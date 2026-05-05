  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Giải cứu tài xế mắc kẹt sau vụ lật xe đầu kéo trên cao tốc ở Quảng Trị

Thứ Ba, 17:53, 05/05/2026
VOV.VN - Khi lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Quảng Trị, 1 xe tải đầu kéo bị lật tại khu vực nút giao, tài xế mắc kẹt bên trong. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận, giải cứu tài xế và đưa đi cấp cứu.

Lúc 9h20 ngày 5/5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Trị nhận tin báo từ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Cục Cảnh sát Giao thông về vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ gần nút giao Trường Phú. Vụ tai nạn làm xe đầu kéo bị lật, tài xế mắc kẹt bên trong.

Lực lượng chức năng kịp thời cứu tài xế mắc kẹt bên trong xe đầu kéo bị lật

Theo thông tin ban đầu, phương tiện gặp nạn là xe đầu kéo biển kiểm soát 50E-596.82 kéo theo rơ-moóc. Khi xe lưu thông đến khu vực nút giao Trường Phú, xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cũ) thì bất ngờ gặp tai nạn lật xe.

Tài xế N.Đ.T, 52 tuổi, trú tại huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên (cũ), nay là tỉnh Đắk Lắk bị mắc kẹt dưới gầm xe.

Xe tải đầu kéo bị lật khi lưu thông trên cao tốc

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã điều động nhiều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, các lực lượng chức năng và người dân nhanh chóng giải cứu tài xế mắc kẹt trong xe bị lật, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
Tag: Quảng Trị tai nạn giao thông lật xe tải trên cao tốc giải cứu tài xế cứu hộ cứu nạn
Tàu cá bị giông lốc đánh chìm, 2 ngư dân Quảng Trị may mắn thoát nạn bơi vào bờ

VOV.VN - Lúc 6h30 phút sáng 4/5, một tàu cá của ngư dân xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị bị giông lốc đánh chìm khi đang hoạt động trên biển, rất may cả 2 thuyền viên đã kịp thoát nạn bơi vào bờ an toàn.

Điều tra vụ án mạng tại Quảng Trị làm 2 người thương vong

VOV.VN - Sáng nay (4/5), Công an tỉnh Quảng Trị đang điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị làm 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Ô tô tải va chạm xe đầu kéo trên cao tốc Bắc - Nam ở Quảng Trị, 1 người chết

VOV.VN - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô tải và xe đầu kéo vừa xảy ra trên cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua tỉnh Quảng Trị làm 1 người chết, 1 người bị thương.

