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Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo

Chủ Nhật, 06:15, 18/10/2026
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VOV.VN - Thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vừa có thư kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo.

Với tinh thần “Đại đoàn kết - Lan tỏa tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đồng bào ta ở trong nước và nước ngoài, cùng bạn bè quốc tế tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, tích cực hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026.

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Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi Thư kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo.

Nội dung bức thư viết:

Đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “bầu ơi thương lấy bí cùng”, “thương người như thể thương thân”, sẵn sàng đùm bọc, sẻ chia, giúp đỡ người nghèo, người gặp thiên tai, hoạn nạn đã trở thành nét đẹp văn hóa, là lẽ sống của mỗi người Việt Nam.

Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, sự chung tay của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm và đồng bào ta ở trong và ngoài nước đã tích cực ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, người yếu thế, người bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, giúp hàng ngàn gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn những gia đình nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn rất cần sự quan tâm, sẻ chia và giúp đỡ của cộng đồng.

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Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Để thực hiện mục tiêu “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, bên cạnh nguồn lực của Nhà nước, rất cần sự chung tay của toàn xã hội. Với tinh thần “Đại đoàn kết - Lan tỏa tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi tha thiết kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đồng bào ta ở trong nước và nước ngoài, cùng bạn bè quốc tế tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, tích cực hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026; bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với điều kiện, khả năng của mình, chung tay đóng góp, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” ở Trung ương và địa phương, giúp đỡ những gia đình còn khó khăn, tạo thêm sinh kế, việc làm, cơ hội để người nghèo vươn lên, ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững.

Chúng tôi xin ghi nhận, tri ân tất cả những tấm lòng nhân ái, nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, cá nhân vì hạnh phúc của những người còn khó khăn. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cam kết sẽ quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ủng hộ đúng mục đích, có hiệu quả, công khai, minh bạch.

Trân trọng!

Kim Thanh/VOV1
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