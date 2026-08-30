Giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin sau va chạm trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm

Cụ thể, khoảng 4 giờ 30 phút sáng nay (30/8), xe tải biển số 78H-007.xx lưu thông theo hướng Nam - Bắc trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, khi đến đoạn qua xã Cam An, xe tải xảy ra va chạm với một phương tiện đi cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến cabin xe biến dạng, tài xế mắc kẹt

Vụ va chạm khiến phần đầu xe tải biến dạng nghiêm trọng, hai bên cửa cabin bị móp méo, không thể mở, khiến tài xế mắc kẹt bên trong.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 2, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Khánh Hòa huy động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng cứu nạn nhanh chóng tiếp cận cabin, sử dụng thiết bị chuyên dụng phá cửa, đưa tài xế ra ngoài an toàn. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu.

Lực lượng chức năng giải cứu xế mắc kẹt trong ca bin.

Vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm lưu lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc tăng cao trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Cơ quan chức năng khuyến cáo người điều khiển phương tiện tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và chú ý quan sát, nhất là khi lưu thông vào ban đêm, sáng sớm.