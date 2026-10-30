Giám sát, phản biện xã hội cần đi vào những vấn đề người dân bức xúc

Chiều 30/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị chuyên đề về giải pháp nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội và tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các ý kiến tại hội nghị đặt ra yêu cầu giám sát phải bám sát thực tiễn, phát hiện được vướng mắc và có kiến nghị cụ thể để cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Giám sát cần linh hoạt, có trọng tâm

Ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM cho rằng giám sát, phản biện cần lựa chọn những vấn đề có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là nội dung dư luận đang quan tâm.

Toàn cảnh Hội nghị chuyên đề về giải pháp nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội và tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của UBMTTQ Việt Nam TP.HCM. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Một ví dụ được ông đề cập là hoạt động của chính quyền cấp xã, phường sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo ông, những đánh giá về sự thông suốt, hiệu lực, hiệu quả cần được kiểm chứng qua giám sát thực tế, từ đó phát hiện vấn đề và góp ý điều chỉnh.

Trong xây dựng chính sách, phản biện cần làm rõ đối tượng điều chỉnh, tính phù hợp và khả năng thực hiện. Khi chính sách đi vào cuộc sống, hoạt động giám sát tiếp tục giúp nhận diện bất cập, làm cơ sở kiến nghị sửa đổi.

Ông Phạm Văn Tuyên nhấn mạnh: “Nếu phản biện tốt thì chúng ta sẽ loại trừ những chính sách không có thực tế. Từ đó sàng lọc chính sách để chính sách tốt hơn, thực tế và thực tiễn hơn. Để thực hiện tốt, đặc biệt hiện nay, chúng ta phải có quy chế phối hợp giữa các cấp, các ngành”.

Ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM nhấn mạnh vai trò giám sát, phản biện xã hội của hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội chính trị TP.HCM. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Bà Ung Thị Xuân Hương, Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ – Pháp luật, cũng đề nghị chọn đúng những nội dung người dân quan tâm, bức xúc để xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện; đồng thời chủ động giám sát đột xuất bằng hình thức phù hợp.

Từ việc tham gia khảo sát về nhà ở xã hội tại TP.HCM, bà nhận thấy hoạt động khảo sát thay vì giám sát giúp ghi nhận nhiều vướng mắc thực tế, từ quy định pháp luật đến quá trình triển khai của doanh nghiệp. Vì vậy, nội dung và hình thức giám sát cần được lựa chọn phù hợp với từng vấn đề.

Bà Ung Thị Xuân Hương, Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ – Pháp luật góp ý, đề xuất giải pháp tại Hội nghị. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Phát huy vai trò báo chí trong phát hiện vụ việc

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM, cho rằng trong bối cảnh chính quyền địa phương 2 cấp, cấp cơ sở được giao nhiều thẩm quyền, các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân như đất đai, trật tự xây dựng, tài chính và đầu tư công trở nên cần thiết phải được giám sát chặt chẽ.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chủ trì và kết luận tại Hội nghị. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Mặc dù Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, kiểm soát quyền lực, song yêu cầu đặt ra đối với hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội đúng trọng tâm, có chiều sâu và theo dõi được kết quả cuối cùng.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu đề nghị tăng cường phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với báo chí, truyền thông trong phát hiện, phản ánh các vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Sự phối hợp cần được coi trọng trong xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM tham luận tại hội nghị. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Luật sư Nguyễn Văn Hậu đề xuất: “Trong các giải pháp, chúng ta phải phát huy vai trò của báo chí, truyền thông cũng như dư luận nhân dân. Trên thực tế, nhiều vụ tham nhũng, tiêu cực được đưa ra trong thời gian qua đều có sự đóng góp rất quan trọng của cơ quan báo chí ngay từ khi phát hiện cũng như phản ánh ban đầu. Vì vậy, chúng tôi đề nghị cần coi trọng sự phối hợp này”.