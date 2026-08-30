English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin sau va chạm trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm

Chủ Nhật, 12:15, 30/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một tài xế mắc kẹt trong cabin sau vụ va chạm với phương tiện cùng chiều trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, đoạn qua xã Cam An, tỉnh Khánh Hòa, đã được lực lượng cứu nạn, cứu hộ giải cứu an toàn.

Cụ thể, khoảng 4 giờ 30 phút sáng nay (30/8), xe tải biển số 78H-007.xx lưu thông theo hướng Nam - Bắc trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, khi đến đoạn qua xã Cam An, xe tải xảy ra va chạm với một phương tiện đi cùng chiều.

giai cuu tai xe mac ket trong cabin sau va cham tren cao toc nha trang - cam lam hinh anh 1
Vụ tai nạn khiến cabin xe biến dạng, tài xế mắc kẹt

Vụ va chạm khiến phần đầu xe tải biến dạng nghiêm trọng, hai bên cửa cabin bị móp méo, không thể mở, khiến tài xế mắc kẹt bên trong.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 2, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Khánh Hòa huy động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng cứu nạn nhanh chóng tiếp cận cabin, sử dụng thiết bị chuyên dụng phá cửa, đưa tài xế ra ngoài an toàn. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu.

giai cuu tai xe mac ket trong cabin sau va cham tren cao toc nha trang - cam lam hinh anh 2
Lực lượng chức năng giải cứu xế mắc kẹt trong ca bin.

Vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm lưu lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc tăng cao trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Cơ quan chức năng khuyến cáo người điều khiển phương tiện tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và chú ý quan sát, nhất là khi lưu thông vào ban đêm, sáng sớm.

Thái Bình /VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xe khách gặp tai nạn giao thông trên đường cao tốc, khoảng 20 người nhập viện
Xe khách gặp tai nạn giao thông trên đường cao tốc, khoảng 20 người nhập viện

VOV.VN - Ô tô khách gặp tai nạn giao thông trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Nghệ An khiến khoảng 20 người phải nhập viện cấp cứu, trong đó một người bị thương nặng.

Xe khách gặp tai nạn giao thông trên đường cao tốc, khoảng 20 người nhập viện

Xe khách gặp tai nạn giao thông trên đường cao tốc, khoảng 20 người nhập viện

VOV.VN - Ô tô khách gặp tai nạn giao thông trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Nghệ An khiến khoảng 20 người phải nhập viện cấp cứu, trong đó một người bị thương nặng.

Giải cứu hai phụ nữ mắc kẹt trong đám cháy rừng trên núi Vũng Chua, Gia Lai
Giải cứu hai phụ nữ mắc kẹt trong đám cháy rừng trên núi Vũng Chua, Gia Lai

VOV.VN - Trong quá trình chữa cháy rừng, lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai đã phát hiện và nhanh chóng giải cứu 2 phụ nữ mắc kẹt trong đám cháy thực bì tại núi Vũng Chua, phường Quy Nhơn. Nam.

Giải cứu hai phụ nữ mắc kẹt trong đám cháy rừng trên núi Vũng Chua, Gia Lai

Giải cứu hai phụ nữ mắc kẹt trong đám cháy rừng trên núi Vũng Chua, Gia Lai

VOV.VN - Trong quá trình chữa cháy rừng, lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai đã phát hiện và nhanh chóng giải cứu 2 phụ nữ mắc kẹt trong đám cháy thực bì tại núi Vũng Chua, phường Quy Nhơn. Nam.

Xe tải lật đè ô tô con trên đèo, 7 người mắc kẹt
Xe tải lật đè ô tô con trên đèo, 7 người mắc kẹt

VOV.VN - Chiều 26/8, trên Quốc lộ 27, tại đoạn qua đèo Phú Sơn, xã Phú Sơn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ tai nạn giữa xe tải và ô tô con. Xe tải bất ngờ lật nghiêng, đè lên ô tô con chạy cùng chiều, khiến 7 người mắc kẹt, trong đó 2 người bị thương.

Xe tải lật đè ô tô con trên đèo, 7 người mắc kẹt

Xe tải lật đè ô tô con trên đèo, 7 người mắc kẹt

VOV.VN - Chiều 26/8, trên Quốc lộ 27, tại đoạn qua đèo Phú Sơn, xã Phú Sơn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ tai nạn giữa xe tải và ô tô con. Xe tải bất ngờ lật nghiêng, đè lên ô tô con chạy cùng chiều, khiến 7 người mắc kẹt, trong đó 2 người bị thương.

Kịp thời giải cứu nạn nhân mắc kẹt trong cabin xe tải
Kịp thời giải cứu nạn nhân mắc kẹt trong cabin xe tải

VOV.VN - Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP. Đà Nẵng vừa giải cứu thành công một người bị thương, mắc kẹt trong cabin xe tải sau vụ tai nạn giao thông. Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện điều trị.

Kịp thời giải cứu nạn nhân mắc kẹt trong cabin xe tải

Kịp thời giải cứu nạn nhân mắc kẹt trong cabin xe tải

VOV.VN - Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP. Đà Nẵng vừa giải cứu thành công một người bị thương, mắc kẹt trong cabin xe tải sau vụ tai nạn giao thông. Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện điều trị.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục