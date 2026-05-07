Giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin sau va chạm trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1h30 ngày 7/5, tại km29+800 cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cũ).

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách mang biển số 78H-016.xx lưu thông trên cao tốc theo hướng Bắc - Nam. Khi đến địa điểm trên, xe khách va chạm vào đuôi xe tải biển số 92H-029.xx cùng chiều phía trước.

Lực lượng cứu nạn đưa tài xế mắc kệt trong cabin ra ngoài

Cú tông khiến tài xế xe khách là ông N.X.H (54 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) mắc kẹt trong cabin. Nhiều xe ô tô đi trên đường đã dừng lại hỗ trợ nhưng không đưa được tài xế ra ngoài.

Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 9 đã cử 1 xe chuyên dụng cùng 7 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường vụ tai nạn.

Các chiến sĩ đã dùng các thiết bị chuyên dụng để cắt phá cabin và giải cứu tài xế ra ngoài trong tình trạng bị gãy chân. Sau đó, nạn nhân được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông) cùng đơn vị quản lý tuyến khẩn trương có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông. Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.