Giải cứu tài xế mắc kẹt sau vụ lật xe đầu kéo trên cao tốc ở Quảng Trị

Lúc 9h20 ngày 5/5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Trị nhận tin báo từ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Cục Cảnh sát Giao thông về vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ gần nút giao Trường Phú. Vụ tai nạn làm xe đầu kéo bị lật, tài xế mắc kẹt bên trong.

Lực lượng chức năng kịp thời cứu tài xế mắc kẹt bên trong xe đầu kéo bị lật

Theo thông tin ban đầu, phương tiện gặp nạn là xe đầu kéo biển kiểm soát 50E-596.82 kéo theo rơ-moóc. Khi xe lưu thông đến khu vực nút giao Trường Phú, xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cũ) thì bất ngờ gặp tai nạn lật xe.

Tài xế N.Đ.T, 52 tuổi, trú tại huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên (cũ), nay là tỉnh Đắk Lắk bị mắc kẹt dưới gầm xe.

Xe tải đầu kéo bị lật khi lưu thông trên cao tốc

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã điều động nhiều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, các lực lượng chức năng và người dân nhanh chóng giải cứu tài xế mắc kẹt trong xe bị lật, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra.