. Việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm không chỉ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân mà còn tăng tính răn đe, phòng ngừa các hành vi sử dụng lửa bất cẩn trong và ven rừng, nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến cháy rừng trong mùa khô.

hue xay ra 60 vu chay rung, thiet hai hon 97 ha rung hinh anh 2
Các lực lượng chức năng tham gia chữa cháy rừng

Do nắng nóng kéo dài, nguy cơ cháy rừng trên địa bàn thành phố Huế thường xuyên duy trì ở cấp IV và cấp V, tương ứng mức nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm. Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế duy trì chế độ trực 24/24 giờ trong thời gian cao điểm nắng nóng; tăng cường tuần tra tại các khu vực có nguy cơ cháy cao; khai thác hiệu quả hệ thống cảnh báo cháy rừng bằng ảnh vệ tinh và camera giám sát để phát hiện sớm các điểm phát lửa. Đồng thời, đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương kiểm soát chặt việc sử dụng lửa trong và ven rừng, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

Ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế cho biết: "Chúng tôi tăng cường kiểm soát, kiểm tra và thống kê các phương tiện, trang thiết bị phục vụ chữa cháy. Hiện toàn thành phố có 72 chòi canh và 83 bể chứa nước phục vụ công tác chữa cháy rừng. Trong thời gian qua chúng tôi đôn đốc các chủ rừng xây dựng đường ranh cản lửa, kết hợp đường tuần tra và bố trí phương tiện sẵn sàng ứng phó khi có cháy xảy ra".

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Ngày giỗ chung tri ân các Anh hùng liệt sĩ ở làng Đồng Di (TP Huế)

VOV.VN - Tháng Bảy, Nhà bia tưởng niệm ở làng Đồng Di, xã Phú Hồ, TP Huế nghi ngút khói hương. Trong không gian trang nghiêm, người dân thành kính dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ và Mẹ Việt Nam Anh hùng. Mỗi nén hương là lời tri ân những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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