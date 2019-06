Giải cứu nạn nhân ở Si Ma Cai: Mưa lớn gây cản trở lực lượng cứu hộ

Sau những nỗ lực không mệt mỏi, chạy đua với thời gian của các lực lượng cứu hộ, đến đêm 7/6, các lực lượng đã áp sát được lối thắt eo dẫn vào trong khoang động nơi nạn nhân bị mắc kẹt, dự kiến chỉ khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa có thể tiếp cận nạn nhân.

Tuy nhiên, điều không may mắn lại xảy đến, khoảng 2h sáng 8/6, một trận mưa lớn bất ngờ kéo đến, nước lại xối xả vào trong hang, do không đảm bảo an toàn nên các lực lượng phải rút ra ngoài.

Trận mưa xuất hiện lúc rạng sáng 8/6 cản trở công tác cứu hộ.

Trận mưa kéo dài trong 2 tiếng đồng hồ, đến 4h sáng 8/6 mới dứt, nước trong hang gần như dâng trở lại mức ban đầu.

Theo ông Viên Đình Hiệp, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Si Ma Cai (Lào Cai), trận mưa lớn đã cuốn trôi toàn bộ công sức suốt 7 ngày đêm không ngơi nghỉ của các lực lượng cứu hộ, giờ đây mọi công việc lại trở về vạch xuất phát.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Trận mưa “tai quái” rạng sáng 8/6 còn khiến hệ thống điện dẫn vào hang phục vụ công tác cứu hộ bị chập hỏng. Hiện, thêm 1 máy phát điện và 4 máy bơm phải tăng cường thêm từ trung tâm vào để tiếp tục hút nước. Khả năng, cuối giờ chiều nay (8/6) mới có thể hút cạn nước để đưa nhân công quay trở lại trong hang.

Ông Hiệp cho biết thêm, rạng sáng 8/6, sét đánh trong cơn giông cũng khiến 2 cháu bé tại xã Thào Chư Phìn (huyện Si Ma Cai) bị thương phải đưa đi cấp cứu, rất may không ảnh hưởng đến tính mạng./.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER